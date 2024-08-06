Главная угроза Динамо. В составе Рейнджерс играет уникальный защитник-бомбардир

Англичанин Джеймс Тавернье — 32-летний капитан шотландского Рейнджерс. Но с этого регалии британца только начинаются. Его карьера — пример необходимости всегда верить в свои силы, а главное — искать свою команду.

В межсезонье "плюшевые мишки" простились с одним из важных футболистов линии обороны Коннором Голдсоном, и это решение руководства вызвало непонимание болельщиков. Герой нашего рассказа — еще один защитник, однако на фоне Голдсона фигура для Джерса значительно более масштабная. Тавернье — футболист с огромным бэкграундом, а ко всему еще и крайне интересная личность в разрезе современного футбола как такового. И несущая большую опасность для Динамо в матчах 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Рассказываем, почему.

День официального рекорда

30 марта 2024 года, в матче 31-го тура шотландского Премьершипа Рейнджерс-Хиберниан (3:1), Джеймс Тавернье отличился голом. Это взятие ворот не просто было решающим в игре, а позволило ему стать самым результативным британским беком в истории. Интересно, что в середине первой половины 32-летний защитник не смог реализовать одиннадцатиметровый штрафной удар, однако через несколько минут сумел успешно подключиться к атаке и точным ударом установил памятное достижение.

🎙️ James Tavernier insists it’s beyond his wildest dreams to make history by becoming the UK’s highest scoring defender ever in the 3-1 win over Hibernian.



Read More from James ⤵️ — Rangers Football Club (@RangersFC) March 30, 2024

Благодаря этому голу Тавернье довел счет забитым мячам до 131 в карьере (до завершения сезона будут еще 2 гола в его исполнении). Таким образом, англичанин превзошел рекорд шотландца Грэма Александера. Всего в розыгрыше-2023/24 Тавернье записал в свой актив 24 гола и 12 ассистов в 58 матчах во всех турнирах.

Лучший голеадор

Тавернье — не просто правый защитник, забивающий много. За время пребывания в Рейнджерсе он отмечался менее чем 10 мячами за сезон лишь в 3 случаях, несколько раз претендовал на ранг лучшего бомбардира первенства Шотландии. А в сезоне-2021/22 ему покорилось и такое достижение. Правда, не в Премьершипе. Но ведь в турнире со значительно более высокой конкуренцией! Речь о втором по престижности еврокубке, Лиге Европы. Тогда с 7 голами Джеймс стал самым результативным игроком соревнования, а "светло-синие" дошли до финала, где проиграли немецкому Айнтрахту в серии послематчевых пенальти.

Фото з соціальних мереж

Впрочем, следует понимать, что забитые Тавернье мячи – вовсе не только голы после единственно верного завершения атак с игры. Таким образом Джеймс провел всего 49 из 133 голов в насыщенной карьере. Остальное же удалось отправить в ворота соперников после пробития штрафных и одиннадцатиметровых. Вместе с тем, бросается в глаза умение Тавернье быть мастером ударов с "точки" — он смог реализовать 65 таких попыток. Поэтому не стоит удивляться, что у него 6 дублей с пенальти. Не менее интересно, что впервые с "точки" Джеймс забил в 26.

Ключевая фигура в команде

Свою важность Тавернье привык доказывать не на словах. У капитана Джерс почти нет пропущенных официальных матчей. Показательный факт: только в 2 из 9-ти (нынешний — 10-й) сезонов, проведенных в составе "мишек", он не сумел войти в двойку лучших по показателю игровых минут в коллективе, а трижды — "побеждал".

Фото з соціальних мереж

В Глазго Тавернье переехал перед началом сезона-2015/16, когда "светло-синие" еще даже не вышли в высшую лигу национального чемпионата после того, как оказались в четвертом дивизионе. Настоящий прорыв в его игре наступил с назначением тренером Джерсом Стивеном Джеррардом. Легенда Ливерпуля потом говорил, что играл со многими выдающимися правыми латералями и перечислял имена Кайла Уокера, Глена Джонсона, Стива Финнена. И поставил Тавернье рядом с ними. Другие тренеры Рейнджерс были такого же мнения, и предоставляли Джеймсу полную свободу действий на поле вместе с повышенной ответственностью за судьбу команды. А тот не уставал показывать, что способен справиться с обеими "задачами".

Рейнджерс как оаза нераскрытого таланта Джеймса

Статистика Тавернье впечатляет. У него 606 матчей на профессиональном уровне и 276 результативных действий (134+142 по системе "гол+пасс"). В настоящее время такими цифрами может похвастаться не каждый форвард.

Джерс заплатили за будущую легенду клуба всего 200 тысяч фунтов. И это сегодня он – одно из самых успешных приобретений в истории "светло-синих". А тогда у трансфера хватало критиков, ведь Рейнджерс, отнюдь не имея бездонных карманов, за приличные для себя средства подписывали футболиста, не заигравшего в, мягко говоря, серых английских клубах. Последние 6 месяцев перед переездом на север Тавернье провел в аренде в Бристоле, соревновавшемся на уровне 3-го дивизиона Англии. Однако и там прочного места в старте у него не было. Так, во второй половине розыгрыша-2014/15 Тавернье сыграл лишь в 12 из 22 матчей национального первенства, а с первых минут его выпускали только в 9 случаях.

Фото з соціальних мереж

Как оказалось, нужно было "лишь" быть в нужное время в нужном месте. В Джерс он без раскачки стал основным, и тут же отблагодарил за доверие. Тавернье провел не просто удачную кампанию, а сходу подарил болельщикам Джерс лучший сезон в своем исполнении в карьере. В розыгрыше-2015/16 он отбегал с первых минут все 50 матчей в каждом турнире, и только в трех случаях садился на скамью в течение игры. Тогда же стало ясно, что у Тавернье есть незаурядные навыки атакующего футболиста. Джеймс забил 15 мячей и отдал 23 результативных передачи во всех соревнованиях. И стал лучшим ассистентом коллектива и лучшим игроком команды по системе "гол+пас". А теперь внимание: за весь период своей карьеры к тому сезону англичанин выжал из себя всего 21 результативное действие (9+12).

Как ему противостоять?

Тавернье из тех, кто проводит немало времени на половине поля соперников, создавая партнерам дополнительные коридоры и ширину на своем фланге. Такая игра Джеймса неоднократно позволяла крайним хавбекам Джерс смещаться ближе к центру. Последнее, в свою очередь, преследовало цель создания численного большинства в нападении. Поскольку Тавернье еще и типичный футболист с двумя сердцами, проблем с "физикой" у него нет никаких, и "домой" возвращаться он успевает.

Фото з соціальних мереж

Впрочем, недостатки есть у всех. В случае с Джеймсом таковы не лучшая игра без мяча, неэффективный отбор и невосприятие давления. Если на фланге Тавернье в фазе атаки в компактной зоне оказываются 2-3 футболиста, быстро продвигающих круглого его зоной ответственности, вероятность ошибки Джеймса неизбежно растет. Учитывая, что к левому краю в Динамо тяготеют такие "умные" футболисты, как Николай Шапаренко и Виталий Буяльский, шансы сделать статиста из Тавернье у киевлян будут.