Левандовский в Дортмунде: приехал из-за вулкана, поиздевался над Реалом, изменил с Баварией
Центрфорвард Барселоны Роберт Левандовский сегодня возвращается на "Вестфаленштадион", где и стал мировой суперзвездой 15 лет назад.
Чемпион рассказывает историю появления, взлета и неоднозначного прощания польского нападающего с Дортмундом.
Эйяфьятлайокютль
Кто попробует это произнести? Есть смельчаки?
В апреле 2010 года извержение этого исландского вулкана стало большой сенсацией в мире.
По Европе тогда отменили тысячи авиарейсов, и Барселоне, например, пришлось ехать на выездной матч Лиги чемпионов с Интером автобусом, что в итоге обернулось для нее катастрофой.
Ну, а пока "Кулес" страдали на французских дорогах, в Познани решалась судьба тогда еще малоизвестного Роберта Левандовского.
"Я встречался с Сэмом Аллардайсом после одного из матчей Экстраклассы. Я думаю, он замечательный парень и очень хороший тренер. Он искал молодых игроков, способных принести что-то новое, и прилетел в Польшу несмотря на свой статус", – рассказывал затем Роберт Daily Mail.
Аллардайс и правда был звездой, а вот его Блэкберн страдал из-за слабой формы нападающих Джейсона Робертса, Франко Ди Санто и будущего днепрянина Николы Калинича.
Биг Сэм приехал, потому что видел – Левандовский этих трех на дистанции съест.
За два сезона в Лехе Роберт привел клуб к чемпионству, забил 32 гола в 58 матчах, украсил локальную польскую обложку FIFA-2009, но из-за невысоких позиций Экстраклассы стоил всего 4 млн фунтов.
Так вот в тот апрель Аллардайс вдвоем со скаутом Мартином Гловером ждали Роберта в аэропорту. В руках они держали футболку с его именем, а на базе клуба уже лежал готовый контракт.
Конечно, поляк бы его подписал.
Но тут вдруг вулкан, облако пыли – и рейс отменили.
Ну, а за то время, пока ничего не летало, в Познань на автомобиле приехали боссы более статусной дортмундской Боруссии, и Левандовский поехал туда:
"Билеты уже были забронированы, а я не смог вылететь! Изменило ли это мою жизнь? Конечно! Я действительно хотел увидеть, что меня там ждет".
Жаль "Бродяг", правда? Они не нашли топового бомбардира и в 2012-м вылетели из АПЛ - да так, что до сих пор не вернулись. Если бы с Левандовским тогда срослось, история Блэкберна могла пойти в другую сторону.
Барриос
Зато другой дорогой пошла история Дортмунда.
Лето 2010-го было для клуба суперудачным. Кроме Левандовского за 4,75 млн на "Вестфаленштадион" бесплатно прибыли Лукаш Пищек и Синдзи Кагава, а с U19 поднялся Марио Гетце.
Как покажет время, это были финальные штрихи к первой большой команде Юргена Клоппа.
Впрочем, в ее начале Левандовский выглядел... лишним.
Его конкурент Лукас Барриос в 2008-м забил за чилийский Коло-Коло 37 голов, а в Дортмунде начал с 19 мячей в кампании-2009/10. Малейших причин его менять не было, поэтому даже со скамейки Роберт чаще всего выходил играть "в оттяжке".
Поляку это не очень давалось, он много мазал, чем раздражал Клоппа: "Я ожидал, что он будет забивать больше, лучше будет действовать в единоборствах. Сейчас он не на своем уровне".
Хуже того, "Желтая стена" прозвала поляка "Lewandoofski"; от "Doof – глупый".
В январе 2011-го Роберт имел лишь 5 голов за Боруссию, поэтому агент предлагал аренды. Из вариантов – худшая команда Серии А Бари и Слован из третьесортного чемпионата Словакии.
Позже Левандовский рассказывал, что в те времена Клопп буквально учил его азам футбола. Он был не готов:
"Мы устраивали соревнования на тренировке – один на один. Он оборонялся, я атаковал. Пари на 50 евро. Сначала он всегда побеждал, но в конце уже начал уступать и перехотел играть. Именно у Юргена я увидел, что надо делать, когда я без мяча. Взгляните на прессинг Ливерпуля – вот чему я научился у Клоппа. И еще завершению атак".
Сезон-2010/11 в итоге основным доиграл Барриос, а Левандовский имел лишь 9 голов в 43 матчах, поэтому радовался чуть меньше других, когда Боруссия впервые за 9 лет стала чемпионом.
Главное для Роберта лично было впереди.
Тем летом Барриос поехал на Копа Америка, где его Парагвай выступил необычайно хорошо, вышел в финал. И вот там Лукас упал. Сначала парагвайская федерация заверила Боруссию, что ничего серьезного, но потом оказалось, что есть разрыв мышц бедра, следовательно – пару месяцев без пробежек.
Искать форварда было поздно, поэтому Клопп доверился единственному здоровому нападающему, которого имел под рукой.
И нет, Роберта не прорвало сразу.
Он дальше мазал, тушевался, и вот как-то после 0:3 с Марселем поехал к Клоппу прямо домой:
"Я чувствовал, что Юргену что-то от меня надо, но не знал, что именно. Я приехал к нему и сказал: "Слушай, ну надо поговорить. Просто скажи, что ты от меня хочешь?" Мой немецкий тогда еще был ужасен, но мы друг друга поняли и хорошо поговорили.
Тогда я об этом не думал, но теперь понимаю, что разговор с Юргеном был похож на тот, который я хотел бы иметь с отцом. Таких разговоров у меня не было много лет".
Да-да, к сожалению, отец Роберта, Кшиштоф, умер еще когда тот был ребенком.
Клопп как-то понял его, нашел слова, и уже в следующем матче Левандовский забил Аугсбургу трижды. Именно с того дня и того разговора началось его превращение в машину, которую все знают.
В целом же в своем втором сезоне в Дортмунде Роберт наколотил 30 голов во всех турнирах, а Боруссия второй раз подряд стала чемпионом Германии, поэтому поляка носили на руках, что тяжело переживал Барриос. В своих интервью он клеймил то Левандовского, то Клоппа, то руководство, и в конце концов летом 2012-го отбыл в Китай, а потом в Россию. Форму, как до травмы, он больше нигде не набрал.
Пепе
А вот Левандовский и Боруссия в целом смотрели только вверх.
А там что? Там Кубок чемпионов – трофей, который "Шмелям" приносили только Риккен и Заммер в 1997-м.
Клопп повёл новое поколение за мечтой в 2013-ом, и это было незабываемо.
Левандовский, Хуммельс, Ройс, Гюндоган, Гетце имели столько качества, что разобрали на атомы, пожалуй, сильнейший в истории Шахтер.
Уже потом, в четвертьфинале, мир увидел историческую игру с Малагой с двумя голами в добавленное время. Решающий – от Фелипе Сантаны – "Желтая стена" встретила так громко, что уже на следующее утро об этой трибуне только и говорили в Европе.
Ну, а полуфинал играли против Реала, и первый матч как раз в Дортмунде.
За несколько дней до него "Шмелей" больно ужалил исконный конкурент – это Бавария объявила, что активирует клаусулу в контракте Марио Гетце.
"Если они хотят этим нанести нам вред, то им не удастся!" – гневался Клопп.
Первые минуты с Реалом подтвердили его правоту – "Сливочных" как будто не было на поле. Гегенпрессинг, родившийся и эволюционировавший в полноценную игровую философию как раз в Дортмунде, сметал с поля команду Жозе Моуринью.
Уже на 8-й минуте Гетце правой закрутил навес с левого фланга; Левандовский легко отклеился от Пепе и открыл счет.
Ошибка Хуммельса – единственная за матч – вернула Мадрид в игру, но это был лишь эпизод.
50-я минута – это Ройс пробил издали, мяч срезался и нашел Левандовского. Пока Пепе показывал боковому, что был офсайд, Роберт уже забил гол.
55-я минута – это уже Шмельцер прострелил в штрафную, Левандовский подработал под правую и пальнул над Диего Лопесом. Конечно, из-под Пепе.
66-я минута – Ройс еще и пенальти заработал, но даже не думал исполнять, потому что знал, что в этот вечер Роберт ударит лучше.
Это был первый покер за всю историю плейоф Лиги чемпионов. Именно тот матч и тот разгром превратили Левандовского из молодой звезды, которую знали прежде всего в Бундеслиге, в одного из самых желанных нападающих планеты.
"Был ли у него офсайд? А в каком голе? Он сегодня так много забивал, что я уже и забыл", – иронизировал после игры Моуринью.
Поражение от Дортмунда подвело черту под его Реалом – он не выиграл Лигу чемпионов и по совокупности проиграл противостояние Барсе Пепа Гвардиолы. Уже через несколько месяцев сеу Жозе попрощался с Мадридом и вернулся в Челси.
Что же касается Боруссии, то ее мечту убили РобБери – гениальный дуэт вингеров Баварии. Слишком сложно было сдерживать одновременно и Франка, и Арьена; плюс Швайнштайгер в центре, Лам в защите, Мюллер впереди, Нойер на воротах...
Они выиграли у Боруссии и чемпионат, и Лигу чемпионов, одолев ее в финале 2:1.
И вот тогда уже суперзвездный Роберт попал в свои первые и последние медные трубы.
Ватцке
Дело в том, что не только Гетце торговала перед тем полуфиналом Бавария.
Левандовский интересовал ее даже больше – прежде всего, из-за трудовой этики.
"У Лёви невероятное тело – чистые мышцы. В раздевалке он всех поражает", – восхищался Нури Шахин.
В команде его так и прозвали –"Тело", и поскольку за физподготовку Роберта отвечала его жена Анна, то он раздавал партнерам билеты на ее занятия – мол, попробуйте.
Оглядываясь назад, Боруссия сама это спровоцировала – клуб должен быстрее реагировать на прогресс игрока. Роберт громил Реал, но зарабатывал те же 1,5 млн в год, что и новичком, только что прибывшим из Познани.
Более опытная Бавария среагировала идеально, выйдя на сцену с мешком денег.
Ко всему, ей помогло воспоминание Роберта – его отец Кшиштоф, на которого он хотел быть похожим, болел персонально за Джоване Элбера.
А что Боруссия?
Ее гендир Ханс-Йоахим Ватцке еще в феврале 2013-го говорил, мол, пусть приходят с официальным предложением, но уже в июне заявлял другое:
"Я не обещал Левандовскому отпустить его в Баварию. И никаких других обещаний тоже не раздавал. Нас не интересуют деньги. В его контракте нет клаусулы, и он отработает контракт с Боруссией".
Обычно спокойного поляка это разгневало. Прибыв домой, он дал многословное интервью, в котором разнес руководство "Шмелей": "Я всегда выкладываюсь на максимуме, но они удерживают меня несправедливо. Все это давит на меня и сидит в подсознании. Я чувствую себя обманутым. Люди из клуба говорили в лицо одно, а сделали другое".
И кто здесь прав, а кто виноват?
С одной стороны, сложно обвинять поляка, что тот за три года не полюбил Дортмунд навеки. С другой, и Боруссию понять можно – какой дурак продает конкуренту лучшего игрока?
В конце концов, они сели, поговорили – и Левандовский остался на последний сезон-2013/14. Зарплату ему подняли до 5 млн в год, и Клопп даже надеялся его сохранить. "Он остается!" – сказал тренер еще до того, как эту фразу окончательно закрепил за собой Жерар Пике.
И с тем же успехом.
Уже в январе Левандовский подписал предварительный контракт с Баварией.
К чести Роберта, он отработал последний сезон без явного спада, даже стал лучшим бомбардиром Бундеслиги. Единственное видимое изменение – Баварии не забил ни разу в четырех матчах.
Всего же за четыре сезона в Боруссии Роберт наколотил 103 гола в 187 поединках, поэтому когда пришла пора в последний раз выходить в желто-черной форме, "Желтая стена" из уважения даже встала. Некоторые плакали.
"То, что они сделали, было очень важным для меня. Это было невероятно. Никогда этого не забуду", – Левандовский также растрогался.
Даже в следующем сезоне он не праздновал свой гол в ворота "Шмелей", которые после его ухода страдали и выпали из лидирующей пятерки:
"Я очень уважаю клуб и болельщиков. Мне всегда было приятно играть за Боруссию".
Ну а дальше было как обычно в жизни – воспоминания затерлись, отдалились, и так получилось, что в дальнейшем именно Дортмунд стал для Левандовского самым удобным соперником из всех. 29 голов в 28 матчах – представляете? Где-то с 2016-го он начал их праздновать, и их отношения развалились.
На прошлой неделе вы видели это в ЛЧ. Левандовский уже играет за Барселону, но талант заставлять "Шмелей" страдать никуда не делся, как и празднование, и маты фанатов.
"Жалкий наемник", – гласит самый залайканый комментарий на Bild.
Но это же ерунда.
Левандовский – это Левандовский; самый эффективный форвард поколения и единственный, кто держит уровень в 36. Для Дортмунда он был очень своевременным, но в итоге слишком большим, и клуб не распорядился им правильно. Уже с Холандом и Джудом эту ошибку "Шмели" не повторили – получается, урок был хоть и болезненным, но полезным.