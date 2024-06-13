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Арсенал выставил Зинченко на трансфер

Станіслав Лисак — 13 июня, 11:24
Арсенал выставил Зинченко на трансфер

Арсенал сообщил крайним защитникам Александру Зинченко и Кирану Терни, что они могут покинуть клуб в летнее трансферное окно.

Эту информацию передает издание TBR Football.

Отмечается, что украинский защитник перестал отвечать требованиям Микеля Артеты. Это привело к вынужденному переводу Такехиро Томиясу на левый фланг защиты.

Также Арсенал заинтересован в сохранении в команде Якуба Кивера, который может сыграть слева и в центре защиты.

Ранее сообщалось, что Зинченко интересуется Бавария. Накануне стало известно, что Александр подешевел на 4 млн. евро по итогам сезона-2023/2024.

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