Россияне спонсируют один из старейших клубов Англии: поддерживают ли они войну в Украине

Недавно английский Брентфорд, за который выступает украинец Егор Ярмолюк, играл в 1/8 финала Кубка Лиги против Шеффилда Венсдей из Чемпионшипа. Украинским болельщикам бросился в глаза спонсор Шеффилда "MOCKBA Modular" (MOCKBA – аббревиатура от Matveev Offsite Construction). Понятно, что первой ассоциацией с названием стала столица России.

Чемпион решил разобраться, на сколько связана эта компания с Россией и нашел показательную информацию. Но обо всем по порядку.

Кто владелец MOCKBA Modular

По данным британской правительственной информационной базы компаний и владельцев, компанией сейчас владеет только один человек – Павел Матвеев.

Отмечается, что он по национальности латвиец. Однако не все так просто. Он основал MOCKBA Modular вместе со своим родственником Дмитрием Матвеевым. А уж у него на собственной странице четко написано "русский".

Скрин аккаунта Дмитрия Матвеева в Instagram, сделанный 30.10.2024

То, что они являются семьей, можно предположить уже по фамилии. Однако это может быть совпадением, поэтому мы решили найти какие-нибудь другие доказательства. И на странице еще одной Матвеевой, Анны, нашли несколько сообщений, где отмечены оба. На всех подписях к постам написано "семья".

UPD: Во время написания этого текста Анна закрыла свою страницу, поэтому вставить пост не удалось. Но по крайней мере сохранилось фото.

Павєл - зліва в білому, а Дмітрій у червоному

Что не так с MOCKBA Modular

MOCKBA Modular занимается постройкой. В описании компании отмечается, что она предлагает "экономически эффективные решения для жилья, построенные из высокоинтегрированных модулей, изготовленных на их заводе".

Она начала сотрудничать с Шеффилдом 18 октября 2024 года. Прессслужба футбольного клуба писала об этом соглашении так:

"Совы" рады сообщить, что компания Mockba Modular (MOCKBA) стала главным партнером Шеффилда Венсдей. Это партнерство знаменует собой увлекательную главу для MOCKBA, поскольку компания продолжает расширять свое присутствие в футбольном мире".

Компания была создана в 2016 году, однако во всех соцсетях первые посты датированы 2021 годом. Не исключаем, что предыдущие сообщения компании были почищены, но прямых доказательств этого нет, поэтому это не более чем предположение.

Однако довольно показательно выглядят подписки компании в Facebook. Возможно, кто-то просто перепутал рабочий аккаунт со своим собственным, но факт остается фактом. По документам, компания из Великобритании подписана на три российские страницы с рецептами приготовления пищи.

Скрин подписок аккаунта MOCKBA Modular в Facebook, сделанный 30.10.2024

Кто такой Дмитрий Матвеев

Вернемся к Дмитрию. Как мы уже поняли, он россиянин. А теперь разберем его политические взгляды. После небольшого анализа его соцсетей стало ясно, что он яростно поддерживает Россию и войну. Также он поддерживает аннексию Крыма, что видно из этого поста:

Скрин аккаунта Дмитрия Матвеева в Facebook, сделанный 30.10.2024

Но у россиянина, ведущего бизнес на Западе, после полномасштабного вторжения взгляды могли измениться. Однако, как показывает анализ страниц, это совсем не так. Более того, он этого не скрывает. Достаточно только одного скрина, чтобы доказать это:

Скрин аккаунта Дмитрия Матвеева в ВК, сделанный 30.10.2024

Связан ли Дмитрий с Павлом

Как мы уже говорили, по информации из британских баз данных владельцем компании является только Павел. Дмитрий же уволился 20 мая 2018 года. То есть напрямую связать его с современной деятельностью MOCKBA Modular вроде бы и тяжело. Однако можно связать другим путём. В собственности Павла также есть киберспортивная организация One Breath Gaming.

Сейчас она неактивна, распустив команды по двум дисциплинам за несколько дней до начала полномасштабного вторжения. Однако интересно другое. Во-первых, за команды выступали россияне и белорусы.

А во-вторых, совладельцем организации является именно Дмитрий. В частности, его аккаунт – единственный контакт организации в сообществе в ВК. Кроме того, Дмитрий сам это отмечает на активном аккаунте в Facebook.

Скрин аккаунта Дмитрия Матвеева в Facebook, сделанный 30.10.2024

Что интересно, в британской базе компаний и владельцев Дмитрий не отмечается совладельцем. Поэтому можно предположить, что семья Матвеевых попыталась подчистить информацию, чтобы их нельзя было связать с Россией (ведь у Павла латвийское гражданство).

А в таком случае можно ли доверять информации, что единственным владельцем MOCKBA Modular, сотрудничающей с Шеффилдом Венздей, является только Павел?

Дополнительно: За несколько часов до публикации этой статьи страница Дмитрия Матвеева в Facebook была подчищена. В частности, были удалены все посты с поддержкой России и российской армии, а также из описания аккаунта исчезла информация, что он является совладельцем киберспортивной организации. Теперь его страница выглядит так: