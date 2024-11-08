Ворскла одолела Черноморец в 13 туре УПЛ и обошла его в турнирной таблице

8 ноября состоялся матч 13 тура Украинской Премьер-лиги сезона-2024/25, в котором Ворскла на выезде минимально обыграла Черноморец.

На 79-й минуте единственный гол в ворота Черноморца забил Денис Ндукве, который лучше всех разобрался в штрафной соперников после углового.

Украинская Премьер-лига. 13-й тур

Черноморец – Ворскла – 0:1

Гол: 0:1 Ндукве (79)

Черноморец: Рудько – Бутко, Удод, Скиба, Белошевский (Кисель, 88), Шпорн (Ермаков, 78), Габелок (Лацабидзе, 46), Янаков, Петряк, Хобленко (Попов, 46), Кайо Гомес (Сигеев, 88).

Ворскла: Исенко – Бацула, Гучек, Пердута, Крупский, Скляр, Челядин (Черноморец, 80), Иеде (Корниенко, 89), Ковталюк (Ндукве, 59), Кане, Мякушко (Нестеренко, 59).

Ворскла набрала 13 очков и опередила в турнирной таблице одесситов, имеющих на своем счету 12 зачетных пунктов.

Напомним, что предыдущий тур был провальным для каждого из коллективов. Черноморец дал бой Шахтеру, но все равно остался без очков. Ворскла после ошибки собственного игрока уступила Колосу.