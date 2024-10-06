Капитан Реала выбыл до конца сезона из-за злосчастных "крестов"

У капитана Реала Даниэля Карвахаля диагностировали разрыв крестообразных связок колена.

Об этом сообщил сам игрок в Instagram.

"Серьезная травма крестообразных связок подтвердилась, меня ждет операция, и я выбуду из строя на несколько месяцев. Не могу дождаться, как начну восстанавливаться и вернусь как зверь. Большая благодарность за ваши сообщения, я чувствую, что меня очень любят", – написал Карвахаль.

32-летний защитник травмировался в компенсированное время матча с Вильярреалом. Дани с лета выбивал мяч, и его правая нога с огромной силой ударилась об Иереми Пино. Карвахаль не смог сдержать слез от боли, его уносили на носилках.

Дани Карвахаль провел невероятный 2024 год. Он был лидером двух лучших команд Европы – Реала и сборной Испании, выигравших Лигу чемпионов и Евро-2024 соответственно, в финале ЛЧ он даже отличился победным голом. Вклад защитника в успехи "сливочных" и "Фурии рохи" не остался незамеченным – недавно его включили в список номинантов на "Золотой мяч".