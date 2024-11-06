Реальный шанс замахнуться на крутое изменение ситуации? 4 интриги матча Шахтер – Янг Бойз

Донецкий Шахтер проведет очередной матч в основном раунде самого престижного европейского клубного турнира. В 4 туре Лиги чемпионов соперником коллектива Марино Пушича станет швейцарский Янг Бойз. Игра состоится 6 ноября, начало – в 19:45 по киевскому времени.

Чемпион традиционно выделяет главное перед важной встречей с участием украинской команды. О чем следует говорить в контексте уровня игры номинальных хозяев? Почему в центре поля у "оранжево-черных" могут быть важные изменения? По зубам ли Шахтеру соперник, и почему Пушичу пора концентрировать в единый кулак весь свой опыт? Об этом и другом – в нашем материале.

Предпосылок для прорыва в игре "горняков" нет?

Как показал матч с Черноморцем, да и вообще три предыдущих поединка с участием Шахтера после поражения в Лондоне, весомых изменений в игре команды болельщики не дождались. Шахтер все еще выглядит коллективом, которому непросто даются голы даже во внутреннем первенстве, и всего 5 забитых мячей в 4 последних играх в УПЛ и Кубке страны – тому доказательством.

ФК Шахтер

Кроме того, все более очевидными становятся проблемы "горняков" и у собственных владений. Чуть ли не в каждом матче соперники Шахтера имеют 100% шансы для взятия ворот Дмитрия Резника. Донетчанам тяжело даются встречи с оппонентами, которым удается склеить хотя бы 2-3 комбинации перед их штрафной. Создается впечатление, что на фланге против "горняков" достаточно иметь нехитрый план по доставке мяча в центр штрафной зоны Шахтера за счет пробрасывания круглого мимо "оранжево-черного" оппонента и последующего прострела/подачи верхом. В таких условиях уберечь свои ворота без пропущенного мяча предельно сложно. И похоже, что на очередную игру Шахтер едва не выходит с -1 в собственном пассиве еще до того, как судья даст первый свисток в матче.

Марлон получит шанс в центре поля?

В матче с Черноморцем из двух опций в опорной зоне взамен дисквалифицированному Дмитрию Криськиву Пушич среди Тараса Степаненко и Марлона Гомеса выбрал вариант с бразильцем в составе. Есть все предпосылки говорить о том, что 12-миллионное приобретение Шахтера вышел на поле во Львове с первых минут не случайно, а с прицелом именно на еврокубковое противостояние.

ФК Шахтер

Учитывая, что Степаненко все более очевидно превращается в футболиста из скамейки запасных, а выбор в пользу смелого подхода в дуэли с Янг Бойз напрашивается, Марлон на позиции в центре поля ниже двух выдвинутых вперед атакующих хавбеков должен стать гармоничным дополнением, вероятно, Артему Бондаренко и Георгию Судакову. А что же Криськив, скажете вы? Футболист сборной Украины превосходит Марлона в игре на команду и умении работать в отборе, однако выглядит слабее в организации и поддержке атак. Последнее – именно то, на что Шахтер может и будет делать ставку на центральном плацдарме средней линии.

Действительно уязвимый соперник с сомнительным багажом готовности?

Коллектив из Берна подходит к противостоянию не только в ранге действующего чемпиона Швейцарии, но и на позорной 10-й позиции в местной Суперлиге. "Мелочь" заключается в том, что в высшем дивизионе "нейтральной" страны всего 12(!) клубов. Показателем нынешнего хаоса в игровом механизме Янг Бойз следует называть результаты команды именно на внутренней арене. В первенстве, по своей силе вполне сопоставимом с нынешней УПЛ, у "мальчиков" гамма результатов на все вкусы - 2 победы, ничья и 2 поражения за последние 5 матчей. Даже больше — в данном случае речь о "прогрессе", ведь до смены наставника ЯБ имел еще худшие показатели.

Фото из социальных сетей

В Лиге чемпионов "мальчики" – не просто уровня Шахтера по достижениям, но и команда, которая имеет даже меньший актив. Янг Бойз не только не забивал, но и не заработал даже 1 балла. Впрочем, в случае этой команды стоит помнить, что в соперниках у швейцарцев были оппоненты из ведущих лиг Европы – английская Астон Вилла, каталонская Барселона и итальянский Интер.

Один из трех матчей по "обязательной программе" и повышенных ожиданий от Пушича?

По итогам трех проведённых матчей в турнире актив Шахтера насчитывает 1 балл. Для выхода в следующий раунд "горняки" должны брать хотя бы 8-9 очков. И как раз теперь для "оранжево-черных" наступает решающая пора и период игр из разряда "пан или пропал". Впрочем, как и для главного тренера команды.

ФК Шахтер

Глядя правде в глаза, в играх с двумя немецкими клубами надеяться на зачетные баллы Шахтеру не стоит. Однако впереди у Пушича и компании баталии с Янг Бойз, ПСВ и Брестом. Именно в этих играх украинский клуб может замахнуться не только на зачетные баллы, но и на максимальный результат. Для самого главного тренера начинается период, который, с вероятностью в 99,9, определит его судьбу в команде. Что бы кто ни говорил, в сложившихся обстоятельствах приоритетным турниром для "горняков" остается именно Лига чемпионов – при всем уважении к УПЛ, на внутренней арене такими деньгами и престижем и не пахнет. И если нидерландскому боснийцу удастся вывести Шахтер в этап плей-офф, ему могут "простить" даже упущения в украинском первенстве.