Футбол на Олимпийских играх. История турнира и кто главный фаворит

Уже завтра 24 июля состоится дебютный матч олимпийской сборной Украины. В поединке первого тура группового этапа Олимпийских игр-2024 украинцы сыграют против Ирака. Встреча начнется в 20.00 по киевскому времени.

Наш сайт продолжает знакомить вас с историей Олимпийских игр и на очереди рассказ о футболе. Мы расскажем, почему на турнире играют футболисты до 23 лет, каким был первый футбольный турнир на Играх и как нацистская Германия возродила футбол на ОИ.

Первый футбольный турнир и его эволюция

Здесь нужно понимать, что фактический первый и первый официальный турнир отличаются. На Олимпиадах 1900 и 1904 годов соревновались клубы, а в 1906 уже были заявлены футбольные сборные. Однако ФИФА признает первым официальным турнир 1908 года, на котором соревновались 8 национальных команд, а победила Великобритания. Британцы также победили и в следующем розыгрыше.

С исторической точки зрения первые послевоенные Олимпийские игры-1920 отличились сразу дважды. Во-первых, победу одержала не Великобритания, а во-вторых, впервые была представлена страна не из Европы. Ею стала сборная Египта. Тогда торжествовала хозяйка турнира Бельгия. В следующем розыгрыше первое представление получили и страны "Нового мира" США и Уругвай (сенсационно ставший победителем).

Как нацистская Германия возродила футбол на Олимпиаде

Первый чемпионат мира по футболу прошел в 1930 году. Это привело к исключению этого вида соревнований на Олимпийских играх, поэтому турнир 1932 года проходил без футбола.

Возрождению футбольного турнира на ОИ помогла нацистская Германия, которая в 1936 году вернула его в соревнования, чтобы получить как можно большую прибыль. Кроме этого, именно на Играх-1936 впервые сыграли азиатские команды (Китай и Япония).

Почему играют футболисты до 23 лет

Стоит отметить, что до Олимпиады-1984 профессиональным футболистам не было разрешено участвовать в турнире. Однако СССР и страны соцлагеря умело обходили этот запрет (их профессиональные футболисты имели государственные должности). Эта лазейка позволяла странам соцлагеря доминировать на Олимпийских играх, и именно поэтому в 1984 году запрет на участие профессионалов (не игравших на ЧМ) был отменен.

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А в начале 90-х уже было добавлено правило о возрасте футболистов (в заявке должны быть игроки до 23 лет, и разрешено заявить 3 футболистов старше) и отменили запрет на участие футболистам, игравшим на чемпионате мира. Соревнования стали рассматриваться как возможность найти юных талантов.

Отметим, что в женском футболе на Играх нет возрастного ограничения (женские соревнования проводятся с 1996 года).

Наиболее титулованные сборные. Кто главный фаворит

Как и во всех футбольных турнирах, главным фаворитом всегда является Бразилия. С исторической точки зрения, бразильцы имеют больше всего медалей (7 в мужском футболе), у ближайших преследователей Венгрии только 5. Также 5 в СССР и Югославии, которые уже распались. Однако в этом году Бразилия не будет соревноваться на турнире.

Поэтому среди участников больше всего шансов, учитывая прошлое, у Аргентины. У нее в активе 4 медали (2 золота и 2 серебра), однако Испания тоже очень близка (у нее 1 золото и 3 серебра).

Прогноз от Фавбет

А вот мнение Фавбета несколько отличается. Фаворитом турнира считается сборная Франции. Коэффициент на ее победу — 3,20. А вот шансы Аргентины и Испании оцениваются в 3,50. Что касается сборной Украины, то она 8 в списке претендентов. Шанс на победу оценивают коэффициентом 24.