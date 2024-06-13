Українська правда
Все разделы
Укр
Поддержать УП
Чемпион Футбол

Определился лучший вратарь сезона в УПЛ

Станіслав Лисак — 13 июня, 09:20
Определился лучший вратарь сезона в УПЛ

Голкипер киевского Динамо Георгий Бущан был признан лучшим вратарем сезона-2023/2024 в Украинской Премьер-лиге.

Об этом сообщает пресс-служба УПЛ.

Бущан стал победителем номинации по результатам опроса клубов Премьер-лиги. Вторым стал голкипер Шахтера Дмитрий Ризнык, третье место поделили Кирилл Фесюн из Колоса и Павел Исенко из Ворсклы.

В нынешнем сезоне Георгий провел 26 матчей в УПЛ, пропустил 21 гол и 11 раз покинул свои ворота "сухими".

Ранее главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказал, что у сборной Украины прекрасная конкуренция на вратарской позиции.

Георгій Бущан Динамо Київ Чемпіонат України, УПЛ

Георгій Бущан

Ребров высказался о конкуренции среди вратарей в сборной Украины
Шуховцев прокомментировал действия Бущана в матче против Польши
Бущан: Сборная Германии – это дисциплина и игровой ритм
Бущан: Я буду за Боруссию в финале Лиги чемпионов
Состав сборной на Евро: у Украины наконец-то появился резерв, но есть три проблемные позиции

Последние новости