Левый Берег и Ингулец в битве аутсайдеров УПЛ расписали мировую

8 ноября состоялся матч 13 тура Украинской Премьер-лиги сезона-2024/25 между Левым Берегом и Ингульцем, в котором была зафиксирована нулевая ничья.

Отметим, что встреча началась на 25 минут позже, задержка была связана с воздушной тревогой в Киевской области.

Украинская Премьер-лига. 13-й тур

Левый Берег – Ингулец 0:0

Левый Берег: Механов, Сидней, Семенов, Акимов, Астахов, И. Когут (М. Когут, 66), Приходько (Спиваков, 66), Галас (Синица, 46), Косовский, Войцеховский (Непейпиев, 66), Сухоручко (Кобзарь, 90+2).

Ингулец: Паламарчук, Мысык, Малыш, Шершень, Виливальд, Белоцерковец, Сад (Лосенко, 90+3), Волохатый, Пятов (Лесняк, 70), Могильный (Резепов, 70), Кисленко.

Сегодня уже успели сыграть один матч 13 тура УПЛ, в котором Ворскла на выезде минимально одолела Черноморец.

Левый Берег и Ингулец разгромно проиграли своим оппонентам в прошлом туре – киевляне во Львове Карпатам, а Ингулец, хоть и забил дважды, ничего не смог противопоставить Динамо.

Команда из Кировоградской области остается единственной, которая еще не побеждала в этом сезоне.