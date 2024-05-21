Очередной скандал ФИФА: как на плакате к ЧМ-2024 оказался россиянин

ФИФА попала в очередной скандал, и на этот раз он не связан с коррупцией. Однако, кажется, лучше от этого не стало.

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Так что же произошло? На сайте ФИФА в разделе "Билеты" к чемпионату мира-2024 по футзалу всех посетителей встречал плакат с россиянином.

Фото

Стоит обратить внимание на форму футзалиста. Как мы видим, на ней нет национальной атрибутики России, только надпись "Наши парни". А потому можно сделать вывод, что это фото с ЧМ-2021, когда россиянам уже было запрещено выступать со своей символикой, правда, из-за допингового скандала.

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А потом началось полномасштабное вторжение и Россию отстранили от всех соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА. Поэтому решение дизайнера использовать для плаката представителя страны, которая не может соревноваться на турнире, мягко говоря, странное.

Но кто же изображен на фото? Это Сергей Абрамов - капитан России и МФК Синара из Екатеринбурга. Если вам интересна его позиция относительно войны, то здесь все ожидаемо, Сергей никак ее не комментировал.

Но за него все скажет его же команда, владельцем которой является Иванов Григорий Викторович. Нет, он пока не в санкционных списках, однако там есть спонсоры клуба, а именно Трубная металлургическая компания (ТМК) и Группа "Синара".

Но вернемся к владельцу. Кроме минифутбольного клуба он также является президентом ФК Урал. Учитывая название становится понятно, что команда имеет определенную связь с местным подсанкционным Уралмашзаводом. Официально сейчас завод не является спонсором клуба, однако по меньшей мере до 2002 года команда носила его название, а тренировочной базой Урала до сих пор является стадион "Уралмаш".

И даже если принять за факт то, что клуб не имеет ничего общего с заводом есть много других интересностей.

Урал является 100% собственностью государства.

Большинство спонсоров клуба находятся под санкциями.

Украина ввела санкции в отношении игрока команды Юрия Газинского.

В Совет директоров клуба входит Пумпянский Дмитрий Александрович.

На последнем остановимся чуть больше. Он является президентом, и членом Совета директоров Группы "Синара" и акционерного общества "Трубная металлургическая компания". Да, тех самых, что являются спонсорами МФК Синара.

А еще Пумпянский является приближенным миллиардером к главе России Владимиру Путину. Он и его компании находятся в санкционных списках Евросоюза, США, Украины и ряда других стран.

Хорошо, мы разобрались с тем, кого ФИФА выбрала для плаката. Давайте теперь разберемся с реакцией на эту ситуацию. Ассоциация футзала Украины сразу обратилась к ФИФА официальным письмом с нотой протеста.

В свою очередь организация никак не прокомментировала этот инцидент, однако довольно быстро изменила плакат. Теперь на нем изображен футзалист сборной Португалии Жоао Матош.

Надеемся, что это была досадная ошибка от ФИФА и такой ситуации больше не произойдет. И также будем ждать официальных комментариев от организации.