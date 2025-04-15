Левандовский в Дортмунде: приехал из-за вулкана, поиздевался над Реалом, изменил с Баварией

Центрфорвард Барселоны Роберт Левандовский сегодня возвращается на "Вестфаленштадион", где и стал мировой суперзвездой 15 лет назад.

Чемпион рассказывает историю появления, взлета и неоднозначного прощания польского нападающего с Дортмундом.

Эйяфьятлайокютль

Кто попробует это произнести? Есть смельчаки?

В апреле 2010 года извержение этого исландского вулкана стало большой сенсацией в мире.

По Европе тогда отменили тысячи авиарейсов, и Барселоне, например, пришлось ехать на выездной матч Лиги чемпионов с Интером автобусом, что в итоге обернулось для нее катастрофой.

Ну, а пока "Кулес" страдали на французских дорогах, в Познани решалась судьба тогда еще малоизвестного Роберта Левандовского.

"Я встречался с Сэмом Аллардайсом после одного из матчей Экстраклассы. Я думаю, он замечательный парень и очень хороший тренер. Он искал молодых игроков, способных принести что-то новое, и прилетел в Польшу несмотря на свой статус", – рассказывал затем Роберт Daily Mail.

Аллардайс и правда был звездой, а вот его Блэкберн страдал из-за слабой формы нападающих Джейсона Робертса, Франко Ди Санто и будущего днепрянина Николы Калинича.

Биг Сэм приехал, потому что видел – Левандовский этих трех на дистанции съест.

Hoy se cumplen 14 años de este gol de Robert Lewandowski 🇵🇱. El en ese momento delantero del Lech marcaba al Zagłębie Lubin en la última jornada de #Ekstraklasa y se coronaba máximo goleador del campeonato con 18 goles. Ese verano pasó al #BVB por 4,75M€pic.twitter.com/kClR4K4OXl — Eugenio González Aguilera (@Eugeniogonza2) May 15, 2024

За два сезона в Лехе Роберт привел клуб к чемпионству, забил 32 гола в 58 матчах, украсил локальную польскую обложку FIFA-2009, но из-за невысоких позиций Экстраклассы стоил всего 4 млн фунтов.

Так вот в тот апрель Аллардайс вдвоем со скаутом Мартином Гловером ждали Роберта в аэропорту. В руках они держали футболку с его именем, а на базе клуба уже лежал готовый контракт.

Конечно, поляк бы его подписал.

Но тут вдруг вулкан, облако пыли – и рейс отменили.

Ну, а за то время, пока ничего не летало, в Познань на автомобиле приехали боссы более статусной дортмундской Боруссии, и Левандовский поехал туда:

"Билеты уже были забронированы, а я не смог вылететь! Изменило ли это мою жизнь? Конечно! Я действительно хотел увидеть, что меня там ждет".

Жаль "Бродяг", правда? Они не нашли топового бомбардира и в 2012-м вылетели из АПЛ - да так, что до сих пор не вернулись. Если бы с Левандовским тогда срослось, история Блэкберна могла пойти в другую сторону.

Robert Lewandowski: "I once made a bet with Jürgen Klopp.



It was 2010, and I had been a few months at Borussia Dortmund. Honestly, it was so tough. When I arrived I could barely speak a word of German. I knew danke. Thank you. I knew scheisse. The weather was rainy and grey. And… pic.twitter.com/Jrp262Fha2 — Players' Tribune Football (@TPTFootball) November 23, 2023

Барриос

Зато другой дорогой пошла история Дортмунда.

Лето 2010-го было для клуба суперудачным. Кроме Левандовского за 4,75 млн на "Вестфаленштадион" бесплатно прибыли Лукаш Пищек и Синдзи Кагава, а с U19 поднялся Марио Гетце.

Как покажет время, это были финальные штрихи к первой большой команде Юргена Клоппа.

Впрочем, в ее начале Левандовский выглядел... лишним.

Его конкурент Лукас Барриос в 2008-м забил за чилийский Коло-Коло 37 голов, а в Дортмунде начал с 19 мячей в кампании-2009/10. Малейших причин его менять не было, поэтому даже со скамейки Роберт чаще всего выходил играть "в оттяжке".

Поляку это не очень давалось, он много мазал, чем раздражал Клоппа: "Я ожидал, что он будет забивать больше, лучше будет действовать в единоборствах. Сейчас он не на своем уровне".

UEFA @EuropaLeague 2010.



Así se entendían Robert Lewandowski y Lucas Barrios en el Borussia Dortmund.



¡Golazo! 🇵🇾pic.twitter.com/GVU1YcUuFp — Señor Fútbol Py (@SrFutbolPy) May 19, 2020

Хуже того, "Желтая стена" прозвала поляка "Lewandoofski"; от "Doof – глупый".

В январе 2011-го Роберт имел лишь 5 голов за Боруссию, поэтому агент предлагал аренды. Из вариантов – худшая команда Серии А Бари и Слован из третьесортного чемпионата Словакии.

Позже Левандовский рассказывал, что в те времена Клопп буквально учил его азам футбола. Он был не готов:

"Мы устраивали соревнования на тренировке – один на один. Он оборонялся, я атаковал. Пари на 50 евро. Сначала он всегда побеждал, но в конце уже начал уступать и перехотел играть. Именно у Юргена я увидел, что надо делать, когда я без мяча. Взгляните на прессинг Ливерпуля – вот чему я научился у Клоппа. И еще завершению атак".

Сезон-2010/11 в итоге основным доиграл Барриос, а Левандовский имел лишь 9 голов в 43 матчах, поэтому радовался чуть меньше других, когда Боруссия впервые за 9 лет стала чемпионом.

Главное для Роберта лично было впереди.

Тем летом Барриос поехал на Копа Америка, где его Парагвай выступил необычайно хорошо, вышел в финал. И вот там Лукас упал. Сначала парагвайская федерация заверила Боруссию, что ничего серьезного, но потом оказалось, что есть разрыв мышц бедра, следовательно – пару месяцев без пробежек.

Искать форварда было поздно, поэтому Клопп доверился единственному здоровому нападающему, которого имел под рукой.

И нет, Роберта не прорвало сразу.

Он дальше мазал, тушевался, и вот как-то после 0:3 с Марселем поехал к Клоппу прямо домой:

"Я чувствовал, что Юргену что-то от меня надо, но не знал, что именно. Я приехал к нему и сказал: "Слушай, ну надо поговорить. Просто скажи, что ты от меня хочешь?" Мой немецкий тогда еще был ужас ен , но мы друг друга поняли и хорошо поговорили.

Тогда я об этом не думал, но теперь понимаю, что разговор с Юргеном был похож на тот, который я хотел бы иметь с отцом. Таких разговоров у меня не было много лет".

Да-да, к сожалению, отец Роберта, Кшиштоф, умер еще когда тот был ребенком.

🗣️ In the interview with Rio Ferdinand, Robert Lewandowski also mentions how he lost his father at the age of 16 & how Jürgen Klopp became a father figure to him.



“It was the way we talked. I felt like I was talking to my father. I needed that.” pic.twitter.com/NRHZm41X2x — Scouting Polska (@ScoutingPolska) November 21, 2024

Клопп как-то понял его, нашел слова, и уже в следующем матче Левандовский забил Аугсбургу трижды. Именно с того дня и того разговора началось его превращение в машину, которую все знают.

В целом же в своем втором сезоне в Дортмунде Роберт наколотил 30 голов во всех турнирах, а Боруссия второй раз подряд стала чемпионом Германии, поэтому поляка носили на руках, что тяжело переживал Барриос. В своих интервью он клеймил то Левандовского, то Клоппа, то руководство, и в конце концов летом 2012-го отбыл в Китай, а потом в Россию. Форму, как до травмы, он больше нигде не набрал.

Пепе

А вот Левандовский и Боруссия в целом смотрели только вверх.

А там что? Там Кубок чемпионов – трофей, который "Шмелям" приносили только Риккен и Заммер в 1997-м.

Клопп повёл новое поколение за мечтой в 2013-ом, и это было незабываемо.

Левандовский, Хуммельс, Ройс, Гюндоган, Гетце имели столько качества, что разобрали на атомы, пожалуй, сильнейший в истории Шахтер.

Уже потом, в четвертьфинале, мир увидел историческую игру с Малагой с двумя голами в добавленное время. Решающий – от Фелипе Сантаны – "Желтая стена" встретила так громко, что уже на следующее утро об этой трибуне только и говорили в Европе.

Ну, а полуфинал играли против Реала, и первый матч как раз в Дортмунде.

За несколько дней до него "Шмелей" больно ужалил исконный конкурент – это Бавария объявила, что активирует клаусулу в контракте Марио Гетце.

"Если они хотят этим нанести нам вред, то им не удастся!" – гневался Клопп.

Первые минуты с Реалом подтвердили его правоту – "Сливочных" как будто не было на поле. Гегенпрессинг, родившийся и эволюционировавший в полноценную игровую философию как раз в Дортмунде, сметал с поля команду Жозе Моуринью.

Уже на 8-й минуте Гетце правой закрутил навес с левого фланга; Левандовский легко отклеился от Пепе и открыл счет.

Ошибка Хуммельса – единственная за матч – вернула Мадрид в игру, но это был лишь эпизод.

50-я минута – это Ройс пробил издали, мяч срезался и нашел Левандовского. Пока Пепе показывал боковому, что был офсайд, Роберт уже забил гол.

55-я минута – это уже Шмельцер прострелил в штрафную, Левандовский подработал под правую и пальнул над Диего Лопесом. Конечно, из-под Пепе.

66-я минута – Ройс еще и пенальти заработал, но даже не думал исполнять, потому что знал, что в этот вечер Роберт ударит лучше.

Это был первый покер за всю историю плейоф Лиги чемпионов. Именно тот матч и тот разгром превратили Левандовского из молодой звезды, которую знали прежде всего в Бундеслиге, в одного из самых желанных нападающих планеты.

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"Был ли у него офсайд? А в каком голе? Он сегодня так много забивал, что я уже и забыл", – иронизировал после игры Моуринью.

Поражение от Дортмунда подвело черту под его Реалом – он не выиграл Лигу чемпионов и по совокупности проиграл противостояние Барсе Пепа Гвардиолы. Уже через несколько месяцев сеу Жозе попрощался с Мадридом и вернулся в Челси.

Что же касается Боруссии, то ее мечту убили РобБери – гениальный дуэт вингеров Баварии. Слишком сложно было сдерживать одновременно и Франка, и Арьена; плюс Швайнштайгер в центре, Лам в защите, Мюллер впереди, Нойер на воротах...

Они выиграли у Боруссии и чемпионат, и Лигу чемпионов, одолев ее в финале 2:1.

Ten years ago today. 🔴🏆



Arjen Robben proved the hero as Bayern defeated Borussia Dortmund 2-1 in an all-German Champions League final at Wembley. 🇩🇪🏟️pic.twitter.com/LUflaDDXuh — DW Sports (@dw_sports) May 25, 2023

И вот тогда уже суперзвездный Роберт попал в свои первые и последние медные трубы.

Ватцке

Дело в том, что не только Гетце торговала перед тем полуфиналом Бавария.

Левандовский интересовал ее даже больше – прежде всего, из-за трудовой этики.

"У Лёви невероятное тело – чистые мышцы. В раздевалке он всех поражает", – восхищался Нури Шахин.

В команде его так и прозвали –"Тело", и поскольку за физподготовку Роберта отвечала его жена Анна, то он раздавал партнерам билеты на ее занятия – мол, попробуйте.

Оглядываясь назад, Боруссия сама это спровоцировала – клуб должен быстрее реагировать на прогресс игрока. Роберт громил Реал, но зарабатывал те же 1,5 млн в год, что и новичком, только что прибывшим из Познани.

Более опытная Бавария среагировала идеально, выйдя на сцену с мешком денег.

Ко всему, ей помогло воспоминание Роберта – его отец Кшиштоф, на которого он хотел быть похожим, болел персонально за Джоване Элбера.

А что Боруссия?

Ее гендир Ханс-Йоахим Ватцке еще в феврале 2013-го говорил, мол, пусть приходят с официальным предложением, но уже в июне заявлял другое:

"Я не обещал Левандовскому отпустить его в Баварию. И никаких других обещаний тоже не раздавал. Нас не интересуют деньги. В его контракте нет клаусулы, и он отработает контракт с Боруссией".

Обычно спокойного поляка это разгневало. Прибыв домой, он дал многословное интервью, в котором разнес руководство "Шмелей": "Я всегда выкладываюсь на максимуме, но они удерживают меня несправедливо. Все это давит на меня и сидит в подсознании. Я чувствую себя обманутым. Люди из клуба говорили в лицо одно, а сделали другое".

И кто здесь прав, а кто виноват?

Robert Lewandowski strzelił 103 bramki dla Borussii Dortmund. Tak zaczęła się piękna historia #Bundesliga #domBundesligi pic.twitter.com/ulmCikVRnd — Viaplay Sport Polska (@viaplaysportpl) April 9, 2025

С одной стороны, сложно обвинять поляка, что тот за три года не полюбил Дортмунд навеки. С другой, и Боруссию понять можно – какой дурак продает конкуренту лучшего игрока?

В конце концов, они сели, поговорили – и Левандовский остался на последний сезон-2013/14. Зарплату ему подняли до 5 млн в год, и Клопп даже надеялся его сохранить. "Он остается!" – сказал тренер еще до того, как эту фразу окончательно закрепил за собой Жерар Пике.

И с тем же успехом.

Уже в январе Левандовский подписал предварительный контракт с Баварией.

К чести Роберта, он отработал последний сезон без явного спада, даже стал лучшим бомбардиром Бундеслиги. Единственное видимое изменение – Баварии не забил ни разу в четырех матчах.

Klopp on the best player he's ever managed: "Robert Lewandowski. It actually won't be fair to say that about any other player except Lewy [..] What he has made out of his potential, how he pushed himself to become the player he is today, that's extraordinary" [@SPORTBILD] pic.twitter.com/3pvytijSMl — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) March 17, 2021

Всего же за четыре сезона в Боруссии Роберт наколотил 103 гола в 187 поединках, поэтому когда пришла пора в последний раз выходить в желто-черной форме, "Желтая стена" из уважения даже встала. Некоторые плакали.

"То, что они сделали, было очень важным для меня. Это было невероятно. Никогда этого не забуду", – Левандовский также растрогался.

Даже в следующем сезоне он не праздновал свой гол в ворота "Шмелей", которые после его ухода страдали и выпали из лидирующей пятерки:

"Я очень уважаю клуб и болельщиков. Мне всегда было приятно играть за Боруссию".

Ну а дальше было как обычно в жизни – воспоминания затерлись, отдалились, и так получилось, что в дальнейшем именно Дортмунд стал для Левандовского самым удобным соперником из всех. 29 голов в 28 матчах – представляете? Где-то с 2016-го он начал их праздновать, и их отношения развалились.

На прошлой неделе вы видели это в ЛЧ. Левандовский уже играет за Барселону, но талант заставлять "Шмелей" страдать никуда не делся, как и празднование, и маты фанатов.

"Жалкий наемник", – гласит самый залайканый комментарий на Bild.

Но это же ерунда.

Левандовский – это Левандовский; самый эффективный форвард поколения и единственный, кто держит уровень в 36. Для Дортмунда он был очень своевременным, но в итоге слишком большим, и клуб не распорядился им правильно. Уже с Холандом и Джудом эту ошибку "Шмели" не повторили – получается, урок был хоть и болезненным, но полезным.