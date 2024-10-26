El Clasico: как Реал и Барса боролись за человека, изменившего историю – Альфредо Ди Стефано

Мадридский Реал и каталонская Барселона. Извечное противостояние, очередную часть которого мы увидим уже 26 октября, в 22:00 в столице Испании. Мы уже поговорили о Классико в историческом измерении , вспомнили запомнившуюся навсегда схватку, а также рассмотрели, с чем команды подходят к игре. На очереди – материал о человеке, который имел свое влияние на мировой футбол как таковой. А также оба суперклуба нынешней Ла Лиги.

Даниил Моисеенко рассказывает об одном из лучших футболистов в истории Игры, а Чемпион продолжает знакомить читателей с лучшим из мира спорта №1.

Чтобы лучше понять историю трансфера Альфредо Ди Стефано, нужно окунуться достаточно глубоко, и начать вообще с другого человека, с другого события, другой темы.

Фото из социальных сетей

Все началось в марте 1952 года, когда шестого числа клуб праздновал свой "золотой юбилей" – 50 лет со дня официального основания. Сантьяго Бернабеу объявил, что в течение месяца на стадионе будут организованы различные мероприятия в честь большой даты.

Там были отмечены все выдающиеся люди в истории клуба, которые имели возможность приехать в Мадрид и в принципе еще были живы, а главными событиями стали небольшие футбольный и баскетбольный турниры. И именно там Бернабеу встретился с Раймундо Сапортой – человеком, значение которого в истории тяжело, очень трудно переоценить.

Сапорта был из семьи финансиста, поэтому потом и сам занялся этой профессией. Семья Раймундо имела еврейские корни, жила в Салониках, а родился Сапорта вообще в Константинополе, то есть Стамбуле. Однако в 1924 году Хайме – отец Раймундо – получил испанский паспорт, как раз благодаря тому, что смог доказать свои еврейские корни. А в 1930-х семья перебралась во Францию, где жила в начале Второй Мировой Войны.

Отец Сапорты был не просто финансистом, он был влиятельным банкиром и имел хорошие связи, благодаря которым и узнал, что есть угроза, довольно серьезная, что вот-вот Франция будет оккупирована нацистской Германией. После этого он задействовал другие связи и быстро оформил испанское гражданство для всей семьи – в 1941 они перебрались в Испанию, конечно в столицу.

Через несколько месяцев Хайме погиб – его задавил трамвай. Таким образом, Раймундо в возрасте 15 лет потерял отца. После окончания обязательного образования во французском лицее (в Испании) он некоторое время работал в магазине техники в центре Мадрида. А потом он начал работать в столичном банке "Banco Exterior de España" – он числился одним из президентов этого банка вплоть до 1980-х, когда вышел на пенсию.

Именно в Испании, в возрасте 16 лет Сапорт впервые познакомился с баскетболом. Он тогда учился в лицее и был делегатом школьной команды – на этом посту он находился в постоянном контакте с руководством испанской федерации баскетбола по организации разных турниров.

Это дело он выполнял так хорошо, что один из генералов хотел назначить его на директорский пост в федерации. Да, в 16 лет. Однако из-за того, что по законам такие должности можно было занимать не раньше 21 года, Сапорт пришлось подождать, однако желаемую должность он все же получил.

И вот, когда Бернабеу захотел организовать баскетбольный турнир в честь 50-летия клуба, он обратился в соответствующую федерацию – его связали как раз с Сапортой. Да они и познакомились. Раймундо настолько идеально организовал этот турнир, что Дон Сантьяго после этого лично встретился с ним и пригласил в Реал Мадрид.

Сапорта ответил, что не очень разбирается в футболе, однако может помочь с баскетболом. Бернабеу парировал: "Вообще, не переживай на этот счет, мне просто нужно, чтобы ты был в моей команде, в нашем совете директоров". Раймундо подвергся волшебству президента Мадрида и принял предложение. Это было в 1952 году.

Позже он возглавит и баскетбольную секцию, станет вице-президентом Реала и правой рукой Бернабеу – у него было два максимально доверенных лица: Сапорта и Антонио Кальдерон, который был особенно важен в вопросах, которые нужно было решать "жестким" методом, в смысле риторики, конечно.

Хотя Сапорта конечно был к Бернабеу поближе, намного. Они стали практически родственниками. Дон Сантьяго впустил Раймундо в круг своей семьи, а когда Бернабеу умер в 1978 году, Сапорта сразу покинул Реал из-за того, что не мог работать под руководством кого-либо, кроме Сантьяго. Преданность одного другому у них была на максимальном уровне.

"Сантьяго Бернабеу изменил мою жизнь, он заменил мне отца", – рассказывал Сапорта в 1989-м.

В дуэте они вывели Реал Мадрид на вершину футбола и европейского баскетбола – Бернабеу отвечал больше футбола, а Сапорта создавал мадридский баскетбол. Раймундо также сыграл ключевую роль в создании Евролиги и чемпионата Испании по баскетболу, а также организовал чемпионат мира-1982 по футболу в Испании. Это была очень сложная задачка, из которой он справился на отлично.

Однако в 1952-м был организован и футбольный турнир, куда пригласили одну шведскую команду и Ривер Плейт, воспитавший Альфредо Ди Стефано клуб - однако из-за своих проблем они не смогли принять приглашение и Реал обратился к колумбийскому Миллионариосу, где уже два года выступал… Ди Стефано. Тогда в Южной Америке денег для футбола было много и Миллионариос был одним из самых богатых.

30 марта был сыгран матч между Мадридом и этим колумбийским клубом. Зрители на трибунах, директора в ложе. И здесь Бернабеу замечает 26-летнего светленького футболиста, просто не замечающего его команду, два гола, два ассиста, гениальная игра, 4:2 не в пользу Реала. 70 тысяч болельщиков на трибунах упустили возможность говорить – они увидели Ди Стефано вживую.

Еще во время матча Бернабеу сказал своим помощникам, что этот юноша должен играть за Реал Мадрид. Сразу подписать его не получилось, однако La Saeta Rubia (Белокурая стрела) – так называли Ди Стефано – стал главной целью клуба, Бернабеу не успокоился, пока не привел его в Мадрид.

Надо понимать, что о Ди Стефано уже знали, но просто как о талантливом игроке из дальних краев, потому что из-за проблем с гражданством и ФИФА он не играл ни на Олимпиадах, ни на чемпионатах мира. Позже это повлияет на его легенду для последующих поколений. Пеле об этом говорил: "Если бы Ди Стефано играл на чемпионатах мира, о нем говорили бы больше, чем обо мне".

Того же 30 марта журналисты сразу спросили, какой испанский клуб больше всего понравился Альфредо за время пребывания в стране, на что тот ответил Атлетик (из Бильбао). А когда вопрос стал несколько иным: Реал или Барселона? – Ди Стефано был четким: Реал Мадрид, однако у меня есть контракт с Миллионариос.

И главное событие в истории мадридского клуба произошло летом 1953 года. Именно тогда Бернабеу и компания сумели привезти в Реал Альфредо Ди Стефано – человека, который изменил все, что сделал неплохой клуб с амбициями величайшим не только в Испании, но и во всем мире. И подписание его было тоже громким – это история, полная мифов и легенд.

Это тот трансфер, который стал мифом, на территории которого легко запутаться. И что ж, теперь, зная о Сапорте и как в испанской столице узнали Ди Стефано, можно рассказать и о самом переходе. Ведь именно это самое интересное во всей этой истории.

Первый шаг к переходу, если не брать факт рождения Ди Стефано и то, что он начал играть в футбол, состоялся в 1948 году, именно тогда, в ноябре, произошла забастовка игроков в Аргентине.

Поводом для забастовки стала диспропорция между доходами клубов и зарплатами игроков – 57 игроков решили сбежать и попытать счастья в Колумбии, среди них был и Альфредо Ди Стефано. Тогда он подписал контракт с Миллионариосом.

Следствием стал "Лимский пакт" 1951 года - ФИФА сразу отреагировала на исключение Колумбии из своей организации. Остальным мирам было запрещено играть товарищеские матчи с командами колумбийской лиги. И через три года, в 1951-м, было достигнуто урегулирование конфликта между колумбийской федерацией и ФИФА, которое и получило название "Лимский пакт".

Соглашение предусматривало, что беглые игроки будут оставаться собственностью колумбийского клуба, в котором они играли, до окончания текущего контракта, после чего право собственности на игрока вернется в его родной клуб.

После этого колумбийские клубы могли играть товарищеские матчи вне своей страны. Это позволило Миллионариос совершить то же турне по Европе весной 1952-го, когда они сыграли с Реалом.

Ди Стефано ослепил своей игрой и к тому времени аргентинский игрок принадлежал колумбийскому клубу до 15 октября 1954 года, с обязательством вернуться в Ривер Плейт с 1 января 1955-го.

Однако до этого момента Ди Стефано в Колумбии не доиграл, а следующим шагом в этой истории следует выделить "подписание" контракта с Барсой – май 1953 года.

В сентябре 1952-го Ладислав Кубала, кстати переехавший в Каталонию благодаря Бернабеу, напоролся на серьезную болезнь легких. Прогноз был очень пессимистическим, и врачи объявили его "непригодным для спорта". Были опасения, что его карьера резко завершится.

Чтобы сохранить достигнутое первенство в испанском футболе, Энрике Марти Каррето, президент Барсы, поручил техническому директору Хосепу Самитьеру - тому самому, что играл за Реал в 30-х - найти новую жемчужину мирового футбола.

Он в свою очередь, изучив разные варианты, связался с Альфредо Ди Стефано, который рассказал Барсе о своей контрактной ситуации. Энрике Марти отправился в Ривер Плейт и договорился с аргентинским клубом о соглашении на сумму около четырех миллионов песет.

В феврале Кубала чудом преодолел туберкулезную инфекцию и вернулся на поле. В мае Барса стала чемпионом Испании.

Фото из социальных сетей

После достижения устной договоренности с Ди Стефано, Самитьер встретил аргентинца и его семью в аэропорту Мадрида 22 мая 1953 года. На следующий день Альфредо был уже в Барселоне – посетил стадион и лично встретился с Кубалой.

Однако не все было так просто – Миллионариос подал жалобу в ФИФА на действия каталонского клуба. И они были правы, ведь Ди Стефано принадлежал колумбийцам до конца 1954 года, и только с января 1955 года он снова становился собственностью Ривера. Права, которые приобрела Барса, де-факто не могли вступить в силу этой даты. ФИФА предупредила испанскую федерацию, что Ди Стефано не может играть за Барселону.

Энрике Марти заявил, что воспользуется турне Барсы по Америке с 8 июля по 7 августа 1953 года, чтобы решить "дело Ди Стефано" с колумбийским клубом. Там он встретился с президентом Миллионариос, с которым так и не достиг согласия.

Колумбийцы пригласили 27 000 долларов, что эквивалентно 1 350 000 песет. Энрике Марти не захотел платить такие деньги еще и Миллионариосу, сказав, что готов даже оставить Ди Стефано без игры на полтора года.

Эти заявления были опубликованы 4 августа 1953 года в испанской печати, и, конечно, не придали Барселоне привязанности в глазах самого Ди Стефано. 7 августа 1953 года Марти Каррето вернулся из Колумбии, так и не решив дело – если бы тогдашний президент Барсы заплатил 27 000 долларов, которые требовал Миллионариос, Ди Стефано был бы игроком каталонцев и точка. Первая ошибка. Но это еще не все...

9 августа Самитьер покинул Барсу – Энрике Марти не смог найти возможностей, чтобы продлить контракт с человеком, считавшимся лучшим техническим директором в Испании на тот момент. Тот самый мужчина, добившийся "невозможного" подписания Кубалы тремя годами ранее, был также единственным "барселонцем", сумевшим создать доверительные отношения с Ди Стефано, и тем, кто сделал наибольшую ставку на его подписание.

Между тем Миллионариос, не найдя согласия с Барсой, договорился с Мадридом, с которым поддерживал хорошие отношения. И по указанию Альваро Бустаманте – тогдашнего вице-президента Реала – клуб решил выкупить Ди Стефано, за те же 27 000 долларов. Раймундо Сапорта лично улетел в Боготу, чтобы передать деньги.

Сапорта после этого продолжил свое путешествие в Буэнос-Айрес и посетил офис Ривер Плейт, где увидел, что Барселона уже совершила платеж в размере двух миллионов песет, поэтому Мадрид не мог сделать окончательный шаг для приобретения всех прав на игрока. хотя и получил от Ривер Плейт гарантии "ненасильственных действий в возможном будущем конфликте".

Сапорт также приехал в Барселону и провел личный разговор с Ди Стефано в отеле Regina, где заплатил ему первую зарплату как игроку мадридской команды.

Барселона не могла заявить Ди Стефано в Федерации футбола Испании без прав, которыми владел Мадрид, а Реал не мог сделать это без одобрения Ривер Плейт, который, в свою очередь, продал свои права Барселоне.

С приближением окончательного срока регистрации иностранных игроков на сезон-1953/54 федерация обратилась в ФИФА. В своем ответе мировая футбольная организация постановила:

"Альфредо Ди Стефано не может играть ни за один испанский клуб, пока его ситуация перед этой международной федерацией не будет полностью выяснена".

Мадрид и Барселона должны были прийти к согласию, с одобрения ФИФА, чтобы найти выход из ситуации с будущим Ди Стефано. Руководство каталонцев сделало последнюю попытку. 26 августа вице-президент Нарсисо де Каррерас встретился с Альфонсо-старшим – президентом Миллионариос. Именно Каррерас, а не Марти, присутствовал на этой встрече из-за плохих отношений, которые сохранились между президентом Барселоны и президентом колумбийского клуба.

Там Барси подтвердили, что ситуация с Миллионариосом в пользу Мадрида. Нарсисо де Каррерас не успел исправить ошибки, сделанные президентом "блауграны" – у Энрике Марти сдали нервы.

Он в одностороннем порядке обратился к правлению Ювентуса с просьбой, чтобы они выкупили права Барсы на Ди Стефано. Этот поступок вызвал возмущение Альфредо, с которым не посовещались.

Столкнувшись с отказом туринского клуба вступать в переговоры без согласия ФИФА, президент Барсы связался с Ривер Плейтом с целью аннулирования контракта, подписанного между двумя клубами, и возвращения всех оплаченных денег. Президент аргентинского клуба Энрике Пардо, раздраженный намерением Марти, сделал заявление, в котором снял ответственность с Ривера.

Энрике Марти и его правление поняли, что решение лежит на плечах Мадрида и ФИФА. Международный орган назначил Муньоса Калеро, бывшего президента Федерации футбола Испании и члена ФИФА, посредником.

Решение, которое он нашел вместе с Мари и Бернабеу, заключалось в том, что Ди Стефано будет играть за Мадрид в течение сезонов 1953/54 и 1955/56, а за Барсу – в течение кампаний 1954/55 и 1956/57. После этих четырех сезонов обе команды должны были договориться о будущем игроке в Испании.

Ди Стефано не мог начать играть за Барсу раньше 1 января 1955 года, а это означало, что аргентинец должен был отыграть первый сезон и половину второго за Реал, а с 1 января 1955-го за каталонцев. Чтобы удовлетворить всех, посредник ФИФА решил разрезать пополам яблоко – Ди Стефано будет поочередно играть в обеих испанских командах. Соглашение было подписано 15 сентября 1953 между двумя клубами и ФИФА.

22 сентября, после серьезных ошибок в управлении "делом Ди Стефано" и непродления контракта с Самитьером, Марти подал в отставку.

23 сентября 1953 года Ди Стефано официально дебютировал в составе мадридского Реала в матче против Нанси. Лос Бланкос проиграли на "Чамартине" со счетом 2:4. 27 сентября Ди Стефано сыграл свой первый матч в чемпионате.

Альфредо до этого не играл несколько месяцев, набрал несколько килограммов и не очень ярко дебютировал, а Мадрид не достигал желаемых результатов, тогда как Барса лидировала в чемпионате. В то время выздоровевший от болезни Кубала вновь стал лидером команды и лучшим игроком Европы.

Барса была чемпионом Испании и обладателем Кубка, и на фоне такой хорошей ситуации и слабой формы Ди Стефана каталонцы начали сомневаться в его необходимости. Тогда же Барселона ожидала возможного "подарок" от испанского правительства в виде земли для строительства нового стадиона - "Камп Ноу" - запланированного на март 1954 года.

Именно тогда, 14 октября, после пяти матчей чемпионата, Барса отказалась от всех прав на Ди Стефано при условии получения финансовой компенсации от Мадрида за все расходы, связанные с подписанием аргентинца. Агустин Монталь и Альберто Малукер заявили, что Барселона слишком важна, чтобы делиться игроком с клубом-соперником, и провели переговоры в Мадриде по поводу окончательного решения дела.

Финальное соглашение было подписано 23 октября 1953 года. За трансфер аргентинца Реал заплатил вдвое больше, чем Барселона заплатила Ривер Плейт – но в итоге это окажется копейками.

В 1954 году вышла книга Рафаэля Льоренте "Di Stéfano cuenta su vida..." ("Ди Стефано рассказывает о своей жизни..."), в которой игрок делится с читателями тем, как происходило его подписание контракта с Реалом и потеря интереса к нему со стороны Барселоны.

"Мадридисты интересовались мной больше, чем Барселона... Барса начала отказываться, возможно, думая, что, имея то, что они имели, на самом деле я им не нужен. Так что господин Марти, видимо, подумал, что есть трудности расходы... а лучшим решением для меня было перейти в Ювентус.

Мариано Гонсальво, капитан Барсы того времени:

"Я пережил это все... Был ряд неблагоприятных сообщений о подписании Ди Стефано. Одно из них принадлежало тренеру Даучику (товарищ и родственник Кубалы, ставший тренером каталонцев по его требованию), который сказал, что он не подходит команде, что "в курятнике слишком много петухов" и что это подписание не было таким важным...".

Уже в 2017 году появился документ, демонстрирующий соглашение между Ривер Плейтом и Барселоной, подписанное Энрике Пардо, президентом аргентинского клуба. Этот документ подтверждает платеж, произведенный по Ди Стефано.

Четвертый пункт документа между Ривером и Барсой предусматривает:

"Все это соглашение зависит от того, что игрок Ди Стефано присоединится к футбольному клубу Барселона до 26 июля, решив любые трудности, которые могут возникнуть в результате его выступления в Колумбии. Если эти условия не будут выполнены, сделка будет расторгнута" .

Условие, свидетельствующее о том, что оба клуба знали о сложной ситуации, в которой оказался Ди Стефано.

Более 30 страниц официальных документов, телеграмм, векселей и платежных ваучеров были найдены сотрудниками Ривера в бэк-офисе гостиницы "Монументаль". В спасенной папке содержатся бумаги, демонстрирующие разные шаги Барсы для подписания игрока, контакты с Бернабеу и предложение Сапорта аргентинскому клубу, а также документы ФИФА и их окончательное решение по "делу Ди Стефано".

С другой стороны, ни в Буэнос-Айресе, ни в Боготе, ни в Барселоне не существует ни одного документа за подписью Ди Стефана с Барселоной, а также между каталонским клубом и Миллионариос. Аргентинский футболист так и не подписал контракт с Барселоной.

"Я получал официальные предложения от Мадрида, а неофициальные – от Барселоны", – заявлял Альфредо летом 1953 года.

Что касается письменных или официальных документов, то существует лишь контракт, который Ди Стефано подписал с мадридским Реалом. Мадрид». Летом 1953 года Барса сыграла три товарищеских матча после финала Кубка (который она выиграла у Атлетика): один в Перпиньяне, один в Манресе и последний в Бадалоне. 25, 28 и 29 июня 1953 соответственно. Ди Стефано не сыграл ни в одном из них.

После этого Барселона уехала в Каракас, на Малый чемпионат мира, в котором они сыграли против каракасской команды, Коринтианса и Ромы. Перед возвращением, 4 августа, Барса сыграла с Кюрасао. Ди Стефано не уехал в этот тур. Каталонцы не могли взять его, поскольку он принадлежал к Миллионариосу, которые подали жалобу в ФИФА.

24 августа 1953 г. вступило в силу новое правовое положение Национальной спортивной делегации о запрете новых регистраций иностранных игроков в испанском футболе. То есть через три месяца после приезда Ди Стефано в Барселону. Если аргентинец не подписал контракт и не дебютировал в составе Барсы, то этому помешал не упомянутый выше закон, а скорее сначала ФИФА, а затем неловкость самого президента Барсы.

В июле-августе того же года Энрике Марти мог завершить подписание, заплатив 27 000 долларов, которые требовал Миллионариос. Марти вернулся из поездки в Америку 7 августа 1953 года.

В сентябре Барса и Реал обратились к генералу Москардо, заявив, что переговоры и обязательства между всеми сторонами выкристаллизовались еще до вступления в силу вышеупомянутого запрета. Остальные клубы Ла Лиги присоединились к апелляции в подобных случаях. В то время и Барса, и Мадрид не знали, где будет играть легендарный аргентинец. 15 сентября было подписано соглашение между Барселоной, Реалом и ФИФА об обмене игроком. 19 сентября 1953 года Национальная спортивная делегация издала следующее коммюнике:

"В Национальную спортивную делегацию поступили апелляции от нескольких футбольных клубов против предложения, сделанного этой делегацией Высшему совету по запрету на подписание иностранных профессиональных футболистов, и учитывая причины, приведенные в вышеупомянутых апелляциях, Национальная делегация на своем заседании рады подтвердить этот запрет, за исключением подписаний, которые находились в процессе рассмотрения до 22 августа 1953 года".

Национальная спортивная делегация одобрила, что Альфредо Ди Стефано может играть два сезона за мадридский Реал и еще два – за Барселону.

Кроме Ди Стефано, дверь была открыта для Фааса Уилкса (голландца, подписанного Валенсией), Андреса Прието (чилийца из Эспаньола) и Карлоса Дюкасса (француза из Вальядолида). Все трое проходили по одному делу: подписи их обрабатывались до того, как правительство закрыло въезд для иностранцев.

23 октября 1953 года Барселона отказалась от Ди Стефано, а Мадрид выкупил все права на него.

Этот закон, который может показаться пустяком истории, ошибочно использовался и/или манипулировался в различных статьях и документальных фильмах, чтобы обвинить правительство Франко в том, что он препятствовал подписанию контракта Ди Стефано с Барселоной. Однако вышеприведенная хронология событий дает понять весь контекст.

С 1929 по 1974 годы в Испании было обычным делом, когда иностранцам то разрешали, то запрещали переходить в местные клубы. И тот период – просто один из таких. Правительство точно не пыталось помешать именно Барсе что-то сделать. Более того, "Камп Ноу" очень вероятно не был бы построен без режима Каудильо Франсиско Франко.

Фото из социальных сетей

Ди Стефано мог не оказаться в Реале, если бы Барса согласилась заплатить Миллионариосу 27 тысяч долларов. Однако они этого не захотели, затем включился Мадрид, а каталонцы вообще решили полностью отказаться от Альфредо из-за нескольких слабых матчей. История – вещь такая, в ней важна каждая деталь, даже самая маленькая.

Таким образом, Реал Мадрид сумел подписать Альфредо Ди Стефано – мечта Сантьяго Бернабеу была воплощена в жизнь. Такая звезда чуть ли не автоматически повысила интерес к клубу к безумным высотам, что положительно повлияло на финансы даже несмотря на большие затраты на сам трансфер. И все, что происходило дальше – превратило Реал из амбициозного клуба в тот, который мы видим, в том числе и сегодня.

Мелочи делают разницу.

Даниил МОИСЕЕНКОВ, для Чемпиона