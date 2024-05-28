Тренер Руха объяснил, почему клуб не отпустил 6 игроков в олимпийскую сборную

Рух не отпустил своих 6 игроков в олимпийскую сборную Украины из-за опасений, что их травмы могут стать хроническими.

Об этом рассказал главный тренер львовян Руслан Пономарев в комментарии для ТаТоТаке.

"Я говорил с представителем штаба Ротаня и объяснил нашу позицию. На каждого из молодых футболистов выпала колоссальная физическая и психологическая нагрузка в течение сезона. Пример: если рядом с Рубчинским в Днепре-1 всегда играют такие опытные зубры, как Пихаленок, Сваток и Гуцуляк, то у нас возле Слюбика и Квасницы - такие же юные ребята, как и они. Они отыграли тяжелый сезон, сейчас без отдыха должны ехать на зарубежный турнир, а уже 24 июня мы начинаем подготовку к чемпионату. Когда им отдыхать, а главное - лечиться? Проблема в том, что каждый из пяти основных игроков (Слюбик, Дидык, Роман, Сыч, Квасница) доигрывал со старыми болячками, некоторые из них могут перерасти в хронические и требуют системного лечения. Мы хотели отпустить довызванного Слюсаря, но и он получил повреждение с Динамо. Было принято решение отправить в олимпийскую сборную Федора - он и играл меньше товарищей, и относительно здоров. Подчеркну, мы будем рады и будем считать за честь вызов любого нашего игрока в любую сборную, и тем более на Олимпиаду. Думаю, тренеры сборной хорошо знакомы с возможностями большинства из них. Никаких препятствий с нашей стороны здесь быть не может.

Главное, чтобы все были свежи и здоровы. Сразу хочу остудить горячие головы, которые в СМИ уже позволили себе обвинить нас чуть ли не в саботаже. Перед тем, как бросаться обвинениями, нужно владеть доскональной информацией о физическом состоянии молодых игроков, психоэмоционального и вообще состояния их здоровья. И именно клубные тренеры и врачи владеют совершенной информацией по этому поводу. И хочу заверить всех, что данное решение принято исключительно в интересах игроков и их дальнейших карьер. И в интересах той же олимпийской сборной. Я убежден, к Олимпиаде, игроки, вызванные на этот турнир, будут хорошо подготовленными и смогут помочь сборным", - сказал Пономарев.

Через неделю, 4 июня, олимпийская сборная Украины начнет выступления на международном товарищеском турнире во Франции. На групповом этапе команда Руслана Ротаня сыграет против Индонезии, Италии, Панамы и Японии. С заявкой "желто-синих" можно ознакомиться по этой ссылке.

Этот турнир будет генеральной репетицией Олимпиады-2024 в Париже. На групповом этапе олимпийского футбольного турнира Украине будут противостоять Аргентина, Ирак и Марокко.