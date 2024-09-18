Динамо с дебютным голом Себальоса одолело Ворсклу и стало лидером УПЛ

Динамо Киев обыграло полтавскую Ворсклу в перенесенном матче 4 тура Украинской Премьер-лиги.

Поединок завершился со счётом 3:1.

На 34-й минуте счет в игре открыл центральный защитник киевлян Брайан Себальос. 23-летний колумбиец запер подачу с фланга. Для него это дебютный гол за киевлян.

Почти сразу бело-синие удвоили преимущество в счете. Голкипер полтавчан Павел Исенко справился с ударом Николая Шапаренко с линии штрафной, однако Александр Караваев был первым на добивании (2:0).

Ворскла сократила отставание в конце второй половины игры – навес Нестеренко с фланга на дальней стойке головой замкнул Самсон Иеде (2:1).

Финальную точку в игре поставил Александр Пихаленок, воспользовавшийся ошибкой Исенка (3:1).

Благодаря победе киевляне возглавили турнирную таблицу, в активе киевлян 15 очков. Ворскла с 8 баллами в активе расположилась на 9-й строчке.

Чемпионат Украины – УПЛ

4 тур, 18 сентября

Динамо (Киев) – Ворскла (Полтава) 3:1 (2:0)

Голы: 1:0 - 33 Себальос, 2:0 - 35 Караваев, 2:1 - 81 Иеде, 3:1 - 90+1 Пихаленок

Динамо: 1. Бущан, 20. Караваев, 40. Беловар, 28. Себальос (32. Михавко, 67), 44. Дубинчак, 6. Бражко (18. Андриевский, 59), 15. Рубчинский (76. Пихаленок), 10. Шапаренко (29. Буяльский, 81), 45. Брагару (2. Овчаренко, 69), 22. Кабаев (7. Ярмоленко, 75), 39. Герреро (11. Ванат, 75).

Ворскла: 7. Исенко, 27. Крупский, 25. Гучек (38. Челядин, 27), 5. Черноморец, 4. Пердута, 40. Черныш (80. Ндукве, 46), 44. Хрипчук (43. Островский, 89), 15. Кулаковский (17. Изотов, 74), 11. Кане (33. Мякушко, 46), 30. Нестеренко (26. Прус, 85), 22. Ковталюк (77. Иеде, 46).

Предупреждены: Бражко (57), Себальос (67).

Напомним, что матч был перенесен из-за выступления "бело-синих" в квалификации в основной этап Лиги чемпионов.