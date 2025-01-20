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Карпаты подписали нескольких лидеров Руха: что известно

Микола Дендак — 20 января 2025, 11:41
Карпаты подписали нескольких лидеров Руха: что известно
ФК Рух

Сразу четыре футболиста львовского Руха перешли в Карпаты.

Об этом сообщает пресс-служба "желто-черных".

Отмечается, что за "львов" будут выступать Алексей Сыч, Игорь Краснопир, Илья Квасница и Олег Федор. Что интересно, Федор и Квасница перешли на правах аренды с обязательным правом выкупа.

Напомним, что этот трансфер является частью соглашения между клубами, о котором они объявили накануне. Рух доиграет сезон в УПЛ-2024/25 без особых задач и в будущем полностью сосредоточится на подготовке молодых талантов своей академии.

Также недавно сообщалось, что Рух усилится двумя игроками Карпат перед стартом второй половины сезона.

Карпати Рух Олексій Сич Ілля Квасниця Ігор Краснопір Олег Федор

Рух

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