Определился лучший вратарь сезона в УПЛ

Голкипер киевского Динамо Георгий Бущан был признан лучшим вратарем сезона-2023/2024 в Украинской Премьер-лиге.

Об этом сообщает пресс-служба УПЛ.

Бущан стал победителем номинации по результатам опроса клубов Премьер-лиги. Вторым стал голкипер Шахтера Дмитрий Ризнык, третье место поделили Кирилл Фесюн из Колоса и Павел Исенко из Ворсклы.

В нынешнем сезоне Георгий провел 26 матчей в УПЛ, пропустил 21 гол и 11 раз покинул свои ворота "сухими".

Ранее главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказал, что у сборной Украины прекрасная конкуренция на вратарской позиции.