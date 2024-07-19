Вратарь сборной Дании стал игроком Селтика

Вратарь сборной Дании Каспер Шмейхель стал игроком действующего чемпиона Шотландии Селтика.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

37-летний датчанин на правах свободного агента подписал контракт с клубом на 1 год. Стоимость не разглашается.

Предыдущим клубом Каспера был бельгийский Андерлехт. В прошлом сезоне игрок провел 33 матча, в которых пропустил 32 гола, и в восьми играх оставил ворота "сухими".

На Transfermarkt стоимость футболиста оценивается в 1 млн. евро.

🆕 Velkommen, Kasper!



🇩🇰 Danish Euro 2024 captain and goalkeeper, Kasper Schmeichel, joins #CelticFC on a one-year deal - subject to international clearance. ✍️#KasperAnnounced🍀 — Celtic Football Club (Stateside🇺🇸) (@CelticFC) July 18, 2024

Напомним, в 1/8 финала чемпионата Европы-2024 сборная Дании уступила "бундестим" и покинула турнир.