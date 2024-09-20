УПЛ объявила лучшего игрока, тренера и символическую сборную 4 тура

Эксперты Украинской Премьер-лиги определили лучших игроков и тренеров, а также символическую сборную 4 тура чемпионата Украины-2024/25.

Об этом сообщает пресс-служба лиги.

После того как состоялся перенесенный матч Динамо – Ворскла (3:1), была определена символическая сборная тура. Лучшим игроком признали Александра Филиппова, отличившегося хет-триком в матче против Шахтера, а тренером – Руслана Ротаня, чья Александрия в том же поединке победила "горняков" (4:3).

Символическая сборная 4 тура УПЛ

Вратарь: Максим Механив (Левый Берег).

Защитники: Геннадий Пасич (ЛНЗ), Себальос (Динамо), Андрей Акимов (Левый Берег), Александр Караваев (Динамо).

Полузащитники: Александр Назаренко (Полесье), Николай Шапаренко (Динамо), Иван Калюжный (Александрия), Мухаррем Яшари (ЛНЗ), Алексей Гуцуляк (Полесье).

Нападающий: Александр Филлипов (Александрия).

Запасные: Дмитрий Ледвой (Рух), Алексей Паламарчук (Ингулец), Василий Рунич (Рух), Виталий Холод (Рух), Руслан Бабенко (Полесье), Ярослав Карабин (Рух), Кирилл Ковалец (Александрия), Александр Пятов (Ингулец), Хуан Безерра (Александрия), Игорь Краснопир (Рух).

В голосовании приняли участие эксперты УПЛ ТВ, а также представители ведущих спортивных СМИ. От Чемпиона голосовал главный редактор Андрей Твердохлеб.

Напомним, накануне стал известен календарь матчей 9 тура чемпионата Украины в сезоне-2024/25.