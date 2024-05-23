ФИФА инициирует пересмотр правил определения офсайда

ФИФА инициирует пересмотр правил офсайда законотворческим футбольным органом Международным советом футбольных ассоциаций (IFAB).

Об этом сообщает The Athletic.

Ассоциация предлагает изменить правила определения положения вне игры. По их предложению, нападающий будет оставаться в игре, если любая часть его тела, которой он может забить, находится на одном уровне с последним защитником.

Сейчас футболист находится в офсайде, если любая часть его головы, тела или стопы находится ближе к линии ворот соперника, чем мяч и соперник, и если он находится на чужой половине поля.

Такие нововведения уже происходили в итальянском футболе до 18 лет и в соревнованиях различных возрастных групп в Нидерландах и Швеции.

Теперь ФИФА хочет, чтобы эти испытания были распространены на другие страны и на взрослый футбол. Отмечается, что IFAB согласилась испытать эту идею.