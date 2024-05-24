7 результативных действий украинцев: Жирона уничтожает Гранаду в последнем туре Ла Лиги

Каталонская Жирона разгромно победила Гранаду в последнем 38 туре испанской Ла Лиги.

Поединок завершился со счетом 7:0. Уже в первом тайме команда украинцев забила трижды, гол и ассист на счету Виктора Цыганкова еще один мяч с пенальти забил Артем Довбык.

Но после перерыва феерия продолжилась на 54 минуте Цыганков отличился во второй раз. Тоже самое на 75 минуте сделал и Довбык, после чего добавил еще и ассист на Кристиана Стуани. На 90 минуте Артем сделал хеттрик, вновь реализовав пенальти.

Чемпионат Испании - Ла Лига

38 тур, 24 мая

Жирона - Гранада 7:0 (3:0)

Голы: 1:0 - 30 Гарсия, 2:0 - 33 Цыганков, 3:0 - 44 Довбык (пен.), 4:0 - 54 Цыганков, 5:0 - 75 Довбык, 6:0 - 78 Стуани, 7:0 - 90 Довбык (пен.)

Три забитых мяча позволили украинскому нападающему вновь возглавить гонку бомбардиров. У него на счету 24 гола, а это на 1 мяч больше чем у нападающего Вильярреала Александера Серлота.

По этому показателю он повторил достижение Андрея Шевченко в сезонах 1999/00, 2000/01 и 2003/04 и побил рекорд Жироны в Ла Лиге. До этого лучший результат показал Стуани в розыгрыше 2017/18 годов, забив 21 мяч.

Эта победа оставляет Жирону на 3 строчке в турнирной таблице, а Гранада продолжает находиться на предпоследнем 19 месте.

Напомним, недавно сообщалось, что Цыганков стал целью нескольких клубов АПЛ. Также стало известно, что Довбыком интересуется Челси.