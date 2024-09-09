Остается в игре: Ингулец принял предложение УПЛ

Ингулец согласился пойти на условия Украинской Премьер-лиги и продолжит участие в чемпионате.

Об этом сообщает ТаТоТаке со ссылкой на игроков команды.

По информации источника, президент Александр Поворознюк принял предложение лиги. Он согласился играть матчи чемпионата Украины на выезде или на резервном стадионе в Кривом Роге до зимы.

Свою арену клуб планирует подготовить к старту второй части сезона.

Напомним, недавно Поворознюк пригрозил лиге сняться с текущего розыгрыша, если клубу не разрешат играть матчи на новом стадионе.

Еще в мае он уверял, что клуб будет играть на новой арене с начала чемпионата. По его словам, поле на стадионе готово на 100% уже несколько лет, потому что на нем команда проводит тренировки.