Гвардиола отрицал возможное возвращение в Барселону

Главный тренер Манчестер Сити Жузеп Гвардиола заявил, что не намерен возвращаться в Барселону.

Слова испанского специалиста передает инсайдер Фабрцио Романо.

"Двери для возможного возвращения в Барселону закрыты", — сказал Гвардиола.

🚨🔵🔴 “Is the door closed for your possible return to Barcelona in the future?”.



“Yes, door closed”, says Pep Guardiola. pic.twitter.com/mTfD5pBV0r — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 10, 2024

Ранее сообщалось, что испанец намерен покинуть Манчестер Сити следующим летом. В завершившемся сезоне "горожане" с Гвардиолой стали чемпионами. Для Ман Сити это 10-й титул АПЛ в истории и 6-й под руководством Гвардиолы (1936/37, 1967/68, 2011/12, 2013/14, 2017/18, 2022/23, 2023/24).

Кроме этого манкунианцы с испанским тренером выиграли первую Лигу чемпионов по истории, 4 Кубка лиги и 2 Кубка Англии. В канун Ман Сити уступил Манчестер Юнайтед в финале Fa Cup.

За время работы в Барселоне Гвардиола выиграл 14 трофеев в период с 2008 по 2014 год.