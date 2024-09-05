Стали известны сроки восстановления Довбика

Нападающий Ромы и сборной Украины Артем Довбик может вернуться на поле сразу после международной паузы.

Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, мышечное повреждение, которое Довбик получил в матче 3 тура Серии А против Ювентуса, оказалось несерьезным. Ожидается, что он сможет поучаствовать в следующем поединке римлян против Дженоа, который состоится 15 сентября.

Отмечается, что медицинский штаб сборной Украины и врачи Ромы совместно приняли решение о возвращении 27-летнего нападающего в клуб.

Напомним, Артём пока не отметился ни одним голом в первых трех матчах за Рому. Накануне лучшего бомбардира прошлого сезона Ла Лиги номинировали на "Золотой мяч".