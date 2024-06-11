Роналду: В Португалии есть все необходимое для победы на Евро-2024

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду считает, что у его команды есть все шансы торжествовать на Евро-2024.

Об этом легендарный нападающий заявил в интервью УЕФА.

"Я твердо верю, что эта команда принесет много радости португальским болельщикам, начиная с этого Евро. И все же я считаю, что лучшее поколение игроков - это поколение, которое выиграет трофеи. Я надеюсь, что эта сборная победит, потому что у нас невероятно талантливая команда. Как мы знаем, одного таланта мало для победы. Чтобы выиграть столь большой турнир, нужно многое. У нас есть все необходимое, но мы будем двигаться к своей цели шаг за шагом, игра за игрой, не переставая верить в успех. Победа в 2016 году стала исторической как для португальского, так и для мирового футбола. Теперь мы твердо стоим на земле, но думаем о высоком, зная, что можем выиграть Евро", - сказал Роналду.

Отметим, что на нынешнем Евро Португалия попала в группу F вместе с Турцией, Чехией и Грузией.

Напомним, континентальное первенство состоится в Германии с 14 июня по 14 июля. Уже известны все участники турнира и даже шансы на победу по версии букмекеров.