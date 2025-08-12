Забарный – о своем трансфере в ПСЖ: Рад перейти в лучший клуб в мире

Защитник сборной Украины Илья Забарный высказался о своем трансфере в ПСЖ.

Слова футболиста приводит пресс-служба парижского гранда.

"Я очень рад присоединиться к ПСЖ – лучшему клубу в мире с лучшим проектом. Я здесь, чтобы отдать всего себя на поле. С нетерпением жду своего дебюта и встречи с болельщиками", – рассказал Забарный.

Отметим, что украинец подписал контракт с Пари Сен-Жермен на пять лет. По сообщениям СМИ, зарплата Забарного будет составлять 4,5 миллиона евро.

Накануне стало известно, что 20% от перехода защитника может получить киевское Динамо. Если этот пункт в трансферном соглашении соответствует действительности, то действующий чемпион Украины заработал на переходе Забарного примерно 12,6 млн евро.

Ранее подписание украинского центрбека прокомментировал президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи.