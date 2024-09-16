Колос расписал мировую с ЛНЗ в 6 туре УПЛ

Ковалевский Колосс в домашнем матче сыграл вничью с черкасским ЛНЗ в 6 туре чемпионата Украины.

Поединок завершился со счётом 1:1.

Счет в игре на 10-й минуте открыл нападающий кузнецов Максим Третьяков, замкнувший пас венесуэльского новичка Джованни Боливара. После пропущенного гола гости взяли под контроль мяч – опасные моменты были в Яшаре и Топале, в частности, удар последнего приняла поперечина.

Отыграйте ЛНЗ изменений внутри второй половины игры. Фрэнсис Момо был первым на ближней стойке после подачи углового (1:1).

Для Колоса это третья ничья в сезоне, сейчас в их активе 3 очка и 14 место в турнирной таблице. В ЛНЗ 10 баллов и 4-я позиция.

Чемпионат Украины 2024/25 – УПЛ

6 тур, 16 сентября

Колос – ЛНЗ 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 - 10 Третьяков, 1:1 - 65 Момо

Следующий матч ЛНЗ сыграет 22 сентября против Полесья, Колосс на следующий день встретится с Зарей.

Накануне Полесье одержало волевую победу над Вересом, а Кривбасс минимально одолел Левый берег.