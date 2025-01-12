Трансфер века, или как Луиш Фигу изменил футбол: история El Clásico

12 января в 21:00 по киевскому времени мадридский Реал и каталонская Барселона поспорят за Суперкубок Испании. Но гораздо раньше в истории обоих клубов произошло событие, которое навсегда изменило лицо обоих грандов.

Чемпион продолжает публиковать материалы к большим противостояниям в футболе, а Даниил Моисеенков обращается к случаю, который во многом был поучительным.

24 июля 2000 года вошло в историю испанского и в целом мирового футбола: Луиш Фигу, лидер и главная звезда Барселоны, один из лучших игроков мира, был представлен мадридским Реалом. Со времен "дела Ди Стефано" не было столь противоречивой битвы между двумя гигантами Ла Лиги.

Это была первая "бомба" от Флорентино, ставшего президентом Мадрида в том числе благодаря обещаниям, что он уже подписал португальца. Запутанный переход, новаторское с юридической точки зрения давление, шантаж и операция, которая обошлась в 11.9 миллиарда песет, что стало мировым рекордом. "Цунами", оставившее Барселону обескровленной, что привело к знаменитой свиной голове на "Камп Ноу", и все еще очаровывает более двух десятилетий спустя... Настолько, что Netflix снял фильм об этом трансфере, а сам Фигу до сих пор остается фигурой, которую обсуждают и по которой спорят.

Космология объясняет происхождение Вселенной через теорию расширения первобытного атома. Большой взрыв. В современном мадридском Реале, перешедшем с 20-го в 21-й век и из песет в евро, этот атом разговаривает на португальском и носит имя Луиш Фигу. 24 июля 2000 года его появление на "Сантьяго Бернабеу" в футболке Реала стало началом амбициозной модели, рожденной в голове Флорентино Переса, ставшей "Мадридом Галактикос". У клуба была коллекция суперзвезд: Зидан, Роналдо Назарио, Бекхэм..., блестящих почти до ослепления, но первой, "Большим взрывом", был именно Фигу.

Фото из социальных сетей

Это был ожесточенный бой между Мадридом и Барселоной, самый "кровавый" со времен борьбы за Альфредо Ди Стефано почти пятью десятилетиями раньше. "Заявление о намерениях" в виде чека на 11.9 миллиарда песет (71 миллион евро по обменному курсу, а с учетом инфляции, в сегодняшних деньгах это составляло более 100 млн). Итак, как у Флорентино получилось сделать "невозможное", какие последствия имел переход и как он собственно произошел. Обо всем этом в сегодняшнем материале.

Выборы в Мадриде и неожиданный посредник: Пауло Футре

Чтобы понять, что означал трансфер Фигу, его "измена" в глазах Барселоны, нужно собственно вернуться к лету 2000 года. Ничего подобного даже нельзя было ожидать, но вдруг и Реал, и Барселона оказались в процессах избрания новых президентов и их советов директоров. Хосе Луис Нуньес решил уйти из президентского кресла Барсы, и путь был открыт для его правой руки Жоана Гаспара. В Мадриде результат, казалось, был предопределен заранее. В разгаре международных успехов Реала, завоевавшего два титула Лиги чемпионов (особенно символичным стал седьмой) за три года, Лоренцо Санс решил гарантировать свою вторую победу подряд, назначив досрочные выборы. До окончания срока его полномочий оставался еще один год до июля 2001 года, но он ускорил события.

"Выборы были объявлены под влиянием прекрасного момента, без раздумий. Мы думали, что победим без лишней шумихи", – признался через некоторое время Хуан Ониева, один из вице-президентов правления Санса.

Флорентино Перес был аутсайдером, бизнесменом, который был близок к тому, чтобы свергнуть Рамона Мендосу годами раньше, в 1995-м, менее футбольной и болтливой фигурой, чем Лоренсо Санс на пике своей популярности. Тогда не без скандала он не смог победить. Но, как Ганнибал Лектор в "Молчании ягнят", у Флорентино был план. И этот план, как ни странно, включал легенду другого мадридского клуба, правда тогда находившегося далеко не в лучшем состоянии – Атлетико.

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Этим человеком был Пауло Футре. Флорентино знал о его тесном контакте с Жозе Вейгой, агентом Фигу. Звезда Барселоны был главным козырем Переса в борьбе против Санса, кроме его умения решать финансовые проблемы – долг Мадрида тогда был таким, что клуб был вынужден продавать лидеров, чтобы платить зарплаты. Флорентино это исправил, однако данная тема является поводом для другого материала, поэтому идем дальше.

"Что может быть более привлекательным для сьосьос клуба, чем титулы? "Иметь лучших футболистов в мире", - настаивал Флорентино.

Чтобы добиться этого, он вызвал Футре, вероятно, через посредника Сантоса Маркеса. Когда тот прибыл в офис ACS (одна из крупнейших строительных компаний мира, где Флорентино является одним из руководителей – прим. Д.М.), Футре даже не знал его: "Он сказал мне, что ему нужен Фигу, я подумал, что он сошел с ума".

Во время той встречи Футре стало ясно, что, независимо от того, был ли он безумным или умнее, чем многие думали, Флорентино собирался сделать все это реальностью. 1 июля все сошлось воедино. Большие деньги по предварительному соглашению (500 миллионов песет) и чрезвычайное повышение зарплаты для Луиша, которое почти втрое увеличило бы его зарплату до миллиарда песет чистыми (6 миллионов евро) за сезон.

Фото из социальных сетей

"Услуга за услугу" была ловушкой, которую Флорентино расставил для Фигу: если португалец отступит, штраф, который он должен заплатить Мадриду, составлял 5 миллиардов песет (30 миллионов евро). Деньги, которые Флорентино использовал бы на выплату взносов всех владельцев абонементов Реала за предыдущий сезон 1999/00, которые составили почти 22 миллиона евро – избирательная программа была масштабной и дорогой. Идеальная сделка для Флорентино. Это то, что он пообещал после того, как 6 июля радиостанция SER открыла эту "бомбу".

"Если я буду президентом Мадрида, Фигу будет играть за Мадрид. И я уверен в том, что говорю, так что если меня выберут, а Фигу не будет играть за Мадрид, я обещаю выплатить всем сьосьос клуба сумму взноса за следующий сезон".

Лоренцо Санс ответил почти издевательски: "Это все дымовой занавес".

Другим пазлом в этой картине, которую собирал Флорентино, был Жозе Вейга, всесильный агент на португальском рынке и человек, которому Фигу доверял больше всего. Да, до Жорже Мендеша это был Вейга. "С самого начала Жозе нравились дорогие костюмы, хорошая жизнь, но ему пришлось зарабатывать на это, так что в молодости ему пришлось эмигрировать в Люксембург", – объясняют для AS ветераны португальской прессы. Вейга продавал автомобили, пока друзья не связали его с Пинту да Кошта, вездесущим президентом Порту. Через него он познакомился с Жоакимом Оливейрой (братом бывшего тренера Порту Антонио Оливейры), предложившим ему работу в своей представительной компании. Это открыло ему новый мир.

В 1993 году он стал независимым агентом, и тогда познакомился с Фигу. После него в его портфолио появились Жуан Пинту, Са Пинту, Симао и другие звезды. Это было довольно цветущее поколение для Португалии. А он был ключевым человеком. Без него не было бы "сделки Фигу".

Отъезд из Барселоны и легендарный контракт

Двое партнеров и друзей, Вейга и Футре, имели многое на кону, поскольку комиссия была более чем щедрой – 850 миллионов песет, или 5 миллионов евро по обменному курсу, в то время. "Вейга уехал на Евро-2000 с предложением Флорентино, там он обсудил ее с Фигу, и Луиш согласился. Подписавший предварительное соглашение с Флорентино был Вейга". Об этом спустя много лет вспоминал Паулу Футре, непосредственный свидетель. Там он опроверг один из слухов, которые всегда циркулировали о сделке.

Мол, Фигу стал жертвой соглашения, которое в одностороннем порядке подписал Вейга и о котором футболист не знал.

"Он не обманывал Фигу, Луиш всегда знал, что делает Вейга", – сказал Футре. Но когда об этом стало известно, давление на Фигу резко возросло. "Ему начали угрожать смертью, Луиш молился, чтобы Флорентино не выиграл", – вспоминал Паулу. "Если бы он нарушил договоренность, то должен заплатить 5 миллиардов песет!".

А что же Барселона? Нуньес тогда председательствовал на его последнем собрании сосьос и сказал, что он и пальцем не пошевелит, чтобы дать Фигу больше денег. "Год назад он подписал контракт на 3.5 миллиарда песет и зарабатывает на 38 процентов больше, чем следующий наиболее высокооплачиваемый игрок в раздевалке", – таково было заявление президента клуба. "Если Мадрид хочет его, пусть платит".

Однако через шесть дней все изменилось. Он начал отклоняться от темы, и атаковал кандидатов на место президента за их бездействие по делу Фигу: "Так же, как Флорентино сел поговорить с Вейгой и Фигу, я не понимаю, почему кандидаты не сделали того же. Они могли бы сузить круг переговоров , включить Фигу в них и представить свою философию.

Фото из социальных сетей

Сам отъезд был самым напряженным. 10 июля Фигу прерывает свое молчание в каталонской газете Sport. Он делает это более чем торжественно и пафосно. "Я хочу заверить сьосьос Барселоны, что Луиш Фигу, со всей уверенностью в мире, будет на "Камп Ноу" 24 июля, чтобы начать сезон". После этого его прямо спрашивает Тони Фриерос, журналист, берущий у португальца интервью. "Вопрос должен быть прямым и требует категорического ответа: Вы подписали предварительный контракт с Флорентино Пересом?" – "Абсолютно нет", отвечает Фигу и идет дальше: "Я не настолько сумасшедший, чтобы сделать такую вещь",

Но он его подписал. Новаторский контракт, который помог разработать Висенте Монтес, специалист по спортивному праву, работавший с Вейгой. "Я участвовал в разработке контракта, но до этого не было никаких подобных прецедентов, это был первый раз, когда было создано нечто подобное. Какие обязательства имели стороны, какая компенсация в случае его нарушения...", – вспоминал он через много лет. "Мы составили его рано утром с Хосе Луисом дель Валье, юристом, представлявшим интересы Мадрида. В СМИ обсуждали, мог ли этот контракт между тогда еще кандидатом Флорентино Пересом и Фигу быть незаконным? Очевидно, что он был законным. Была небольшая утечка документа , и мы знаем, что этот контракт был доставлен в Барселону в лучшие юристов Европы для анализа...".

Оказывалось ли давление, чтобы сорвать подписание? В таких делах может быть все, что угодно. Но вот ответ самого Монтеса: "Я принял их, чтобы рассказать что было в контракте. Больше всего пострадал Луис (Нуньес), который должен был обладать огромной силой духа. Ему было нелегко". Монтес был человеком, передавшим чек Профессиональной футбольной лиге как агент Фигу. В договоре было указано 10 миллиардов, но из-за налогов сумма возросла до 11.9 млрд песет. "Сумма была изменена, а потом возникли проблемы с НДС. Существовал также налоговый конфликт, потому что было много дискуссий о том, должен ли игрок нести налоговые расходы или нет. Нас много атаковали, и через годы Верховный суд согласился с нами в этом вопросе" .

Контракт, ныне история футбола и имеющий очень высокую документальную ценность, остался в руках Монтеса. "Из-за конфиденциальности такой операции не могло быть много документов, была только одна копия. Она хранилась у моего отца, который был великим мадридистом и умер в мае 2019 года. Надо будет посмотреть, где он хранил...".

Ave Pérez

Флорентино побеждает вопреки всему 16 июля, и Луиш Фигу оказывается в ловушке этого контракта. К тому времени он перебрался на Сардинию, одно из его любимых мест во избежание давления со стороны прессы. Но португалец был весь на нервах. Он даже ударил папарацци за то, что тот запечатлел его сына, и это закончилось заявлением в полицию.

"Когда за три дня до выборов он увидел, что уляпался, угрозы смерти его детям и все происходящее он начал отступать, - вспоминал позже Футре. "Он сказал Вейге, что не поедет в Мадрид. Он чуть не расплакался, когда Флорентино выиграл выборы. Мы не верили, что Флорентино их выиграет. Когда он выиграл, Вейга плакал, и я волновался... Выбор был таким: Фигу в Мадрид или платить 30 миллионов евро. Я должен был ехать в Мадрид, а он был на Сардинии. и не хотел ничего. Мы с Вейгой отправились из Лиссабона на Сардинию частным самолетом.

Мадридские болельщики ждали с нетерпением. Флорентино хотел завершить соглашение официально как президент и не терял времени. В разгар избирательного похмелья он уехал в Лиссабон (Фигу, Вейга и Футре улетели в столицу вместе), чтобы связать все воедино. "Фигу был напуган из-за личной ситуации, которую он переживал", – вспоминал Футре, рассказавший почти неизвестную деталь, потерявшуюся среди тысяч сюжетов.

"Он сказал "да", потом сказал "нет"... В конце концов Флорентино сказал ему в семь утра: "Луишь, чего ты хочешь?". "Я хочу Са Пинту", - ответил Фигу. Это был его близкий друг. , он хотел не быть одиноким в раздевалке в Мадриде. И Флорентино ушел и спросил... "Кто такой Са Пинту?" вписали это в контракт, но не было никакого соглашения с его клубом. Фигу подписал официальный контракт с Мадридом в семь утра".

Пути назад не было, и было решено, что презентация Фигу состоится 24 июля, чтобы больше не мешать выборам в Барселоне. В тот великий день Фигу кажется растерянным. Он показывает белоснежную футболку с номером "10" и своим именем рядом с Ди Стефано и экстатическим Флорентино Пересом. Лицо Фигу почти пасмурное. В своей книге "Истории футбола" уже видный испанский журналист Альфредо Реланьо пишет:

"Он серьезный, и это сначала объясняют тем, что смена клуба – для него неудача, но это не так. Его серьезность объясняется тем, что когда он ехал на мероприятие, в последней попытке заставить его отказаться, кто-то позвонил по телефону и заверил, что у У него есть несколько фотографий его жены в обнаженном виде, и что он готов передать их. Это оказалось ложью, фотографий не существовало, но тому человеку удалось испортить ему настроение".

Событие, которое Фигу завершил на газоне "Бернабеу" фразой, ставшей ударом в спину. "Мне жалко моих товарищей по Барсе и особенно их фанатов. Но так сложились обстоятельства, и я уже чувствую себя мадридистом". Через годы сам Фигу вспоминал: "Речь не о деньгах, а об оценке. Я сообщил Гаспару, что имею предложения от клубов, готовых заплатить отступные, и спросил его, не заинтересован ли он в моем продлении контракта. Когда они поняли, что я перехожу в Реал, было уже поздно. Я совершал ошибки на этом пути, но это было правильное решение. титулы. Когда я увидел, что произошло с некоторыми игроками Барсы в последующие годы, я понял, что поступил правильно.

УЕФА

Спустя почти 20 лет после трансфера, в интервью для El Español, свою версию предложил другой актер той драмы – Жоан Гаспар.

"В ту ночь, когда меня избрали президентом, лучший игрок испанского футбола, Фигу, поехал в Мадрид. Это был грязный, ночной и коварный шаг моего доброго друга Флорентино Переса. Это не самое лучшее начало. Фигу взял на себя основной удар. Он был предателем. Он играл со мной. В ту же ночь Фигу позвонил мне и сказал: "Жоан, у меня есть два билета. Один в Мадрид, а второй в Барселону". Я сказал ему: "Я приеду и встречу тебя в аэропорту". Он добавил: "Мой агент подписал документ с Реалом. Если я не подпишу, он должен заплатить 5 миллиардов песет. Я не собираюсь это делать, но если вы гарантируете мне, что Барса заплатит эту сумму, я останусь.

Также Гаспар добавил: "Сам шаг Флорентино был невероятным. Если он подпишет Фигу – отлично, а если нет, то у него будет 5 миллиардов, чтобы оплатить сезонные билеты всем сьосьосам. Я настаивал и сказал Фигу, что мы заплатим эту сумму. Но он попросил меня уехать и забрать его с гарантией от банка La Caixa на эту сумму. сделать. Я дал ему гарантию от Барсы, что мы выполним свои обязательства.

Последствия

Победителем стал Флорентино. Президентское кресло, трансфер и уважение футбольного мира. Хет-трик. "Никто не верил Фигу. Никто никогда не платил столько за игрока. Я говорил с Фигу, я убедил его. Он был в Барселоне и, как сказал Вальдано, это было все равно, что вырвать им сердце. Я сказал ему: "Мы хотим построить этот великий Реал Мадрид на тебе". Он согласился". Вот как об этом подписании упоминал сам Флорентино в 2014 году в эфире телеканала Fox Sports.

"Это были безумные дни!"

Так говорил все тот же Флорентино в документальном фильме от Netflix с красноречивым названием "Дело Фигу: трансфер века", увидевшего свет в 2022 году.

Тот великий Реал Мадрид был легендарным "Галактикосом". Мадрид превратился в большую неоновую вывеску. А удар по Барселоне превратился в настоящий разгром. В первые два года с Пересом Мадрид построил прибыльную сеть рекламных контрактов с крупнейшими мировыми компаниями вокруг имиджа Фигу, пользуясь тем, что имел немного больший процент, чем 50% его имиджевых прав. С этих доходов клуб оплачивал значительную часть огромной зарплаты португальской звезды. Барселона никогда не пыталась получить доступ к имиджевым правам Фигу и не получала никаких денег от его рекламных сделок. Флорентино был новатором.

Гаспар же растратил деньги от Фигу на подписание Овермарса, Пети и Жерара. Барса переживала пятилетнюю засуху без титулов, пока Мадрид дважды брал Ла Лигу, выигрывал Лигу чемпионов и ежегодно привозил суперзвезд, параллельно полностью разрешив все финансовые проблемы. Влияние действий Флорентино было настолько высоким, что Гаспар во время своего первого подписания – Жерара (оплаченного деньгами из Фигу) – заверил, что ни один футболист не приедет на "Камп Ноу", не уступив свои имиджевые. Но Гаспар допустил ошибку, выйдя на рынок с миллионами, полученными за Фигу, и растратил их на подписание игроков, почти не принесших результатов.

Фото из социальных сетей

Флорентино изменил футбольную бизнес-модель и способ сделать больших звезд прибыльными благодаря маркетингу и рекламе. Он усилил, усовершенствовал и максимально использовал его, расширив сливочную галактику Зидана, Роналдо и особенно Бекхэма – ходячим рекламным щитом на Таймс-Сквер, который в финансовом плане стал настоящим шедевром.

Но вернемся к Фигу. С того момента, как он подписал контракт с Мадридом, фанаты Барсы "обострили" ногти. Вскоре стала известна дата, 20 октября он вернется в Барселону. Каталонская пресса вышла со страницами с лицом португальца на фальшивой купюре номиналом 10 миллиардов песет. Каталонцы поздравили его возгласами "Предатель, предатель!" и баннерами типа "Фигу Иуда".

Когда он вышел на газон, возгласы на Камп Ноу были оглушительными, почти в буквальном смысле. Они достигали 111 децибел, что эквивалентно шуму пролетающего над стадионом реактивного самолета, хотя и не достигали болевого порога (140 децибел). Этот показатель был превзойден только спустя пятнадцать лет, когда "Камп Ноу" поздравил гимн Испании в финале Кубка Короля между Барсой и Атлетиком свистом в 119 децибел.

Это был первый визит. Вторым, в следующем году, была знаменитая ночь свиной головы. Образ, с тех пор символизировавший это подписание, все еще остается предметом обсуждений. Настоящий и увлекательный фильм о происхождении "Мадрида Галактикос", начавшийся с Луиша Фигу, Флорентино Переса и ожидавший 11.9 миллиардов песет.