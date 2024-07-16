Кейн определился со своим будущим в сборной Англии

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн определился со своим пребыванием в команде.

Об этом сообщает The Telegraph.

Отмечается, что футболист не думает об отставке из сборной Англии после Евро-2024. Игрок намерен представлять команду на Чемпионате мира в 2026 году.

Кейн — лучший бомбардир в истории английской сборной, он сыграл за команду 99 матчей, в которых забил 66 голов.

Напомним, в финальном матче чемпионата Европы Англия уступила Испании. Англичане стали первыми в истории, проигравшим в двух финалах Евро подряд, в 2021 году подопечные Саутгейта проиграли в серии пенальти Италии.