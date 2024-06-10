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Гвардиола отрицал возможное возвращение в Барселону

Станіслав Лисак — 10 июня, 15:53
Гвардиола отрицал возможное возвращение в Барселону

Главный тренер Манчестер Сити Жузеп Гвардиола заявил, что не намерен возвращаться в Барселону.

Слова испанского специалиста передает инсайдер Фабрцио Романо.

"Двери для возможного возвращения в Барселону закрыты", — сказал Гвардиола.

Ранее сообщалось, что испанец намерен покинуть Манчестер Сити следующим летом. В завершившемся сезоне "горожане" с Гвардиолой стали чемпионами. Для Ман Сити это 10-й титул АПЛ в истории и 6-й под руководством Гвардиолы (1936/37, 1967/68, 2011/12, 2013/14, 2017/18, 2022/23, 2023/24).

Кроме этого манкунианцы с испанским тренером выиграли первую Лигу чемпионов по истории, 4 Кубка лиги и 2 Кубка Англии. В канун Ман Сити уступил Манчестер Юнайтед в финале Fa Cup.

За время работы в Барселоне Гвардиола выиграл 14 трофеев в период с 2008 по 2014 год.

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Жузеп Гвардіола

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