Соперник Динамо сыграл матч в "Братском кубке" в России
Сербский Партизан сыграл матч против московского Динамо в рамках турнира под названием "Братский кубок" в России.
Поединок завершился со счётом 2:2. Сербы одержали победу в серии пенальти - 2:4.
На московском турнире Партизан проведет еще один поединок против местного ЦСКА.
Напомним, киевское Динамо встретится с Партизаном во втором раунде квалификации Лиги чемпионов. Матчи пройдут 23 и 31 июля.
Ранее сообщалось, что украинский клуб определился с местом проведения матчей квалификации еврокубков.