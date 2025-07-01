Какой отец – такой и сын: самые известные династии в современном футболе

Кто же из нас не был свидетелем, когда отец чуть ли не силой тянет сына в футбольную секцию. Мол, я не стал футболистом, то хоть ты им будешь. Впрочем – бывает и по-другому. Часто хорошими игроками становятся те, чьи родители вполне неплохо реализовали себя в футболе. "Профессиональные династии" есть не только у медиков, учителей и юристов.

Потомки профессиональных футболистов выбирают игру миллионов из разных соображений. Но это история не так о мотивации, как о результате. В этом материале представлены несколько самых известных футбольных династий современности

Аргентинское три "Д" семейства Симеоне

Диего, Джовани и Джулиано Симеоне – пример настоящей футбольной династии. Глава семейства Диего "Эль Чоло" Симеоне заслуживает, чтобы этот текст начался с него. Квалифицированный футболист, который стал успешным тренером и еще и его потомки заиграли на высоком уровне.

В юном семнадцатилетнем возрасте Диего дебютировал за аргентинский Велес Сарсфилд. Уже тогда он отличался теми чертами, за которые его впоследствии полюбили болельщики футбола – бескомпромиссность, неуступчивость, а главное - характер и харизма.

В 1990 году Симеоне перебрался в Европу, где и произошло его полноценное становление как футболиста. Пиза, Севилья, Атлетико Мадрид, Интер, Лацио и снова возвращение в Атлетико, где впоследствии он реализовал себя и как тренер. Симеоне-тренер очень похож на Симеоне-футболиста: он постоянно в игре, бегает, злится, апеллирует к арбитрам. Правда, вместо формы на нем теперь преимущественно темный костюм и такая же рубашка.

Символично, что сыновья "Эль Чоло" также унаследовали отцовскую фанатичную любовь и преданность "игре миллионов". И если с младшими Джанлукой пока больше вопросов, чем ответов в контексте футбола, то Джованни и Джулиано – известны в европейском футболе.

Instagram Simeonegiovanni/Giansimeone

Старший сын Джованни уже в достаточно зрелом, как для футболиста возрасте: в июле ему исполнится тридцать. Поиграв на родине в Аргентине, пошел по пути отца и переехал в Италию. Пик его карьеры – Наполи, с которым "Эль Чолито" стал чемпионом Серии А. В активе старшего из братьев Симеоне даже несколько матчей за национальную сборную.

Инстаграм Симеонегиованни

Джулиано – на семь лет младше. В отличие от старшего брата, выбрал для своего становления Испанию и ...Атлетико Мадрид. Играл в арендах, но сейчас проходит "футбольную выучку" под строгим присмотром отца-тренера.

Старший и средний сыновья Диего Симеоне, в отличие от отца, играют в нападении. Суперзабивными форвардами их назвать трудно. Тем не менее, отпрыски"Эль Чоло" унаследовали от отца бескомпромиссность и характер. Хотя до титулов, узнаваемости и харизмы Диего им пока далеко.

Тюрами: "Старая сеньора" и новые вызовы

Еще одно футбольное семейство.Теперь - из Франции. Его глава – Лилиан Тюрам, защитник-универсал, выступавший за Монако, Парму, Ювентус и Барселону. Прежде всего, сделал себе имя в составе "Старой сеньоры", "Барсы" и национальной сборной, за которую провел солидные 142 матча. Завершил карьеру в 2008 году.

Инстаграм Серии А

Без преувеличения, Тюрама-старшего можно считать одним из топ-защитников своего времени. Он выигрывал чемпионат Европы и мира, ряд титул на клубном уровне. Сейчас активно занимается борьбой с расизмом, пишет книги и поддерживает с трибун сыновей-футболистов.

Эта история похожа на кейс Симеоне. Сыновьязащитника Лилиана Тюрама играют несколько выше по позициям: Маркус - нападающий, а Кефрен – центральный полузащитник. Оба сейчас "куют" свое футбольное счастье в итальянской Серии А, где львиную часть карьеры провел и их отец.

27-летний Маркус, старший из братьев, поиграв во Франции и Германии, несколько лет назад перебрался в миланский Интера. Фактурный, но вместе с тем, и достаточно быстрый и техничный нападающий стал хорошим напарником для главной звезды"нерадзурри" Лаутаро Мартинеса.

Маркус Тюрам Getty Images

Маркус забивает, ассистирует, не чурается защитной работы. Старшего из братьев Тюрамов, без сомнения, можно считать хорошим форвардом на пике карьеры, который все еще может прогрессировать. Как свидетельство этого, несмотря на бешеную конкуренцию в сборной Франции, Маркус уже провел за национальную команду 30 поединков.

Instagram K_thuram

Габаритами, физической силой и неуступчивостью Кефрен Тюрам удался в отца и старшего брата. 1.92 метра роста, хорошие защитные скиллы и, вместе с этим, умение работать с мячом не остались незамеченными. Два года назад Тюрама-младшего, как и брата, пригласил другой гранд итальянского футбола – туринский Ювентус.

Еще символичнее то, что именно за "Юве" играл Лилиан Тюрам, который поддержал решение сына перейти в итальянский клуб. 24-летний Кефрен мотивирован, чтобы достичь уровня отца и старшего брата.

Отец и сын Консейсаны: родной Порту и вояжи в Италию

Семейство Консейсанов в контексте футбола менее многочисленное за своих предшественников: отец – Сержиу и сын Франсишку. По неписаной семейной субординации начнем со старшего Консейсана, который выступал преимущественно на позиции правого полузащитника. После нескольких менее известных широкой общественности португальских клубов Сержиу перешел в Порту, где довольно неплохо проявил себя и был замечен итальянскими клубами.

Instagram francisco.conceicao7

В конце концов, в течениешести лет играл в Серии А. Быстрый, взрывной, техничный, хотя и не слишком забивной Консейнсан-старший успел поиграть за Лацио, Интер, Парму, а еще – Стандарт, ПАОК. Также имел даже небольшую "командировку" в кувейтскую Аль-Кадасию. За сборную Португалии провел более полусотни матчей, а дебютировал в ноябре 1996 года в поединке против сборной Украины.

Неплохо начиналась и тренерская карьера Сержиу. Важным этапом здесь снова был родной Порту. Впрочем, если на родине и во французском Нанте дела на тренерском мостике шли неплохо, то в итальянском Милане Консейсан не проработал и года.

Франсишку рос, как футболист под пристальным оком отца, ведь львиную часть карьеры 23-летний вингер провел в том же Порту, который тренировал Консейсан-старший. Футбольные скиллы сына очень похожи на отца – стартовая и дистанционная скорость, хорошая техника, умение обыграть один в один.

Instagram Francisco.conceicao7

Консейсан-младший прошлый сезон провел в аренде за туринский Ювентус. И успел даже встретиться с отцом на футбольном поле: теперь уже в качестве соперников. Несмотря на то, что Франсишку провел достаточно неплохой сезон в Италии, забивал и отдавал ассисты, туринский клуб во главе с Игором Тудором решил не выкупать контракт португальца после завершения срока аренды.

Франсишку вернется в родной Порту, однако нет сомнений, что это игрок с хорошим будущим, который уже успел провести десяток поединков за национальную сборную. К слову, футбольные навыки Консейсана-младшего отмечал даже Криштиану Роналду.

Легенды датского футбола – отец и сын Шмейхели

Отец и сын Шмейхели – едва ли не самая известная футбольная семья в Дании. Как и в истории с Консейсанами, здесь также сын выбрал футбольный профиль отца: и Петер, и Каспер– вратари.

Инстаграм Каспершмейхеля

Петера Шмейхеля без преувеличения можно называть легендарным голкипером. 15 клубных трофеев с Манчестер Юнайтед, сенсационная победа на Евро-1992 с Данией. Дважды признавался лучшим вратарем мира, трижды – лучшим футболистом своей страны.

Шмейхель-старшийимеет польские корни, впрочем как голкипер проявлял типичную скандинавскую выдержку, умел управлять защитой и запомнился эффектными сейвами. После завершения карьеры нашел себя в роли футбольного эксперта, комментатора и, конечно же, скрупулезно наблюдает за действиями "в рамке" сына Каспера.

Instagram kasperschmeichel

А потомку было непросто, ведь избежать постоянных сравнений с отцом оказалось невозможной миссией. Каспер даже начинал карьеру, как нападающий, впрочем смирился с футбольной судьбой и"голкиперскими" генами и все же стал вратарем.

Начал заниматься футболом в академии "Манчестер Сити", где завершал карьеру Шмейхель-старший. В составе "горожан" молодой голкипер не заиграл, часто отдавался в аренды, пока не оказался в составе Лестера.

Команда Клаудио Раньери с Каспером Шмейхелем в воротах сотворила сенсацию, выиграв АПЛ в сезоне 2015/16. Именно в Лестере, за который он выступал одиннадцать лет, был пик карьеры датчанина. Ница, Андерлехт и Селтик не являются провальными этапами в карьере Каспера, но все же и не такие яркие страницы его футбольной жизни.

Фодболдбилдердк

Наверное, Каспер так и не достиг уровня отца. По крайней мере, по титулам. Впрочем сумел побить его рекорд по количеству сухих матчей подряд за сборную. Главное же то, что Шмейхелю-старшему точно есть за что гордиться своим сыном.

Мазиньо, который точно не ошибся с сыновьями

Братья Тиаго и Рафинья Алькантара – хорошо знакомы болельщикам футбола. Однако только фанаты со стажем помнят, что и отец этих ребят, мягко говоря, хорошо играл в футбол. В сборную Бразилии того времени кого попало не брали, а Мазиньо провел за "Селесао" 35 матчей, выигрывал Кубок Америки 1989 года, чемпионат мира 1994 года и серебряную медаль на Олимпиаде-1988.

Мазиньо и Тиаго Алькантара Instagram thiago6

Становился чемпионом Бразилии, поиграл за итальянские Лечче и Фиорентину, испанские Валенсию, Сельту и Эльче. Мазиньо ценили за универсальность, ведь он мог сыграть как в обороне, так и полузащите. Пробовал бразилец себя и в роли тренера, впрочем существенных успехов не достиг.

Instagram Mazinho__17

Чем, кроме титулов может гордиться Мазиньо, так это своими сыновьями – Тиагу и Рафиньей. Не в последнюю очередь благодаря отцу его талантливые отпрыски попали в академию Барселоны. Там из юношей вырастили футболистов, которых впоследствии будет знать весь мир.

Правда, старший сын Тиагу выберет себе впоследствии гражданство Испании и будет играть за "Фурию Роху". Его часто будут сравнивать с Хави и Иньестой за прекрасное видение поля и плеймейкерские способности.

Инстаграм Рафалькантара

Впрочем основные достижения полузащитника были все же на клубном уровне – победы в Лиге Чемпионов, на клубном чемпионате мира, ряд побед в Ла Лиге и Бундеслиге. Именно в составе Барселоны и Баварии Алькантара-старший собрал коллекцию медалей и кубков.

В 2020 году перешел в Ливерпуль, но травмы надоедали талантливому полузащитнику все чаще. Поэтому через четыре года Тиагу все же решил завершить карьеру.

Instagram Mazinho__17

Однако на этом футбольная история его семьи не завершилась. Рафинья, который на два года младше брата, также стал хорошим игроком. Интересно, что в отличие от Тиагу, он захотел играть за свою историческую родину – сборную Бразилии. Однако провел за основную сборную всего два поединка.

На клубном уровне основные достижения бразильского полузащитника также были в составе Барселоны – победа в Лиге чемпионов, клубном чемпионате мира и трижды чемпионство в Ла Лиге. После каталонцев была Сельта, ПСЖ и, наконец, вояж в Катар.

Тиагу и Рафинья не просто играли друг против друга в Лиге чемпионов. Это редкий пример братьев, которые оба выигрывали самый престижный клубный турнир Старого света. Их титулы и достижения отца делают эту семью одной из самых титулованных в футболе.

Три поколения славного рода Мальдини

Болельщики Лиги Кальчо или же ее наследницы Серии А не простили бы нам, если бы в этот текст не попала семья Мальдини – одна из самых легендарных футбольных династий, охватывающая три поколения профессиональных футболистов: Чезаре Мальдини, Паоло Мальдини и Даниэль Мальдини. Все три представителя этого года связаны с Миланом.

Инстаграм Паоломальдини

Чезаре Мальдини стал примером преданности "россо-нери", который впоследствии перенял его сын Паоло. Центральный защитник, либеро, за исключением двух аренд, всю карьеру провел в Милане, сыграв за клуб около 350 матчей. Запомнился болельщикам защитником, который прежде всего играет умом, правильно выбирает позицию.

Неплохо Чезаре проявил себя и на тренерском мостике: с родным Миланом выигрывал в 1973 году Кубок Кубков и Кубок Италии. Также возглавлял молодежную и национальную сборные Италии и Парагвая.

Сын Чезаре – Паоло Мальдини во многом сумел превзойти отца, хотя это было не так и просто. Его до сих пор считают одним из сильнейших защитников в истории футбола. Одинаково успешно играл в центре защиты и на левом фланге. Всю карьеру провел в составе Милана, хотя такого защитника мечтали иметь в своем составе едва ли не все топ-клубы Европы.

Инстаграм Паоломальдини

647 матчей в Серии А и 902 официальных матча в целом в составе итальянского гранда – феноменальный показатель. Заэто время он выигрывал семь раз Серию А, пятьтитулов Лиги чемпионов УЕФА (1989, 1990, 1994, 2003, 2007), такое же количество Суперкубков УЕФА, два Межконтинентальных кубка и Клубный чемпионат мира.

Завершение карьеры легендарного Паоло Мальдини многие сентиментальные болельщики Милана встречали со слезами на глазах. Третий номер, под которым он играл, даже вывели из обращения. На этом история Паоло в родном клубов не завершилась: Мальдини успел поработать техническим директором в течение четырех лет.

Instagram Dani.malda

Именно в это время первые шаги во взрослом футболе делал его сын Даниэле. Конечно же, в родном для семейства Мальдини Милане. Правда, то ли давление успехов деда и отца сказалось, то ли сыграли роль более футбольные факторы, но Даниэле пошел искать счастья в арендах и, в конце концов, довольно неплохо заиграл в Монце.

Сейчас Мальдини выступает за Аталанту. И делает это достаточно успешно: в прошлом сезоне в составе команды тогда еще Гасперини Даниэле в тридцати матчах забил шесть голов и отдал один расист. В октябре прошлого года он дебютировал и за национальную сборную. До успехов деда и отца Даниэле еще далеко, впрочем 23-летний Мальдини на правильном пути.

Ван Бомель, Веа, Хаджи, Клюйверт, Голанд – эти и другие фамилии также достойны, чтобы о них говорили в контексте футбольных династий, которые заявили о себе на высоком уровне. А еще есть и сыновья украинских легенд, вроде Шевченко и Саленко, которым мы по-особенному желаем заиграть в большом футболе.