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Хацкевич: Пока Мудрик не научится играть на команду, ничего хорошего не будет

Андрій Яросименко — 15 июля, 15:20
Хацкевич: Пока Мудрик не научится играть на команду, ничего хорошего не будет

Бывший игрок и тренер Динамо Александр Хацкевич раскритиковал игру Михаила Мудрика на Евро-2024.

Об этом он заявил в интервью Украинскому футболу.

"Пока Мудрик не научится играть на команду, а будет надеяться на одну только скорость и, как "всадник без головы", будет мчаться вперед, ничего хорошего не будет. Ему нужно добавить во взаимопонимании игры с партнерами, а не надеяться только на скорость и удар, который мы увидели только в игре с Исландией, а вот на Евро мы от него ничего не наблюдали", — считает специалист.

Ранее Хацкевич сказал, что нефутбольные люди играют ведущие роли в сборной Украины.

Олександр Хацкевич Михайло Мудрик

Михайло Мудрик

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