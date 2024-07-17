Главный тренер Партизана сравнил киевское Динамо с московским

Главный тренер Партизана Александр Станоевич подвел итоги предсезонной подготовки к сезону и поделился ожиданиями от матча с киевским Динамо во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Слова сербского наставника на пресс-конференции цитирует Dynamo.kiev.ua.

"Нам пришлось расширить программу предсезонной подготовки, поскольку мы не сделали все так, как планировалось. У меня были проблемы с интенсивностью некоторых игроков, они не могли идти в ногу со временем. В любом случае время покажет, чего мы сейчас стоим.

Первая игра сезона - самая трудная (матч с Напредаком в рамках первого тура чемпионата Сербии). Мы должны показать в этой игре свои сто процентов и даже больше. И уж точно мы не можем позволить себе сейчас думать о киевском Динамо. Нам нужно обладать необычной энергией для старта.

Если же говорить о нашем старте в квалификации Лиги чемпионов, то киевское Динамо соответствует уровню московского Динамо, с которым мы недавно встречались. Именно такую игру мы можем ожидать, игру с высокой интенсивностью и открытым футболом. Это будет сложный матч против жесткого соперника.

Чего нам сейчас не хватает больше всего? Мы должны быть немного опаснее в атаке. Мы почти не создавали угрозы воротам соперника в товарищеских матчах с московскими Динамо и ЦСКА. Мы почти не атаковали штрафную площадку соперника и проводили слишком мало времени в последней трети. Кроме того, нам нужно добавить в движении без мяча как во время игры на атаку, так и во время игры на оборону", - сказал Станоевич.