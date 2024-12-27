Награды получили все: итоги церемонии Globe Soccer Awards 2024

Сегодня, 27 декабря, прошла церемония награждения Globe Soccer Awards 2024. Организаторы отметили многих ведущих деятелей мирового футбола.

Чемпион рассказывает, кто победил и в какой номинации.

Итоги церемонии Globe Soccer Awards 2024

Лучший игрок – Винисиус Жуниор

Лучший бомбардир всех времен – Криштиану Роналду

Лучший игрок Ближнего востока – Криштиану Роналду

Лучший полузащитник – Джуд Беллингем

Трофей "Марадона" – Джуд Беллингем

Лучший форвард – Винисиус Жуниор

Лучший молодой талант – Ламин Ямал

Лучший тренер – Карло Анчелотти

Лучший тренер Ближнего Востока – Хорхе Жезус

Лучший клуб – Реал Мадрид

Лучший клуб Ближнего Востока – Аль-Айн

Специальная награда – Флорентино Перес

Награда за карьеру игрока – Рио Фердинанд

Награда за карьеру игрока – Тибо Куртуа

Награда за карьеру игрока – Неймар

Лучший агент – Жорже Мендеш

Лучший спортивный директор – Пьеро Аузилио

Клуб-открытие – Олимпиакос

Отметим, что на церемонии Криштиану Роналду сказал, что именно Винисиус должен был получить Золотой мяч 2024 года. Однако хавбек Манчестер Сити Родри обошел вингера мадридцев на 41 балл.

Напомним, представители Реала проигнорировали церемонию вручения Золотого мяча после того, как узнали, что Винисиус не получит награду.

В 2024 году Винисиус помог мадридскому клубу выиграть Лигу чемпионов и испанскую Ла Лигу. В прошлом сезоне бразилец провел 39 матчей во всех турнирах, забил 24 гола и отдал 11 ассистов.