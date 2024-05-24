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7 результативных действий украинцев: Жирона уничтожает Гранаду в последнем туре Ла Лиги

Микола Дендак — 24 мая, 23:57
7 результативных действий украинцев: Жирона уничтожает Гранаду в последнем туре Ла Лиги

Каталонская Жирона разгромно победила Гранаду в последнем 38 туре испанской Ла Лиги.

Поединок завершился со счетом 7:0. Уже в первом тайме команда украинцев забила трижды, гол и ассист на счету Виктора Цыганкова еще один мяч с пенальти забил Артем Довбык.

Но после перерыва феерия продолжилась на 54 минуте Цыганков отличился во второй раз. Тоже самое на 75 минуте сделал и Довбык, после чего добавил еще и ассист на Кристиана Стуани. На 90 минуте Артем сделал хеттрик, вновь реализовав пенальти.

Чемпионат Испании - Ла Лига
38 тур, 24 мая

Жирона - Гранада 7:0 (3:0)

Голы: 1:0 - 30 Гарсия, 2:0 - 33 Цыганков, 3:0 - 44 Довбык (пен.), 4:0 - 54 Цыганков, 5:0 - 75 Довбык, 6:0 - 78 Стуани, 7:0 - 90 Довбык (пен.)

Три забитых мяча позволили украинскому нападающему вновь возглавить гонку бомбардиров. У него на счету 24 гола, а это на 1 мяч больше чем у нападающего Вильярреала Александера Серлота.

По этому показателю он повторил достижение Андрея Шевченко в сезонах 1999/00, 2000/01 и 2003/04 и побил рекорд Жироны в Ла Лиге. До этого лучший результат показал Стуани в розыгрыше 2017/18 годов, забив 21 мяч.

Эта победа оставляет Жирону на 3 строчке в турнирной таблице, а Гранада продолжает находиться на предпоследнем 19 месте.

Напомним, недавно сообщалось, что Цыганков стал целью нескольких клубов АПЛ. Также стало известно, что Довбыком интересуется Челси.

Гранада Жирона Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Віктор Циганков Артем Довбик

Артем Довбик

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