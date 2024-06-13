Квасница стал лучшим молодым игроком УПЛ

Футболист львовского Руха Илья Квасница стал лучшим молодым игроком сезона-2023/2024 в Украинской Премьер-лиге.

Об этом сообщает пресс-служба УПЛ.

Илья победил в номинации по результатам опроса клубов Премьер-лиги, обойдя вингера киевского Динамо Назара Волошина и своего одноклубника Богдана Слюбика.

Квасница сыграл во всех 30 матчах чемпионата, забил 9 мячей и отдал 8 голевых передач.

Напомним, лучшим вратарем стал голкипер Динамо Георгий Бущан, а статус лучшего тренера получил наставник Шахтера Марино Пушич.