Любят петь и играть в футбол на костылях. Команда военных из Львова восстанавливает ампфутбол в Украине

В 2025-м в Украине планируют восстановить чемпионат по футболу на костылях – вид спорта, где полевые игроки имеют ампутацию или недостаток нижних конечностей, а вратари верхних.

Предварительно в национальном первенстве готовы принять участие 5 клубов со Львова, Киева, Одессы и Черкасс.

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Для Украины ампфутбол – не новый вид спорта. Он появился в начале 90-х усилиями Юрия Прохоренко. Мужчина потерял ногу на войне в Афганистане и очень хотел снова играть в футбол. Он создал первый в стране ампфутбольный клуб "Афган-Киев". Его игроками в большинстве своем были, как и Юрий, ветераны афганской войны.

Юрий Прохоренко (справа) Обозреватель

В 1992-м впервые состоялся матч за Кубок Украины между харьковским "Вита-Спорт" и киевским "Афганом", а в 93-м начали национальный чемпионат с участием трех команд из Киева, Харькова и Житомира.

Национальные первенства по ампфутболу проходили с перерывами почти до 2012 года. В разное время в них принимали участие от трех до шести клубов из Киева, Луганска, Харькова, Луцка, Шепетовки. А потом нехватка финансирования, отсутствие молодых игроков остановили развитие. Ампфутболисты собирались только на тренировочные сборы перед выступлениями национальной сборной на чемпионатах Европы или мира.

Год назад футбол на костылях снова возродили во Львове благодаря военным и ветеранам с ампутациями.

" Покров АМП": первый сезон в чемпионате Польши по ампфутболу

Ампфутболисты "Покровы" поют в раздевалке, в автобусе, на парковке гостиницы. Так оповещают других, что приехали именно они. А вот эта песня Ивана Поповича – неофициальный гимн клуба из Львова:

" Солнце ласковое землю голубит, весну любовь к нам прислало, больше между нами разлук не будет, я хочу, милая, чтобы ты это знала!".

Если мысленно вы спели эти строки, то имеете дополнительную причину познакомиться с командой, в которой 80% игроков – это военные и ветераны с ампутациями.

Упомянутая выше композиция их бодрит, улучшает настроение и гонит прочь с раздевалки на футбольное поле. Так было и в заключительных матчах чемпионата Польши по ампфутболу. Первый соперник" Покровы" – "Сталь" из Жешува. Именно с этой командой они сражались за 6 место.

" Головы опустим, нам нечего здесь делать. Это мини-финал. Как бы ни складывалась игра – вы должны друг друга поддерживать", – мотивирует свои подопечных главный тренер команды Назар Русецкий.

Сдаваться команде не давал и главный талисман, самый молодой член клуба Миша. 10-летний мальчик из села Красильник в Ивано-Франковской области присоединился к "Покрову" в июне 2024-го. В 7 лет ему диагностировали остеосаркому, агрессивную форму рака. Из-за нее пришлось ампутировать ногу. А в мае этого года мальчик получил протез. В это время его пригласили на тренировку "Покровы". Миша влюбился в ампфутбол. Зато маме было страшно наблюдать за футболистами на костылях.

Михайлик Палий Лилия Тирекидзе

– А я совсем не боялся. Мне понравилось, что они такие, как я. Я люблю подходить, по воротам бить. Вообще хотел бы собрать детскую ампфутбольную команду.

Перед игрой со" Сталью" Миша стоит в кругу уже своих друзей-игроков "Покровы АМП". От первой тренировки он постоянно с командой на турнирах и знает, как мотивировать:

– Если не выиграете – будете спать под автобусом! – угрожает мальчик и все ампфутболисты взрываются хохотом.

– Он очень сильно изменился, – объясняет мама, – до этого он никогда так свободно не шутил, не пел, с ними он так счастлив.

Михаил Палий с мамой

За шесть минут до конца матча со "Сталью" Анатолий Медведюк забил единственный гол во встрече и обеспечил "Покрове" победу.

Вместе с тремя игроками национальной команды он играет за клуб из Львова. Медведюк был чемпионом Польши в составе варшавской "Легии", как и капитан украинской сборной Юрий Сущ, тоже играющий за "Покрову". Усиление новичков клуба опытными исполнителями помогло адаптироваться команде во время первых туров чемпионата.

– На старте ребятам было тяжело, но последние три-четыре тура они достойно играли и давали бой любой команде. Мне нравится атмосфера – здесь нет никаких барьеров, со всеми приходишь и общаешься, – говорит Юрий Сущ.

– Приятно, что здесь все свои, я раньше даже таких мыслей не имел, что будет целый украинский клуб в Польше. В прошлом году я играл один в польской лиге, было скучно, – добавляет Медведюк.

После игры ампфутболисты благодарят болельщиков. Их на трибунах небольшого стадиона в Варшаве собралось чуть больше 30.

– От августовского тура в Кракове мне удается быть на каждом матче. "Покров" – это любовь с первого взгляда. После их матчей я возвращаюсь с ощущением, что побывала дома, – рассказывает украинка Юлия Василив, живущая в Польше уже 10 лет.

Вместе с трибунами игроки Покрова скандируют "У-кра-ина" и уходят в раздевалку, где танцуют в кругу под любимую песню.

Лилия Тирекидзе

На следующий день у команды была последняя игра сезона против варшавской "Легии", которую они еще не побеждали. На стадионе тренер объявил, что игровое время будет у всех. Эту идею встретили аплодисментами.

Но еще громче хлопали, когда на 5-й минуте счет открыл Дмитрий Щегельский. 17-летний юноша, игрок национальной сборной. Как и Миша, Дмитрий потерял ногу из-за остеосаркомы в семь лет.

Через четыре минуты "Легия" сравняла счет, но болельщики с сине-желтыми флагами верили, что "Покров" еще забьет. На этом матче их было, более полусотни.

Во втором тайме Дмитрий Щегельский оформил дубль, выведя команду вперед. А победную вишенку на торте поставил Анатолий Медведюк на последней минуте матча. Он дальним ударом со своей половины поля попал за спину вратарю "Легии".

Скамья запасных "Покрова" и трибуны разразились восторгом. После победы 3:1 они не отпустили команду со стадиона без общих фото и объятий. О таком результате никто не мог и мечтать.

Из последних 9 матчей в серебряной группе польской Экстраклясы "Покрова" не проиграла ни одного. Финиш на шестом месте среди восьми команд во втором по силе европейском чемпионате – результат работы всей команды от игроков и тренеров до массажиста и врача.

– Мы научились проигрывать, терпеть, выжидать возможность забить мяч, и, конечно, научились выигрывать. Ребята, еще недавно испытывавшие отчаяние после ампутации, сейчас переродились. Лучший показатель – это их эмоциональное состояние. Слышали, как они поют? – улыбается руководитель "Покрова АМП" Богдан Мельник.

Как и кто создал команду "Покрова АМП"

Летом 2022 года отец Михаил Чабан, лидер салезиан святого Ивана Боско УГКЦ, впервые в жизни увидел ампфутбол во время международного футбольного турнира в Швейцарии.

"Мы кроме своих юных футболистов "Покровы", привезли туда инклюзивную команду. Это были дети с нарушениями слуха и речи. Они как раз играли с ампфутболистами клуба "Марсель-Олимпик". Футбол на костылях стал для меня открытием, и тогда я подумал, что этот вид спорта нужно развивать в Украине. К сожалению, есть много ребят с ампутациями, которые любят футбол, играли в него и хотят, но не могут продолжать", – вспоминает Михаил Чабан.

Богдан Мельник (слева) и Константин Кашула Pokrova Lviv AMP Football

После турнира отец Михаил вернулся во Львов и искал с чего начать воплощать свою идею в жизнь. К нему присоединился руководитель спортивного комплекса "Боско-Арена" Богдан Мельник.

"Я попросил Богдана найти тренера для нашей команды. Мы вышли на контакт с наставником польской ампфутбольной сборной, украинским футзалистом Дмитрием Камеко".

Дмитрий радостно отозвался. Уже 2 года он является руководителем польской национальной команды по футболу на костылях. Параллельно тренирует клуб футзальной экстраклассы Польши.

"Ампфутбол имеет больше общего с футзалом, чем с большим футболом. Я был рад помочь своим. Сейчас буду участвовать в создании учебного курса, чтобы украинские тренеры знали теоретическую базу футбола на костылях. За сезон в Польше "Покрова" прогрессирует быстрее, чем польские команды, которые уже давно играют. В чемпионате к ним относятся с уважением и даже опасаются, что в следующем году Львов будет конкурировать за медали", – рассказывает Камеко.

Тогда в начале это звучало как анекдот. Богдан с отцом Михаилом искали игроков в команду.

Константин Кашула Pokrova Lviv AMP Football

Первым был Константин Кашула, военный из Закарпатья, потерявший ногу под Бахмутом. Его они встретили в реабилитационном центре у кофемата. До ампутации Костя играл в любительский футбол, но после – даже свои бутсы выбросил в помойку. Но по крайней мере один ему точно понадобился бы. Именно он стал первым из "Покрова АМП", сразу попавшим в состав сборной Украины по ампфутболу. Вместе с Богданом Костя продолжил искать людей в команде.

"Он вдохновил нас и вдохновлял других. Они с Богданом ездили в разные реабилитационные центры, искали ребят", – вспоминает отец Михаил.

12-го сентября 2023-го на первую тренировку пришли четыре человека. На втором – 9. Сейчас в команде более 30 игроков.

Найперше тренування

"Помню, на первую тренировку в сентябре я пришел в кроссовках без шнуровок, потому что кедов или бутсов в реабилитационном центре не имел. К тому же, они были слишком большие и постоянно слетали от ударов по мячу", - вспоминает вратарь Сергей Иванов, потерявший руку под Бахмутом.

"Мне было и интересно, и страшно. На первой тренировке я наматывал бинт на ампутированную ногу, чтобы не травмироваться, потому что швы наложили не так давно, а играть хотелось", – говорит 27-летний ветеран 36-й бригады Николай Гатала, потерявший правую ногу в Запорожском направлении.

В конце января 2024 состоялась официальная презентация команды "Покрова АМП". Тогда они объявили, что будут играть в польском чемпионате. Готовились к матчам зимой под открытым небом на расчищенном от снега искусственном поле центра "Боско".

Первый тур прошел уже в марте во Вроцлаве. Дебютный гол "Покрова" забила в ворота действующего чемпиона Польши краковской "Вислы". Тогда украинцы проиграли 1:4. Но забитый мяч уже радовал. Они дважды уступили, а один матч со "Сталью" сыграли вничью. За тур получили одно очко и безумную поддержку от украинцев, которых на трибунах было почти тысяча.

"Даже слезы набегали на глаза. Когда давал интервью польским медиа, то подчеркивал, что мы здесь, чтобы напомнить о продолжающейся войне. И выигрываем мы или проигрываем – у нас в стране продолжают умирать люди", – вспоминает капитан команды Валентин Осовский.

Валентин Осовский EAFF

Он пошел на войну добровольцем еще в начале полномасштабного вторжения. Служил в 103 бригаде территориальной обороны. 8 января 2023 года под Кременной Валентин потерял ногу.

"Случилось плохое, но не самое страшное. Было немного грустно. Сейчас я продолжаю гражданскую жизнь, как и до полномасштабного вторжения, вернулся на работу, работаю проджект менеджером в компании, которая продает авиабилеты".

"Покрова АМП" – это более 30 разных людей. Вне команды кто-то из них строитель, кто-то местный депутат, владелец салона ритуальных услуг, мастер ремонта, кладки каминов, или руководитель офисного центра в центре города. Объединяет их желание выйти на поле и полностью отдаться игре.

"Я не хотел жить. Был перемотан, как мумия"

Петр Корнага и до полномасштабного вторжения работал водителем. После потери ноги водит скорую помощь в мобильной бригаде в селе Немиров во Львовской области. Кроме рабочих выездов, каждый вторник и субботу, он преодолевает свои 80 километров во Львов, чтобы потренироваться. В команде Петр с самого начала.

"Еду с ребятами поговорить. Потому что в селе там не с кем. Все спрятались под юбку мамы или жены. А в команде, хоть все из разных городов, но имеем похожий опыт".

Петр пошел на войну добровольцем после своего старшего брата, отца четырех детей.

Петр Корного Лилия Тикериде

"27 февраля собрал вещи, паспорт и ушел. Моя семья ничего не знала. Они были в церкви. Я позвонил и сказал жене: "Ты не обижайся, я уже в части". Попал тогда в 63-ю бригаду".

Менее чем через полгода, 8 августа, в боях неподалеку от Баштанки Николаевской области, Петр был тяжело ранен.

"Я не хотел жить. Был перемотан, как мумия. Рука ранена, голова зашита. Тогда в Николаеве мне ампутировали левую ногу. Через день перевели в Одессу, где три месяца спасали правую. Я говорил, если режете ее, так режьте уже и шею", – вспоминает ветеран войны.

К счастью, правую ногу Петра сохранили, установили титановые пластины. Более полугода мужчина не ходил – пользовался креслом колесным.

"Если бы не было жены и детей, то я бы чокнулся", – вспоминает Петр.

– А как твой брат сейчас? – спрашиваю.

– Погиб брат, уже два года как. 14 июня. А через два месяца и моя война кончилась.

Защитник Мариуполя

Он никогда не полагал, что в родной город придет война. Просит не называть его имя и фамилию, не показывать лицо. Во время обороны Мариуполя мужчина выполнял боевые задания на разных участках.

"На одном из направлений во время артобстрела я получил осколочное ранение левой ноги. Меня эвакуировали на территорию комбината "Азовсталь", в бункер "Железяка".

Там под обстрелами корабельной артиллерии, военному ампутировали ногу выше колена. Спасти шансов не имели – состояние было критическое.

"В бункере мы пробыли до 16 мая. Тогда был первый выход по приказу руководства государства. Дальше я попал во враждебный плен, в так называемую ДНР. Справился, потому что думал о детях и жене. Их успел вывезти в Польшу, в безопасность".

Через месяц, 29 июня, мужчина вернулся в Украину во время одного из самых больших обменов пленными. Прошел реабилитацию во Львовской области и сейчас продолжает службу в армии. Его родители остались в Мариуполе. Именно поэтому он не позволяет себя фотографировать и указывать имя и фамилию. Не желает для них неприятностей.

"С родителями мы общаемся очень коротко, но они в порядке. В Мариуполе я жил с двух лет, классный город был. Я даже работал на металлургическом комбинате. А здесь во Львове чувствую себя как дерево, которое с корнями вырвали. Как будто все у тебя нормально, но ты не дома.

В январе 2024-го мужчина пришел на первую тренировку по ампфутболу и с тех пор стал игроком "Покрова АМП".

"Все, кто думает об ампфутболе, почему-то представляют, как люди играют на протезах, но это травматично и неудобно. На самом деле, мы играем на костылях. Постоянные нагрузки, мозоли. Но главное, забываешь о фантомной боли".

Нападающий стал вратарем, хотя мог навсегда остаться в колесном кресле

Вне ампфутбола Олег Онисько – руководитель офисного центра во Львове. А еще тренер детской футбольной команды. На полномасштабную войну он пошел добровольцем еще в феврале. Уже в конце 2022 года под Кременной получил ранение. Долгие восемь месяцев лечился и приходил в сознание.

"Я не думал, что снова вернусь в футбол. Вообще был вопрос, буду ли я ходить. К счастью, желание играть помогло мне стать на ноги".

До полномасштабной войны Олег играл в первенстве Львовской области среди ветеранов АТО. После ранения ездил смотреть матчи своей команды. Там и узнал об ампфутбольной "Покрове".

"Я чувствовал себя не очень хорошо, ампфутбол меня вытащил. Хотя в обычном футболе я был нападающим, а тут стал вратарем. Одну руку прячу под футболку, а другой отбиваю, бросаю, ловлю. Это было что-то новое. Еще прыгать надо в разные стороны".

Лига Дужих и чемпионат Украины по ампфутболу

После завершения сезона в чемпионате Польши "Покров АМП" отдыхать не собирается – в конце ноября сыграет товарищеские матчи с новым ампфутбольным клубом в Быдгоще.

А если разрешат, то продолжат играть в чемпионате Польши. Хотя сначала планы были другими, рассказывает Матуеш Видлак, президент Европейской ассоциации ампфутбола.

"Покрова" должна была сыграть один сезон, и начать в Украине свой ампфутбольный чемпионат. Сейчас я знаю, что клуб хочет продолжать играть в обоих турнирах. Они имеют на это шанс. Но сначала нам нужно понять, сколько польских команд примут участие в новом сезоне, каким будет формат чемпионата, и тогда сможем решить. Надеюсь, через несколько лет украинский ампфутбол развинется, и у нас появится хороший соперник рядом".

Для этого УАФ создала проект "Лига Дужих", который должен привлечь в футбол на костылях больше людей с ампутациями или нарушением функций конечностей. Это поможет сформировать составы команд и начать национальный чемпионат. Одними из первых мероприятий проекта стали учебно-тренировочные сборы для игроков, а также семинары для тренеров менеджеров и арбитров.