Ванат в Жироне: команда на дне, тренер верит в украинцев и идеальный бизнес от Динамо

Жирона завершила трансфер из Динамо нападающего Владислава Ваната, что стало крупнейшей сделкой киевлян с начала полномасштабной войны.

Зачем Ванат каталонцам? Что его ждет? Стоит ли надеяться на повторение подвигов Артема Довбика?

Чемпион рассказывает все о главном пока трансфере лета в украинской Премьер-лиге.

***

Как все было?

Довольно быстро.

Первое упоминание об интересе Жироны к Ванату в каталонском Mundo Deportivo появилось 24 августа, а уже 29-го все топовые инсайдеры сообщили – сделка закрыта.

Между этими событиями Ванат еще пропустил ключевой матч Динамо с Маккаби в Лиге Европы, что немного удивило, ведь он является воспитанником киевлян, и это могло быть его прощальное шоу.

Но уже как есть.

По информации Фабрицио Романо, Жирона выплатила клаусулу – 20 млн евро.

Испанская Cadena SER утверждает, что сумма – 15 млн евро плюс 20% от следующей перепродажи, а заминку в переговорах объясняет спором вокруг структуры платежей. Якобы испанцы хотели переводить по 5 млн каждые полгода, а Игорь Суркис требовал два транша по 8 и 7 млн.

🚨⚪️🔴 Vladyslav Vanat to Girona, here we go! Understand the release clause has been paid at 3am.



€20m value for Ukrainian striker to join the Spanish club from Dinamo Kiev. pic.twitter.com/X45TvMTtRF — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 29, 2025

Динамо торговалось и упорно, и оправданно, ведь его позиция была сильнее. После 1:8 в двух стартовых турах Ла Лиги Жирона спешила с поиском форварда. Тем временем ее центрбек Ладислав Крейчи оформлял переход в Вулверхэмптон за 30 млн евро.

Суркис сложил эти два факта вместе – и выручил за Ваната даже больше, чем его оценивает Transfermarkt.

Что касается самого Влада, то его зарплата не раскрывается, но вряд ли она превышает 1,4 млн евро в год, которые зарабатывает на "Монтиливи" Виктор Цыганков.

Внизу таблицы Ла Лиги уже давно оклады не космос, и для Ваната этот трансфер – о карьерном, а не финансовом росте.

Это самая крупная продажа Динамо?

С начала полномасштабной войны с Россией – да.

Если же брать всю историю клуба, то это шестая самая крупная продажа киевлян.

Больше, чем за Ваната, они получили за Александара Драговича от Байера в 2016-м (21 млн), за Виталия Миколенко – от Эвертона в 2022-м (23,5 млн), за Андрея Шевченко – от Милана в 1999-м (23,9 млн), за Андрея Ярмоленко – от Боруссии в 2017-м (25 млн).

Vladyslav Vanat for Dynamo Kyiv:



☑️113 games

⚽️49 goals

🅰️22 assists

📊directly involved in a goal every 113 minutes



Superb numbers for the 23-year-old Ukrainian international! 🇺🇦 pic.twitter.com/wS7BO59mY0 — Football Talent Scout - Jacek Kulig (@FTalentScout) July 24, 2025

Ну, и самый выгодный пока трансфер в истории Динамо – переход Ильи Забарного в Борнмут в 2023 году, по которому они уже заработали более 30 млн евро благодаря в том числе ПСЖ.

Ванат, прямо скажем, в хорошей компании.

Чем интересен Ванат?

Голами.

51 гол в 119 матчах за Динамо; 2 гола в 11 матчах за сборную в 23 года – достойный результат.

При этом он не на спаде, а стабильно растет. Два года назад Ванат забил 12 голов в УПЛ, год назад – 14, а в прошлом чемпионате – уже 17.

Vladyslav Vanat.



All g/a this season - Dynamo Kyiv. pic.twitter.com/swPlVkYNg1 — Timothy (@Statmansticks) May 3, 2025

А Динамо ведь далеко не Шахтер в плане атаки; наоборот, это крайне неприветливое место для центрфорвардов. Кто не верит – спросите у Эрика Рамиреса, Владислава Супряги, Артема Беседина, Ильи Шкурина, Назария Русина, Франа Соля. Так получается, что Ванат решил для киевлян проблему, которая тянулась много-много лет.

И аргумент, что "забивал только дворовым командам" не работает, потому что и само Динамо сейчас недалеко ушло от двора, и хавы обслуживали Ваната вовсе не элитно.

Потому-то большинство его голов достаточно сложны для исполнения. Так, чтоб выкатили на пустые – такого очень мало.

Вот здесь он удачно закрыл мяч корпусом и пробил из-под защитника.

Здесь – классическая работа нападающего 1 в 1 на скорости.

Здесь – удачная игра на опережение при навесе.

Здесь – плотный удар с левой. Хотя он может и правой так приложиться.

И такого немало. Он не форвард штрафного, не столб и не дриблер, но может играть каждую из этих ролей эпизодически. Эти навыки не элитные, но, может, они дорастут до элитного уровня в элитной лиге? По крайней мере, попробовать нужно, поскольку в УПЛ он уперся в потолок – выиграл золото, стал лучшим бомбардиром и лучшим игроком сезона, даже не научившись как следует прессинговать и двигаться в глубине поля.

Ну нет кому сейчас в Киеве этому научить!

Последним был Мирча Луческу, и он еще в 2024-м называл именно Влада и Шапаренко «единственными в Динамо, кто уже готов к топ-лигам».

Кто станет конкурентом Владислава в Жироне?

Это такие "конкуренты Шредингера" – они есть, но их и нет.

Абель Руис – 25-летний воспитанник Барселоны, который блестяще понимает игру, много работает на команду, имел классную карьеру на молодежном уровне, но – не смейтесь! – не умеет забивать. Даже в португальской Браге, где Руис играл лучше всего, он забил 20 голов в 123 матчах. В прошлом сезоне в Жироне было совсем плохо – 4 в 27.

Вероятно, будущее Абеля в Жироне – оттянутый форвард в схеме 4-4-1-1, которую уже наигрывал Мичел в этом сезоне. Соревноваться с Ванатом перед воротами он не сможет.

✅ POL ARNAU es converteix en la segona incorporació del Girona B per a la 25/26. Signa provinent del Logroñés, també de 2a RFEF.



😅 Ara podem dir que un lateral del filial li va aturar un penal a Abel Ruiz. https://t.co/LtnTU9bmIj pic.twitter.com/uqlnKK4qxG — Miquel Costa (@MiquelCostaB) July 3, 2025

Ну, а что касается 39-летнего Кристиана Стуани, то эта история достойна книги. Уругваец играет на "Монтиливи" с 2017 года и забил уже 141 гол, что на 103 больше, чем Порту, который идет 2-м в списке лучших бомбардиров клуба.

Стуани как-то отказал даже Барселоне, чтобы остаться в Жироне.

В прошлом сезоне, когда все шло наперекосяк, именно ветеран где-то нашел силы, забил 11 голов и спас команду от вылета.

В городе его обожают и установят статую, как только он закончит карьеру – и Стуани отвечает взаимностью. Вот его слова перед первой победой в ЛЧ над Слованом:

"Сегодня мы должны выиграть ради наших людей, наших фанатов и нас самих. Сегодня я буду играть за Хуанпе и его детей, а он будет играть за моих. Жота, я сыграю за вас и всех, кто провел здесь много лет. За тебя, Гали. Мы должны быть едиными. Данжу, ты где? Я буду играть и за тебя, и так мы должны сделать все".

О таком человеке Ванату лучше анекдоты не рассказывать. Правильнее, если тот станет украинцу наставником и поможет развиваться на поле.

В своем возрасте Кристиан выдерживает 25-30 минут в высоком темпе, поэтому со старта будет выходить только в случае больших проблем у Владислава.

Ну, и еще у Жироны есть Дауда Камара – местный парень из мигрантов, но совершенно без опыта высокого уровня, да еще и после разрыва крестов. Его пока главное достижение в карьере – вывел дубль Жироны из 5-го дивизиона в 4-й. Вряд ли стоит переживать по поводу него.

Кризис Жироны – насколько он глубок?

Чтобы вы поняли, процитируем тренера Мичела:

"Два года назад все шло гладко и легко, но сейчас наступили тяжелые времена. Мне нужно чувство командного духа, которое утрачено. Мы уже не та Жирона, что была. Тот сон прошел. Я призываю всех к концентрации ".

Еще бы.

В 1-м туре его Жирона дома проиграла 1:3 Райо Вальекано после комичных действий и удаления голкипера Гассаниги.

Во 2-м туре – 0:5 на поле Вильярреала, причем 4 гола Жирона пропустила за первые полчаса.

3-й тур – и снова поражение; 0:2 дома от не менее кризисной Севильи.

Santi Mouriño, figura en el 5-0 del Villarreal vs Girona.

📊 Partido: más duelos ganados (14), recuperaciones (7), entradas (5), toques (86).

📊 Equipo: más acciones defensivas (11), pases acertados (63/64).

Pase al espacio (asistió) en el 2-0. Autoridad.pic.twitter.com/SBfN5YthO3 — Juan Génova (@JuanGenova980) August 24, 2025

Вся статистика ужасна. Жирона вторая с конца по количеству ударов по воротам (12), худшая в лиге по коэффициенту ожидаемых голов xG (0,88); она также вторая с конца по перехватам (4,5/90 минут) и офсайдам (0,5/90 минут). При этом Жирона 7-я по количеству попыток дриблинга (8,5), что красноречиво – все играют на себя, а коллектива нет.

Это началось еще во второй половине прошлого сезона. С января по май Жирона в Ла Лиге выиграла только 4 матча при 13 поражениях.

Когда же наступило лето, все лидеры побежали кто куда. Гутьеррес оказался в Наполи, Крейчи – в Вулвз; Янхель Эррера прямо сейчас договаривается с Вильярреалом.

Бог его знает, как менеджмент Жироны не заметил слона в комнате, но этим он очень подставил Мичела. Как играть, когда все вокруг разбегаются? Только после унижения в Вильярреале Кике Карсель и компания опомнились и вышли на рынок.

Ванат не единственное пополнение. В эти часы ведутся также переговоры с Ливерпулем по поводу Стефана Байчетича, с Тоттенгемом – по Брайану Хилю, с Марселем – по Азеддину Унахи.

Primeras imágenes de Azzedine Ounahi como jugador del Girona FC. pic.twitter.com/mEl2gGj206 — J A (@jovenanelka) August 29, 2025

Кто знает, может, Мичел еще слепит из них боевой коллектив.

А вот та Жирона, которая есть сейчас, – объективно худшая команда в Ла Лиге. Ванат переезжает в топ-лигу, но также и к коту в мешке.

Эпилог

Жирона окончательно становится самым украинским клубом в топ-лигах.

Довбик выигрывал здесь Пичичи; Цыганков проводит уже четвертый сезон; на воротах осваивается Влад Крапивцов.

Теперь еще и Ванат.

Большую роль в этом играет Мичел, который клялся, что будет ставить Цыганкова в основу даже во главе Барселоны, а Крапивцова хвалит на фоне невыразительных перфомансов. Кажется, этому уроженцу Вальекаса нравятся украинцы.

Также это тот кейс, где мы хвалим Игоря Суркиса, который все сделал вовремя – выжал из Ваната максимум на уровне УПЛ, а затем продал за 2 года до окончания контракта за сумму, превышающую годовой бюджет клуба. Где-то так балканцы и выживают последние 30-35 лет.

Ну, а что касается перспектив Ваната, то здесь все просто и сложно одновременно.

Просто – потому что шансов проявить себя у него будет предостаточно. В Жироне нет голеадора, и именно Влада взяли, чтобы заполнить эту нишу.

А сложно – потому что действовать придется примерно, как в Динамо, когда ты один на острие, а полузащита и фланги играют в что-то свое. Это не ситуация Довбика, на которого играли нынешние футболисты Ман Сити, Боруссии, Наполи. В прошлом сезоне тремя лучшими ассистентами Жироны были Гутьеррес (5), Цыганков (5) и Эррера (3). Теперь остался один Виктор и, получается, на него вся надежда. И еще больше – на себя.