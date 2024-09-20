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УПЛ объявила лучшего игрока, тренера и символическую сборную 4 тура

Андрій Яросименко — 20 сентября, 14:42
УПЛ объявила лучшего игрока, тренера и символическую сборную 4 тура
УПЛ

Эксперты Украинской Премьер-лиги определили лучших игроков и тренеров, а также символическую сборную 4 тура чемпионата Украины-2024/25.

Об этом сообщает пресс-служба лиги.

После того как состоялся перенесенный матч Динамо – Ворскла (3:1), была определена символическая сборная тура. Лучшим игроком признали Александра Филиппова, отличившегося хет-триком в матче против Шахтера, а тренером – Руслана Ротаня, чья Александрия в том же поединке победила "горняков" (4:3).

Символическая сборная 4 тура УПЛ

Вратарь: Максим Механив (Левый Берег).

Защитники: Геннадий Пасич (ЛНЗ), Себальос (Динамо), Андрей Акимов (Левый Берег), Александр Караваев (Динамо).

Полузащитники: Александр Назаренко (Полесье), Николай Шапаренко (Динамо), Иван Калюжный (Александрия), Мухаррем Яшари (ЛНЗ), Алексей Гуцуляк (Полесье).

Нападающий: Александр Филлипов (Александрия).

Запасные: Дмитрий Ледвой (Рух), Алексей Паламарчук (Ингулец), Василий Рунич (Рух), Виталий Холод (Рух), Руслан Бабенко (Полесье), Ярослав Карабин (Рух), Кирилл Ковалец (Александрия), Александр Пятов (Ингулец), Хуан Безерра (Александрия), Игорь Краснопир (Рух).

УПЛ

В голосовании приняли участие эксперты УПЛ ТВ, а также представители ведущих спортивных СМИ. От Чемпиона голосовал главный редактор Андрей Твердохлеб.

Напомним, накануне стал известен календарь матчей 9 тура чемпионата Украины в сезоне-2024/25.

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