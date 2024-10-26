Александрия обыграла Ингулец и вышла в лидеры, Паламарчук отразил пенальти в третьем матче подряд

Сегодня, 26 октября, состоялся матч 11 тура Украинской Премьер-лиги сезона-2024/25, в котором Александрия одолела Ингулец (2:1).

В пергом тайме команды быстро обменялись голами. На 17 минуте забил Жуан Безерру, отличившийся точным ударом головой после скидки от Шабанова. Ингулец ответил на 21-й минуте точным ударом Александра Пятова.

Через 8 минут розыгрыш углового на правом фланге завершился пасом Кравченко на Мишнева, который точно пробил под перекладину.

На 64-й минуте мяч попал в локоть Марьяну Мисику. Хозяева получили право на исполнение пенальти, но Алексей Паламарчук в 3-м матче подряд отразил 11-метровый. В игре с Александрией Паламарчук с точки не смог переиграть Филиппов, а ранее вратарь Ингульца выиграл дуэли у Игоря Невеса из Карпат и Шоты Ноникашвили из ЛНЗ.

Чемпионат Украины – УПЛ-2024/25

11 тур, 26 октября

Александрия – Ингулец 2:1

Голы : 1:0 – 17 Жуан Безерра, 1:1 – 21 Александр Пятов, 2:1 – 29 Дмитрий Мышнев.

На 67-й минуте Александр Филиппов (Александрия) не забил пенальти (вратарь).

Александрия: Ермаков – Мартынюк, Шабанов, Кампуш, Кравченко (Копина, 89) – Мышнев (Смирный 69), Калюжный, Ковалец (Казак, 46) – Джевани, Филиппов (Кулаков 75), Беззера (Беляев 88).

Ингулец: Паламарчук – Мисик (Резепов 73), Виливальд, Шершень, Сидоренко – Пятов (Лесняк 81), Мохнатый – Могильный (Пушкарев, 68), Сад (Козиренко 68), Белоцерковец – Ситало (Кисленко)

Предупреждение: 64 Мышнев

Александрия поднялась во главу угла в таблице УПЛ. У Александрии уже 26 набранных очков, она опережает Динамо на 1 очко (у киевлян игра в запасе).

Напомним, 11 тур стартовал вчера, 25 октября. В первом матче дня Рух расписал мировую в игре с одесским Черноморцем, а Полесье дома потеряло очки в игре против Колоса.