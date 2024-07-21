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Забарный продлил контракт с Борнмутом

Олександр Булава — 21 июля, 12:25
Забарный продлил контракт с Борнмутом

21-летний украинский защитник Илья Забарный подписал новый контракт с Борнмутом.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Новое соглашение рассчитано до лета 2029 года. Финансовые детали не разглашаются.

Защитник выступает за "вишен" с 2023 года, когда перешел из Динамо Киев почти за 23 млн евро.

Напомним, сезон-2023/24 стал лучшим в истории Борнмута, ведь команда Андони Ираолы заняла рекордное 12 место в чемпионате Англии. Забарный отыграл 37 из 38 матчей в Английской Премьер-лиге.

Накануне появилась информация, что именитый европейский клуб интересуется Забарным . Впрочем, помехой трансферу может стать то, что в этой команде выступает россиянин .

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