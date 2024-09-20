Остался без ног в 30 лет. Как призер Паралимпиады в Париже за 7 лет освоил лыжи и ручной велосипед

Павло Баль стал бронзовым призером Паралимпийских игр-2024 в велоспорте на гендбайке. Он первый украинец, получивший медаль Паралимпиады в этом виде. Да и для 38-летнего Павла, чемпиона мира по парабиатлону – это первая награда в карьере.

– Знаешь, есть такой тост: "Выпьем за успех безнадежного дела". Это было обо мне и бронзовой медали Паралимпиады. Два с половиной года назад, это была мечта какого-то Павла из села. Сколько я слышал: "Да это дорого, кто тебе велосипед купит, где ты деньги возьмешь". Но я никого не слушал. И хорошо. Потому что сейчас бы не рассказывал эту историю.

"Ты молод, амбициозен. У тебя планов, как у Наполеона, а в 30 лет остаешься без ног"

Павел Баль из села Хоросница во Львовской области. Его отец умер, когда парню было 9. Он рос с матерью. В детстве мальчик Павел пас корову, играл в футбол и настольный теннис. Поступил в колледж во Львове на электромонтера и занимался боксом. Потом о спорте пришлось забыть: сначала работа, потом армия. Время от времени мужчина ездил на сезонные заработки строителем в Польшу. Там он и попал в ДТП в октябре 2017 года.

Павел пришел в себя в реанимации с мыслью, что лучше бы не просыпался. Ноги так растолкалось в автотроще, что их пришлось ампутировать.

– Это была трагедия. Ты молод, амбициозен, у тебя планов, как у Наполеона. А в 30 лет остаешься без ног. Как дальше жить, что с этим делать, было очень много вопросов.

Павел вернулся в Украину. Здесь его ждала девушка Оля. Первое, что он сказал ей: "Можешь идти". В 2018 они поженились. Сейчас у супругов два сына четырехлетний Захар и Орест, которому один год.

Павло Баль з дружиною Ольгою Павло Баль

– Я жене очень обязан. Представь себе ситуация, вот сел я в кресло, получил травму, а она решила дальше быть со мной. В то время мне помогли люди, которым я не безразличен. Они ко мне приходили силой вытаскивали из дома. А потом, когда раны зажили, мне совесть не позволила их приподнять.

"Может хватит, играть у спортсмена?"

Ампутация у Павла была высока, а попытка освоить протезы неудачна, хотя первые шаги он предпринял. В 2018 году в его жизни появился спорт. Не по желанию, скорее по необходимости хотя бы чем-то заниматься, приспособиться к новой жизни – без ног.

– Мне было безразлично. Завезли, записали на лыжные гонки и биатлон – пусть будет. Просто чтоб не грузить себя, не загонять в депрессняк.

Такая случайность – стала попаданием в десятку. Надо было решать: быть спортсменом или искать другую работу. Семейное собрание семьи Балов постановило: он будет заниматься спортом и должен попасть в основную команду.

– Мы с женой прекрасно понимали, что два года буду без зарплаты. В резервной команде никто никому не платит. Потом первый год в основной – тоже. Оля могла бы сказать: "Слушай мужик, чем ты занимаешься? Может хватит, играть в спортсмена? Давай, садись за руль, таксуй, зарабатывай деньги".

Вместо этого была только поддержка и вера, что он сможет.

– Мы два года жили за ее счет. Многие помогали близкие, родные, друзья. Пока я был в резерве команды, надо было выкручиваться. Искали спортивную форму на секонд-хендах и гуманитарках, резали и шили под меня.

В конце 2018 года Павел стал лучшим среди резервистов на чемпионате Украины. Тогда же получил свою первую медаль – бронзу из биатлона. И как результат весной 2019 попал в основную команду.

– Если сравнивать с остальными ребятами, то я справился довольно быстро. Им на это ушло 3-4 года. Что бы ты ни начал в жизни, сначала будет тяжело. Выиграют те, кто выдерживает критический период. У меня вышло.

С тех пор, как Павел в сборной, его нет дома по 8 месяцев в году. Но в семье все понимают и ждут с медалями или без. Потому как говорит жена спортсмена: "Папа дома, это праздник".

Из лыжного боба – в ручной велосипед: "Среди лыжников по возрасту я уже дед, среди велоспортсменов – еще "пацан""

Когда Павел начал заниматься спортом, то искал похожих на себя атлетов. Одна из первых, кого он увидел – это Оксана Мастерс, чемпионка и многократный призер Паралимпиад из США. Оксана – украинка по происхождению, с врожденными пороками из-за радиации. Семилетней ее удочерила американка.

Павло Баль та Оксана Мастерс Instagram Павла Баля

– Я ею мотивировался. Она начинала раньше в гребле, затем перешла в зимние виды спорта – лыжи и биатлон, а сейчас совмещает успешно с гендбайком. Мне он понравился и я захотел такой. Тогда ручной велосипед рассматривал как дополнительный способ тренировки.

Из этого возникла новая цель – иметь гендбайк. Денег, чтобы купить новый не было – решил смастерить такой во Львове. К тому же Павел уже имел похожий опыт – боб для лыжной гонки он делал вместе с мастером, дядей Орестом. Им пришлось сварить пять бобов, пока подобрали подходящий. Но с гендбайком работа была более сложная.

Перша примірка металевої рами гендбайку, 2020 рік Павло Баль

– лезли в голову разные идеи. Искал фото, видео, что-то мерил на них, записывал. Нашел мастера – тот отказывался. И я не отступил.

Процесс длился долго начинали гендбайк мастера на львовском протезном заводе в 2019-м, продолжали другие. В общей сложности на работу ушло больше 2 лет и тысяча долларов. Пока делали байк, Павел уехал в Пекин на свою первую зимнюю Паралимпиаду. Там занял четвертое место, но не это было хуже всего.

– Вернулся домой, здесь полномасштабная война, обстрелы. Мы с женой и сыном решили остаться в Украине.

Павел продолжил велотренировку – алюминиевый хенд-байк уже был готов. Ездил по селам, учился управлять. Убедился, велоспорт – это то, что он искал и решил заниматься им серьезно.

– Среди лыжников по возрасту я уже дед, среди велоспортсменов – еще "пацан".



Павло Баль

Но для этого потребовался настоящий, а не самодельный гендбайк. Стоил он 15 000 евро. В начале в идею Павла заниматься велоспортом верили два человека. Кроме него – жена и кум Юрий. Прошло немного времени и Павлу позвонил кум: "Запускай проект, звони мастерам в Польшу, деньги есть".

Спроба їхати на алюмінієвому гендбайку Павло Баль

– Он первый человек, которому я благодарен, что смог получить бронзу Паралимпийских игр.

Кум Павла дал 9 тысяч. Остальные Павел с женой решили приложить своими силами. Помогли им представители областного спортивного управления.

– Я получил один из лучших велосипедов в мире, на подобных соперничают топовые спортсмены. Затем обратился к руководству Паралимпийского комитета, чтобы разрешили соревноваться. Они сомневались, смогу ли я быть успешным одновременно в двух видах, но после моих аргументов дали зеленый свет, и начался путь в Париж.

Тренировка и быт паралимпийца

Дома Павел тренируется 5 раз в неделю, проезжает более 300 километров. Ближе к соревнованиям, на тренировочном собрании накручивает и 500 за 7 дней.

– Дома у меня двое детей, желающих внимания. Надо идти погулять с ними, набрать воды, вынести мусор, уехать в магазин, никто такие обязанности не отменяет. Поэтому тренируюсь обычно в первой половине дня.

Павло Баль з молодшим сином Орестом Павло Баль

Тренировку начинает жена Павла – она выносит гендбайк на улицу. Потом уже спускается он, покидает колёсное кресло у подъезда и пересаживается в велосипед.

– Главное хорошая погода и асфальт. Еще конечно, чтобы трафик наименьший. Если дорога загружена, а у нас частенько водители не соблюдают правила дорожного движения, то нужно быть осторожным. После тренировки я снова сажусь в кресло, доезжаю до дома, принимаю эстафету в жены, сижу с детьми, а она затягивает велосипед в квартиру.

Павел живет в селе Солонка рядом со Львовом в многоэтажке на первом этаже. Но и там есть проблемы с доступностью, когда нет электроэнергии.

– У меня два подъезда. Один центральный с пандусом. Я по нему поднимаюсь, переезжаю через лифт и оказываюсь у себя под квартирой. Когда свет выключают – лифт не работает. Тогда я не могу зайти через центральный подъезд, иду в свой, где семь ступенек и прыгаю по ним.

Еще одна проблема – парковка. Места для людей с инвалидностью часто заняты. Поэтому простая поездка за продуктами – может стать целым испытанием, даже для участника Паралимпийских игр.

– Там стоят люди, которым не нужно такое широкое паркоместо. А почему оно широко? Потому что мне нужно открыть дверь полностью, вынуть колесное кресло из авто. Или если кто-то стоит вплотную ко мне, то обычный водитель без проблем дверь прикрыл и вышел. А я все, баста, приехал.

"Меня эта медаль очень мотивировала, я хочу двигаться дальше"

Во время Паралимпиады в Париже в первой гонке Павел стал шестым. Проверял себя, велосипед, наслаждался атмосферой, потому что главный старт был на следующий день. Он привык, что в лыжной гонке и биатлоне гонки идут одна за другой, тогда каждую следующую Павел едет быстрее. Поэтому главным для спортсмена было, чтобы групповые гонки в Париже не перенесли. Но, как назло, утром лил дождь.

– Повезло, организаторы только сократили трассу с 71 до 56,8 километра. Она была реально тяжелая, даже сухая, а тут стало скользко. Все повороты узкие и закрытые. Ты не можешь нормально траекторию нарисовать в уме. На такой трассе я не то, чтобы никогда не соревновался, я и не тренировался никогда на подобной.

Первые 500 метров после старта – и уже завал. Но Павел был осторожен – имел опыт падения на этапе Кубка мира в Бельгии. Тогда шел третьим и не справился с управлением перед финишной линией

– Я благодарен Богу, что не сломал ключицы, руки, пальцы. Тогда можно было бы поставить на крест на Паралимпиаде. Обошлось сотрясением мозга и треснувшим шлемом. Я был злой, как пес. Хотел максимально быстро зализать раны и отремонтировать велосипед. В нем треснула рама, ручка, сломался бампер, не работала опрокидывание.

С таким опытом на гонке в Париже спортсмен имел тактику, как можно осторожнее проходить повороты. А на выходах из них работать уже максимум.

– Я точно не был столь сильным, как мои соперники в Париже. Скажу откровенно, воспользовался их ошибками. Выбрал верную тактику. Я мало занимаюсь велоспортом, и понимал, если буду четвертый-пятый – это тоже будет хороший результат.

К тому же первое и второе место почти на 100 процентов были за нидерландцем Митчем Чемоданом и французом Лоиком Верном. За бронзу еще был шанс посоревноваться.

– Соперников было немного – шестеро. Но в моем классе "H5" приехали сильнейшие: два голландца, француз, китаец. А больше никого и не нужно! Они четверо задают темп, быстроту. Я на них равнялся. Если у француза более 130 тысяч тренировочных километров за всю карьеру, то у меня за два неполных года – 16 тысяч. Он обогнал меня на 4 минуты.

Но я искренне радуюсь, что получил медаль, она для многих людей. Для страны, родных, друзей. Особенно счастлива моя жена. Наверное, я просто заслужил это своим желанием и упрямством. Меня эта медаль очень мотивировала, поддержала и я хочу двигаться дальше.

"Чувак, ты в хорошей форме, сделай акцент на зимние виды, подтяни стрельбу"

Несколько недель после Паралимпиады Павел отдыхал дома с семьей, а уже с 20 сентября примет участие в чемпионате мира по велоспорту в Цюрихе.

– Я еду за опытом, там будет больше спортсменов. Поборюсь, но посмотрим, как уйдет. После чемпионата, пока будет сухая погода, буду тренироваться на лыжероллерах или гендбайке. А уже с ноября наверняка начнутся тренировочные сборы в Финляндии. И там будет первый этап Кубка мира.

– Сугубо по эмоциям, конечно, старты в лыжах и велоспорте схожи. Есть разница разве что в динамике гонки. В велоспорте – это большая скорость, адреналин, многие болельщики. Велосоревнования проводят в городках, на улицах. Люди выходят поддерживать. Когда же мы зимой бегаем на лыжах, то болеют только наши тренеры, обслуживающий команду персонал и организаторы. Мне там очень не хватает болельщиков.

После бронзы в Париже у Павла Баля новая цель. Логическое продолжение для атлета, который в паралимпийской сборной одновременно выступает в зимних и летних видах – медаль из Зимней Паралимпиады. Следующий 2026-й в Италии

– Как писала Лина Костенко, что каждый финиш, то, по сути, старт. Ты к чему-то шел, бах, и достиг. А дальше что? Я говорю себе: "Чувак, ты в хорошей форме, сделай акцент на зимние виды, подтяни стрельбу". У меня она нестабильна, не так точна, как хотелось бы. Сезон-полтора пристреляюсь и еду в Италию. Если возьму медаль, то стану не только первым, кто получил награду в велоспорте на гендбайке, но и первым в Украине, кто получил медаль на Зимних и Летних паралимпийских играх.