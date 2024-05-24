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Генсек УАФ - о выезде футболистов за границу: Министерство боится, что спортсмены не вернутся

Игорь Чернявский — 24 мая, 14:45
Генсек УАФ - о выезде футболистов за границу: Министерство боится, что спортсмены не вернутся

В Министерстве молодежи и спорта опасаются, что спортсмены не будут возвращаться в Украину после выезда за границу для участия в международных турнирах.

О механизмах легального выезда за границу рассказал генеральный секретарь УАФ Игорь Грищенко. Его слова передает корреспондент Чемпиона Николай Дендак.

"Это непростой вопрос. Все выезды, которые происходили за последние 1,5 года, давались тяжело, потому что Министерство боится, что спортсмены не вернутся.

Каждый, кто выезжает дает расписку, что он вернется после турнира и берет персональную ответственность на себя. Для долгосрочного выезда нет механизмов", - сказал Грищенко.

Українська асоціація футболу (УАФ)

Українська асоціація футболу (УАФ)

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