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Вратарь сборной Дании стал игроком Селтика

Андрій Яросименко — 19 июля, 16:01
Вратарь сборной Дании стал игроком Селтика

Вратарь сборной Дании Каспер Шмейхель стал игроком действующего чемпиона Шотландии Селтика.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

37-летний датчанин на правах свободного агента подписал контракт с клубом на 1 год. Стоимость не разглашается.

Предыдущим клубом Каспера был бельгийский Андерлехт. В прошлом сезоне игрок провел 33 матча, в которых пропустил 32 гола, и в восьми играх оставил ворота "сухими".

На Transfermarkt стоимость футболиста оценивается в 1 млн. евро.

Напомним, в 1/8 финала чемпионата Европы-2024 сборная Дании уступила "бундестим" и покинула турнир.

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