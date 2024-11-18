Бывший игрок сборной Украины по футболу Анатолий Тимощук выиграл суд против УАФ в Лозанне касаемо лишения его тренерской лицензии и титулов на национальном уровне.

Бывший игрок сборной Украины по футболу Анатолий Тимощук решил помогать людям. Проблема в том, что речь идет о русских.

Футболист, сейчас работающий в структуре Зенита, выставил на аукцион свою футболку с автографом, которую впоследствии выкупили за 700 тысяч человек. Эти деньги, казалось бы, должны пойти на Курскую область.

Отметим, что Тимощук родился в городе Луцк. Его карьера началась в юношеской команде Волыни, где он быстро проявил себя как талантливый полузащитник. Уже в 1998 году Тимощук перешел в Шахтер, где провел девять успешных сезонов и стал капитаном команды.

В составе Шахтера он выиграл несколько чемпионатов Украины, Кубков и Суперкубков. Его лидерские качества и работа на поле сделали его центральной фигурой не только в клубе, но и в национальной сборной Украины.

УАФ

В 2007 году Тимощук перешел в российский Зенит, где завоевал Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА. В 2009 году он перешел в Баварию, где выиграл несколько национальных и международных трофеев, включая Лигу чемпионов УЕФА в 2013 году. После этого статус легенды украинского футбола ему был гарантирован.

ТСН

За свою футбольную карьеру Тимощук неоднократно высказывался с уважением об Украине. Он всегда подчеркивал свое украинское происхождение и гордился тем, что представляет страну на международной арене. Его успехи в европейском футболе были поводом гордости украинских болельщиков.

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Бывший капитан сборной Украины вызвал серьезное возмущение в украинском обществе после начала российской агрессии в 2014 году. Он остался работать в российском футбольном клубе Зенит из Санкт-Петербурга, несмотря на аннексию Крыма и войну на Донбассе.

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На фоне этого Тимощук также дал интересное интервью, в котором заявил, что гордится своим украинским гражданством и не собирается брать российский паспорт.

"Я не вижу никаких проблем своей жизни в Санкт-Петербурге, меня там любят, меня там уважают... Что касается языка, то украинский для меня родной язык, я общаюсь на нем в семье, с родителями, с детьми, с женой я разговариваю чисто на украинском языке. Поэтому я горжусь тем, что я украинец и я делаю свое дело на футбольном поле... Слухи и предложения по российскому паспорту у меня были после первого раза в Санкт-Петербурге. Я считаю себя украинцем и я не собираюсь менять свой паспорт", – сказал Тимощук.

После этого Анатолий не высказывался публично в поддержку Украины или против действий России. В 2022 году, после полномасштабного вторжения, его решение продолжать работать в российском футболе еще больше обострило критику в его адрес.

Бывший герой нашей сборной успел пообщаться с нынешним капитаном команды Андреем Ярмоленко. Футболист Динамо хотел узнать, спится ли ночью его кумиру, на что после короткого разговора был отправлен на три буквы.

Символично, что отец Анатолия записался в территориальную оборону. По меньшей мере, таковы были новости и слухи. Это должно было как-то задеть прежнюю легенду футбола, однако, как впоследствии выяснилось, новости об отце были более выдумкой, чем правдой. Такова версия у эксдружины Тимощука-старшего.

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На этом позор для эксзвезды украинского футбола не завершился. Надежда Навроцкая, бывшая Анатолия, верит в то, что ему кто-то изрядно промыл мозги, из-за чего он начал верить в "неонацсты" и то, что именно он "правильный" патриот.

"Ему кто-то убивал это на протяжении нашего брака, когда его заграбастали туда. По-моему, они собирали этих наших спикеров. Смотрите, для чего собирали? Скажут: вот Тимощук, он правильный украинец, он любит Украину. А те - это все нацисты, давайте всех их нах*р уничтожим?Понимаете? . Задача сделать так, чтобы они не могли уже влезать сюда", – сказала Навроцкая.

Не следует забывать и о шокирующей детали от бывшего пресс-секретаря Тимощука. В начале полномасштабной войны Виталий Юрченко у себя в соцсетях опубликовал документы о том, что Анатолий еще с 2012 года завербован ФСБ. Это многое может объяснять.

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Завершая эту историю, добавим, что впоследствии УАФ лишила бывшего капитана сборной Украины всех титулов и наград, исключила из официальной истории нашего футбола.

Впервые текст был опубликован 23 сентября*