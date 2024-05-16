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Почеттино рассказал, сыграет ли Мудрик против Борнмута

Микола Дендак — 16 мая, 07:25
Почеттино рассказал, сыграет ли Мудрик против Борнмута

Главный тренер Челси Маурисио Почеттино рассказал, что украинский вингер Михаил Мудрик не сыграет в последнем матче сезона Английской Премьер-лиги против Борнмута.

Об этом сообщает прессслужба клуба.

Наставник также подтвердил, что украинца заменили из-за сотрясения мозга. Михаил чувствовал головокружение, но в команде надеются, что не произошло ничего страшного.

Напомним, в конце первого тайма перенесенного матча 34 тура АПЛ против Брайтона игрок столкнулся головой с защитником соперника Тариком Лемпти и упал на газон.

Несмотря на травму Мудрика, Челси одержал победу и закрепился в еврокубковой зоне. Сейчас команда занимает 6 строчку в турнирной таблице и отстает от 5 Тоттенхэма на 3 балла.

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