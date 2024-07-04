Соперник Динамо сыграл матч в "Братском кубке" в России

Сербский Партизан сыграл матч против московского Динамо в рамках турнира под названием "Братский кубок" в России.

Поединок завершился со счётом 2:2. Сербы одержали победу в серии пенальти - 2:4.

На московском турнире Партизан проведет еще один поединок против местного ЦСКА.

Напомним, киевское Динамо встретится с Партизаном во втором раунде квалификации Лиги чемпионов. Матчи пройдут 23 и 31 июля.

Ранее сообщалось, что украинский клуб определился с местом проведения матчей квалификации еврокубков.