Кривбасс одолел ЛНЗ и обошел черкасский клуб в турнирной таблице

26 октября состоялись матчи 11 тура Украинской Премьер-лиги сезона-2024/25, в котором Кривбасс обыграл ЛНЗ (3:1).

На 24 минуте счет открыл хавбек криворезцев Хрвое Илич, откликнувшийся на передачу Егора Твердохлеба. В начале второго тайма хорватский полузащитник с углового уже ассистировал защитнику Андрею Понедельнику.

ЛНС сумел отыграть один мяч усилиями 25-летнего Владислава Наумца, результативный пас на которого отдал грузинский легионер Шота Ноникашвили.

На 90+5 минуте отличился Александр Драмбаев, который забил в пустые ворота.

Чемпионат Украины – УПЛ-2024/25

11 тур, 26 октября

Кривбасс – ЛНЗ – 3:1 (1:0)

Голы : 1:0 – 24 Илич, 2:0 – 58 Понедельник, 2:1 – 78 Наумец, 3:1 – 90+5 Драмбаев

Кривбасс: Клищук – Понедельник, Романчук, Драмбаев, Кузык, Бизимана, Задерака, Илич (Аморозо, 75), Твердохлиб, Микитишин (Ндомбази, 59), Соса.

ЛНЗ: Кучеренко – Путря, Салиху, Дайко, Муравский (Наумец, 68), Топалов (Пасич, 60), Ноникашвили, Тилль, Яшари, Халайла (Молло, 68), Момо.

Предупреждения: 18 Топалов, 25 Задерака, 45 Тилль.

Кривбасс обошел черкасский клуб в турнирной таблице, поднявшись на 5 место, и имеет еще матч в запасе.

Напомним, 11 тур стартовал вчера, 25 октября. В первом матче дня Рух расписал мировую в игре с одесским Черноморцем, а Полесье дома потеряло очки в игре против Колоса. Ранее сегодня Александрия обыграла Ингулец и вышла в лидеры УПЛ.