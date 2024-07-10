Барселона достигла договоренности с Уильямсом

Барселона договорилась с вингером сборной Испании и Атлетиком Нико Уильямсом о переходе.

Об этом сообщает издание Sport.es.

По информации источника, на прошлой неделе успешно завершились переговоры между Барселоной и агентом Уильямса Феликсом Тайнтой, согласованы условия личного контракта игрока.

Отмечается, что Барселона сможет приобрести Нико только при выплате клаусулы Атлетику, которая составляет 58 млн евро. Какие-либо другие варианты баскский клуб не рассматривает.

Накануне президент каталонцев Жоан Лапорта сказал, что клуб может себе позволить трансфер талантливого вингера.

В прошлом сезоне Уильямс отыграл 31 матч в Ла Лиге, забил 5 мячей и отдал 14 результативных передач. Трансферная стоимость игрока по версии портала Transfermakrt составляет 60 млн. евро.

Нико стал настоящим открытием Евро-2024. Футболист играет одну из ключевых ролей в сборной Испании, которая вышла в финал турнира, обыграв Францию.