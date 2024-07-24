Украина проиграла Ираку в первом матче футбольного турнира на Олимпиаде-2024

На стадионе "Парк Олимпик Лионне" в Лионе состоялся матч первого тура группового этапа футбольного турнира Олимпийских игр 2024 года, в котором сборная Украины играла против национальной команды Ирака.

В другом матче группы Аргентина сенсационно и со скандалом уступила Марокко, поэтому подопечным Руслана Ротаня нужно было побеждать команду, которую многие эксперты окрестили аутсайдером квартета.

Первый тайм завершился без забитых мячей, а уже во втором голкиперам обеих сборных пришлось доставать мяч из сетки ворот. Сначала Рубчинский удачно сыграл на добивании после удара головой от Батагова, открыв счет.

Очень быстро Ирак заработал довольно сомнительный пенальти. К сожалению, Фесюн не смог спасти "сине-желтых", так что на 57-й минуте был возвращен статус-кво.

И хотя украинцев считали фаворитами, именно иракцы забили во второй раз. На 75-й минуте вышедший на замену Джасим сместился с левого фланга до предела штрафной и пробил низом в ближний угол.

Команда Руслана Ротаня с поражения начала свое выступление на дебютных Играх во Франции, не помогли даже 12 компенсированных до второго тайма минут. Еще одно поражение лишит "сине-желтых" шансов на плей-офф.





Олимпиада-2024. Футбольный турнир

Групповой этап. Первый тур. 24 июля

Ирак — Украина U-23 2:1

Голы: Хуссейн, 57 (пен.), Джасим, 75 — Рубчинский, 53

Ирак U-23: Х. Хасан — А. Хасан, Амер, Тахсин, Али (Джасим, 58), Саадоон — Ю. Амин (Саад, 79), К. Мохаммед, М. Мохаммед (Н. Мохаммед, 59), Баеш — Хуссейн.

Украина U-23: Фесюн — Мартынюк, Батагов, Таловеров (Салюк, 72), Крупский — Михайленко (Федор, 73), Рубчинский, Криськив (Очеретько, 80) — Брагару (Сыч, 73), Сикан (Краснопир, 80), Хлань.

В следующем матче олимпийская сборная Украины сыграет против команды Марокко. Игра состоится 27 июля и начнется в 18:00 по Киеву.