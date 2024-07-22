После смены тренера в Карпатах произошла глобальная чистка состава

Карпаты прекратили сотрудничество с 12 футболистами.

Об этом львовский клуб сообщил на своем официальном сайте.

Первую команду покинули ряд опытных исполнителей, в частности Егор Картушов, Денис Галенков, Егор Демченко и Юрий Романюк. Также закончилась аренда Александра Мизюка – он вернется в Металлист, а Виталий Равлик, который до перехода в Карпаты играл на любительском уровне, перешел в Эпицентр.

Молодежную команду покинули Артем Борис, Василий Дебич, Дмитрий Коваленко, Дмитрий Рожко, Максим Бойченюк и Артур Илюхин. Владимир Савчин, в свою очередь, перешел во второлиговой Пробой на правах аренды.

Напомним, на днях в Карпатах также прошла тренерская перестановка. Вместо Мирона Маркевича команду возглавил Владислав Лупашко. Позже Маркевич объяснил причины своего ухода.