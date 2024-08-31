Тимощук №2: Иванисеня теперь не будет считаться легионером в чемпионате РФ

Бывший игрок сборной Украины Дмитрий Иванисеня больше не будет считаться легионером в чемпионате России.

Об этом сообщают РосСМИ.

Напомним, еще в июне стало известно, что футболист получил российский паспорт. Полузащитник перешел в самарские Крылья Советов в июле 2021 года. После начала полномасштабного вторжения в Украину игрок не играл за самарскую команду, однако через 4 месяца он возобновил свои выступления за Крылья Советов.

Иванисеня занимался в академиях Кривбасса и запорожского Металлурга. Затем перешел к донецкому Шахтеру. На профессиональном уровне играл за Мариуполь, Динамо Тбилиси и луганскую Зарю.

В ноябре 2019 сыграл матч за сборную Украины против Эстонии (1:0). Также регулярно вызывался в молодежную сборную.