Лучший футболист мира из тех, кому за 35: жена, диета и мотивация Роберта Левандовского

Роберт Левандовский настолько зациклен на голах, что помнит все.

Октябрь 2020-го, матч против Арминии:

"Когда ты в центре атаки, ты должен проанализировать положение всех. Надо взвесить, где соперник, где свободное пространство, какие у тебя шансы? В той игре я сделал два рывка из глубины, и оба раза защитник перекрывал движение мяч а . Очень был активен. С такими не делать никаких движений – это самое лучшее движение.

Я остался на месте, а он сделал шаг вперед. Эта секунда колебаний – все, что нужно. Я принял мяч и увидел, что ближняя штанга открыта".

В динамике это выглядело так.

Отказ France Football вручать Золотой мяч в том году – самое большое разочарование в карьере Левандовского, где на самом деле хватало фиаско, однако Тело до сих пор перемалывает их все.

Вы же знали – в Германии его прозвали Телом, как супермодель Эль Макферсон?

Было и есть за что.

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531 гол в 682 играх за Боруссию, Баварию и Барселону; 84 в 156 матчах за Польшу. Но Левандовскому до сих пор мало.

Июль 2024-го, курортная Мальорка.

Роберт приехал сюда с семьей, чтобы провести отпуск после раннего вылета Кадры с Евро, но уже через несколько дней инкогнито постучался к Хуанхо Моралю, президенту местного клуба Каде Пегера:

"Он спросил, можем ли мы открыть ему поле для самостоятельных тренировок. Я обсудил это с Советом директоров, и мы позволили Левандовскому заниматься за закрытыми дверями. Единственным нашим условием был недопуск на территорию фанатов , особенно детей. Он приходил каждый день в 8 утра, тренировался, принимал душ и уходил. Как-то раз он опубликовал снимок в своем инстаграме, и дети таки пришли за автографами, но были вежливыми".

Левандовский не просто разбирает все на видео, но и работает вдвое больше, если ему что-то там не понравилось.

Так вот он проводил предыдущие зимние каникулы.

И вот вам результат: за весь сезон-2023/24 он забил 26 голов во всех турнирах за Барселону, а сейчас на дворе только январь, а у Роберта уже 25 мячей в 25 матчах.

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Левандовский работает над собой не один. Их как минимум двое, не считая персональных тренеров.

Июнь 2007-го, он познакомился с Анной Стахурской.

Она выигрывала турниры по каратэ и вела фитнес-блог с миллионом подписчиков. Он же только заявлял о себе в футболе.

"Роберту 36 лет, но физически он чувствует себя на 25. Все благодаря его преданности и здоровому образу жизни. Он выполняет все тщательно. Я отвечаю за его диету и пищевые добавки в течение 15 лет, и перед каждым сезоном подбираю новый индивидуальный план. Роберт всегда в хорошей форме, на всех уровнях", – да-да , они давно семья.

Левандовский сделал предложение в 2011-м, поженились в 2013-м, сейчас у пары две дочери и более 40 млн подписчиков в Instagram на двоих – 36,6 у Роберта и 5,7 у Анны.

Это очень необычная семья, которая спит по графику в специальных очках, обязательно при температуре +21 и с ароматизаторами, чтобы лучше восстановиться. Их диету Анна называет "обратной":

"Сначала мы едим десерт или углеводы, а потом уже белки. Иногда едим больше сырых овощей, иногда немного мяса. Чтобы знать, что нужно Роберту сейчас, мы регулярно проверяем его кровь. Также важно есть медленно. Это не легко для нас обоих".

Левандовский настолько доверяет жене, что звонит после выездных матчей обсудить свою игру.

"Это не похоже на разговор мужа и жены . Скорее, это техническая дискуссия между спортсменами. У меня на все свое мнение, ему интересно его узнать", – объясняет Анна.

А еще она говорит, что никогда в жизни не встречала более амбициозного человека, чем Роберт.

Lewandowski ends the 2024 as the topscorer of the year. pic.twitter.com/gVHAlNl74J — ` (@Pxxdwskiii) December 22, 2024

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Корнями эти амбиции уходят очень глубоко; даже она не помнит, как это началось.

Июнь 2006-го, молодежка Легии.

Роберт только что пережил трагедию – умер его отец Кшиштоф, возивший сына на все тренировки, поддерживавший, видевший в нем футболиста. Ко всему Левандовский получил травму, нога в гипсе – и в этот момент руководство приказало ему забирать вещи. Его признали бесперспективным.

"Он был слишком худым. Ноги как палки. Я боялся, что их сломают, и советовал ему налечь на бекон", – оправдывался потом тренер Кшиштоф Сикорский.

Роберта, однако, оказалось сложно сломать во всех смыслах.

Find yourself a woman who looks at you the way Anna looked at a young Robert Lewandowski when he was playing for third tier Polish club Znicz Pruszków… pic.twitter.com/V9pglhPdGZ — Stefan Tompson (@StefanTompson) November 22, 2022

Вечером того же дня он позвонил Зничу из Прушкува, который когда-то им интересовался, напросился туда на просмотр – даром, что был на костылях.

В последующие два сезона Левандовский становился лучшим бомбардиром сначала 3-го, а тогда 2-го польского дивизионов, попутно набирая мышечную массу в тренажерных залах. Он словно доказывал Легии и всем, кто не верил – вот он я, сильнее вас вместе взятых.

Уже летом 2008-го Лех из Познани решил добавить Роберта к своей и так симпатичной команде с Пешко, Ганцарчиком, Штиличем. Легия же ошибку упорно не признавала.

"Зачем он нам? У нас есть Микель Арруабарена", – говорил спортдир Мирослав Тшечак, что навсегда стало мемом Экстраклассы.

Ну, а Левандовский пер вперед так быстро, что уже через год выиграл Кубок Польши и заинтересовал половину Европы. Это Анна уже видела и слышала мать Роберта, Ивонну, которая после перехода в Баварию то и дело приговаривала: "Это все для тебя, Кшиштоф. Ты один верил".

🎂 Hoy cumple 35 años Robert Lewandowski 🇵🇱, el mejor jugador polaco de todos los tiempos.



Qué mejor momento que recordar sus 5 mejores cuando jugaba en la #Ekstraklasa con el Lech Poznań



Wszystkiego Najlepszego!pic.twitter.com/39obQ5vUDz — Eugenio González Aguilera (@Eugeniogonza2) August 21, 2023

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Апрель 2013-го – это Роберт, прорывавшийся в топы, шокировал покером Реал.

Сентябрь 2015-го – это он уже забил Вольфсбургу 5 голов за неполные 9 минут, заставив Пепа смешно хвататься за голову.

Май 2021-го – это побит рекорд Герда Мюллера, державшийся 49 лет.

Нет смысла пересказывать его карьеру – достаточно подытожить, что Левандовский перешел в Барсу, когда в Бундеслиге не оставалось ничего, кроме самоуспокоения, а ему было по-прежнему мало.

Lewandowski iconic performance



5 goals in 9 minutespic.twitter.com/19h3pxSZZF — 🕊 (@clinicalmusiala) August 29, 2023

Почему Барселона?

А где еще в Европе в 33 года ему бы предложили 32 млн годовой зарплаты и статус главной звезды?

Бонус – большой клуб, выдающаяся история, замечательный город, где Анна убедила мужа остаться после завершения карьеры. Недавно пани Левандовская открыла в центре Барселоны Edan Studios, где занимаются танцами, пилатесом, тренировками и даже готовят здоровую пищу.

Нашел себе дополнительную роль и Роберт, который не только забивает, но и шефствует над юн ыми партнерами по Барсе: "Потребовалось время, чтобы понять новое поколение, их мышление. Также мне пришлось выучить испанский, чтобы с ними говорить. Они расспрашивают меня о моем опыте, когда я был подростком и все такое. Молодежь сейчас совсем другая. Когда я был, как они , то делал все, что мне приказывали старшие без о всяких вопросов. Сейчас это по-другому. Они бесстрашные, уверенные в себе. Общество изменилось".

Ламина Ямаля поляк называет лучшим вингером мира – и получает от него вот такие передачи.

The Robert Lewandowski and Lamine Yamal connection continues to grow 🔗🇵🇱🇪🇸pic.twitter.com/fGdqMSVyKM — LaLigaExtra (@LaLigaExtra) May 21, 2024

Роберт взамен делится с молодыми нюансами тренировок и меню, а недавно выгнал из клуба повара за вредно приготовленную яичницу. Его авторитет бесспорен.

И еще он очень рад приходу Ханси Флика. Говорит, что им хватает полслова, дабы понять друг друга.

Хотя Барса в финансовой заднице, у Левандовского здесь персональный рай, что тоже сильно продлевает карьеру, начавшуюся еще при кнопочных телефонах.

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Сейчас уже январь 2025-го, и у Роберта все чаще спрашивают – сколько еще?

Ответа нет.

Он стал чаще ошибаться в простых ситуациях, иначе Рафинья уже бы собрал под 20 ассистов за полсезона.

Вместе с тем, даже так Левандовский забил в Ла Лиге почти вдвое больше Мбаппе и Винисиуса вместе взятых; у него самый высокий xG в Испании – 1,06/90 минут. Ни один другой ветеран в топ-лигах не выдерживает этого темпа, не играет так хорошо.

Комбинация из анализа, дополнительных тренировок, питания, сна, знакомого тренера и, главное, мотивации Роберта – это воистину уникально.

LO DE LEWANDOWSKI...



- Era ídolo total en Münich pero salió de zona de confort para venir

- Tiene 36 años y en solo 2 años lleva ya 68 goles

- Este año, 9 en 10 partidos

- Llamó a Szczesny para convencerle y el Barça le ha podido fichar gratis

- Se ofreció a rebajar su salario pic.twitter.com/yL5T2j4WOi — Míster Seitán (@CuentaMister) October 2, 2024

Сегодня вы увидите это в Суперкубке против Бильбао; почти каждая атака Барсы заточена под 36-летнего бомбардира, чья жена уверяет, что физически ему 25. Кто мы такие, чтобы ей не верить?

И эта история все еще далека от завершения. Пока что Роберт в интервью лишь фантазирует:

"Сейчас мне ничего не болит, я работаю с удовольствием. А представляю я так, что однажды проснусь и мне не захочется идти на тренировку. Вот тогда, пожалуй, я и завяжу с футболом".