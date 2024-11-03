Два автогола и дубль Ваната: Динамо разгромило Ингулец в 12 туре УПЛ

Киевское Динамо на собственном поле одолело Ингулец в матче 12 тура Украинской Премьер-лиги.

Игра завершилась со счётом 5:2.

Уже в начале поединка Владислав Ванат с передачи Дубинчека забил первый мяч в игре. В середине первого тайма Кабаев удвоил преимущество.

Гости сдаваться не собирались. Атаку команды Кобина точным ударом завершил Сергей Кисленко. Но скоро "бело-синие" восстановили комфортное преимущество – Малыш отличился автоголом, а за несколько минут до перерыва Ванат оформил дубль.

На 58 минуте прострел от игрока Ингульца завершился автоголом от Михавка. Тарасу в этом сезоне не везет – уже третий автогол за киевлян.

Интриги все же не вышло. На 75-й минуте Шапаренко забил Паламарчуку и установил окончательный счет в игре.

Чемпионат Украины – УПЛ

12 тур, 3 ноября

Динамо – Ингулец 5:2 (4:1)

Голы: 1:0 – Ванат (4), 2:0 – Кабаев (2:0), 2:1 – Кисленко (32), 3:1 – Малыш (39, авт), 4:1 – Ванат (44) , 4:2 – Михавко (58, авт), 5:2 – Шапаренко (75)

Динамо : Бущан – Тимчик, Михавко, Беловар, Дубинчак – Бражко, Шапаренко – Караваев (Рубчинский, 72), Буяльский (Ярмоленко, 72), Кабаев – Ванат

Ингулец : Паламарчук – Пушкарев (Дубилей, 72), Малыш, Виливальд, Мисик – Петько (Лесняк, 46) – Белоцерковец, Пятов, Волохатый, Могильный – Кисленко (Ситало, 72)

Напомним, сегодня Александрия дома минимально победила Полесье и возглавила турнирную таблицу.