Пришло время подвести итоги: Довбик оценил свое выступление в сезоне-2023/24.

Нападающий каталонской Жироны и сборной Украины Артем Довбик подвел итоги своих выступлений в сезоне-2023/24.

Соответствующий пост он опубликовал в Instagram.

"Хочу сказать несколько слов о Евро, и об этом сезоне в целом. Если брать командное выступление, то последние две игры показали, что на таком турнире нужна концентрация с первой минуты и на протяжении всех матчей. Первая игра оказалась для нас роковой, и именно из-за нее мы не смогли продолжить наш путь.

Что касается своего индивидуального выступления, то я совершенно не доволен своей игрой. Очевидно, что после клубного сезона, я и все остальные, ожидали большего. Но я проживаю этот кризис с мыслью о том, что он сделает меня сильнее. Изменить уже ничего невозможно, поэтому остается только принять это и идти дальше.

Относительно моего дебютного сезона в Ла Лиге он был очень эмоциональным и насыщенным. Для любителей статистики, экспертов (профессиональных и диванных) и всех, кто стал разбираться в футболе, немного цифр: за 11 месяцев мне удалось сыграть 54 матча, 3691 игровую минуту и совершить 29+11 — 40 результативных действий. Полагаю, что для дебютного сезона это выглядит неплохо.

А сейчас хочу только поблагодарить всех, кто меня поддерживал, когда было нелегко, в первую очередь. А не легко было много раз, и умение держать удар теперь отработано у меня хорошо. И напоследок хочется напомнить людям только об одном — не забывайте поддерживать и помогать воинам, защищающим нашу страну. Слава Украине", — написал игрок.

Напомним, в прошлом сезоне украинец стал лучшим бомбардиром Ла Лиги и получил трофей "Пичичи". Ранее стало известно, что испанский гранд отказался от идеи подписания Довбика. В свою очередь Милан уже контактировал с Артемом.