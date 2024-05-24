Генсек УАФ - о выезде футболистов за границу: Министерство боится, что спортсмены не вернутся

В Министерстве молодежи и спорта опасаются, что спортсмены не будут возвращаться в Украину после выезда за границу для участия в международных турнирах.

О механизмах легального выезда за границу рассказал генеральный секретарь УАФ Игорь Грищенко. Его слова передает корреспондент Чемпиона Николай Дендак.