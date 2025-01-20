Карпаты подписали нескольких лидеров Руха: что известно

Сразу четыре футболиста львовского Руха перешли в Карпаты.

Об этом сообщает пресс-служба "желто-черных".

Отмечается, что за "львов" будут выступать Алексей Сыч, Игорь Краснопир, Илья Квасница и Олег Федор. Что интересно, Федор и Квасница перешли на правах аренды с обязательным правом выкупа.

Напомним, что этот трансфер является частью соглашения между клубами, о котором они объявили накануне. Рух доиграет сезон в УПЛ-2024/25 без особых задач и в будущем полностью сосредоточится на подготовке молодых талантов своей академии.

Также недавно сообщалось, что Рух усилится двумя игроками Карпат перед стартом второй половины сезона.