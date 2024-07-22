Как Ротаню не повторить ошибок Реброва: что нужно знать о соперниках олимпийской сборной Украины

Олимпийская сборная Украины примет участие в футбольном турнире во Франции, который для "сине-желтых" начнется уже 24 июля. Команда Руслана Ротаня сыграет в группе Б, где собраны коллективы Ирака, Марокко и Аргентины.

Чемпион анализирует состояние оппонентов сборной Украины и разбирается, с чем, в каком состоянии и с какими достоинствами и недостатками они подходят к турниру. А главное — что нужно учесть "сине-желтой" дружине для удачного выступления.

Персидское утешение для "сине-желтых"

Сборная Украины может быть довольна календарем соревнования. Поочередность соперников команды Руслана Ротаня на ОИ вообще напоминает стартовые условия национальной команды на Евро. Начинать — с номинально самой слабой командой квартета, продолжать — с другим относительно "удобным" оппонентом, заканчивать — с тем, кто "окрещен" фаворитом группы. Осталось что?.. Правильно, учесть и не повторить ошибки "взрослых" коллег по ремеслу.

Первым соперником Украины будет сборная Ирака. "Львы Месопотамии" традиционно не относятся к сильнейшим сборным Азии, уступая Японии, Корее, Саудовской Аравии, Ирану, Австралии и даже Катару. Однако в этот раз персы удивили. Ирак занял третье место на Кубке Азии, и завоевал право сыграть на ОИ в шестой раз в истории. Дважды "львам" удавалось одолеть групповой этап, а однажды, в 2004-м, иракцы даже претендовали на бронзовые медали. Впрочем, Италия ожидаемо оказалась сильнее.

От нынешней команды таких побед ожидать не стоит. Коллектив возглавляет местный тренер Радхи Шенайшил, а убедительное большинство (16 футболистов из 22-х) составляют исполнители из иракского чемпионата.

Легионеров 6, но и они представляют, мягко говоря, не совсем известные команды. К примеру, 18-летний центрбек Роман Дулаши является игроком нидерландской Роды, однако входит в дублирующий состав, а 20-летний нападающий Амин Аль-Хамави играет в клубе второго дивизиона Швеции Сандвикенс.

Впрочем, большей опасности следует ожидать именно от футболиста из иракского коллектива. 20-летний вингер Али Ясим представляет клуб Аль-Карбаа, и с начала года не забивал в играх за сборную считанные разы. На Кубке Азии Ясим стал лучшим бомбардиром — 4 забитых мяча. Хорошие показатели у него и на клубном уровне – 9 голов в 7 матчах.

Господин или пропал – уже во втором туре?

Следующим визави Украины будет команда Марокко. Несмотря на то, что наставник "атласских львов" Тарик Сектиуи жаловался на проблемы с формированием состава так же, как и его коллега Ротань, на ОИ марокканцы везут очень сильный подбор исполнителей. И здесь важно понимать, что по подбору игроков эта африканская сборная не просто приличная, но и превосходит Украину.

Во-первых, убедительное большинство футболистов в заявке в случае с Марокко составляют легионеры (15 из 22), и некоторые из них представляют очень мощные и такие клубы, в которых работа с молодежью поставлена на очень высоком уровне. В первую очередь, речь о представителе Баварии, 18-летнем защитнике Адаме Азне. На противоположном, правом фланге играет 20-летний игрок Эспаньола Омар Эль Хилали. В центре поля выделяется основной футболист первой команды ПСВ и капитан "львов" Исмаил Сайбари, рядом с ним будет действовать представитель Гавра Ясин Кехта. Нелегко найти противодействие марокканцам и в нападении. Здесь Сектиуи может положиться на Абдессамада Эззальзули из Бетиса и футболиста Ренна Ибрагима Салаха.

Именно игра с Марокко выглядит тем решающим испытанием для Украины, которое может определить судьбу "сине-желтых" в групповом раунде Олимпиады. При определенных обстоятельствах, в противостоянии с "атласскими львами" Украину может устроить и ничья. Однако для этого сначала нужно одерживать убедительную победу над "месопотамцами".

Когда тренер — главное препятствие результату?

Национальная сборная Аргентины — действующий чемпион мира и победитель Кубка Америки. Соответственно, ее олимпийское "подразделение" слабой, да и командой со средними возможностями, быть никак не может, хотя в ней и собраны другие футболисты.

Впрочем, кое-что от "взрослой" Аргентины есть и у олимпийской команды. Речь идет сразу о трех футболистах, которые прокладывали путь "альбиселесте" к триумфу в Катаре. Это голкипер Херонимо Рулли, защитник Николас Отаменди и нападающий Хулиан Альварес. Все трое — опытные футболисты из ведущих клубов Европы, способные делать разницу. Для последнего представители Аякса, Бенфики и Манчестер Сити и призваны.

#JuegosOlímpicos Estos son los jugadores convocados por el entrenador Javier Mascherano para competir en París 2024 💪🏻



¡Vamos Argentina! 🇦🇷 pic.twitter.com/20o9HHw4AJ — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) July 2, 2024

Впрочем, в составе олимпийских "альбиселесте" хватает и других футболистов, достойных повышенного внимания. В первую очередь, речь о Лукасе Бельтране (представляет итальянскую Фиорентину), Клаудио Эчеверри (контракт принадлежит Манчестер Сити) и Тьяго Альмаде (Атланта Юнайтед).

Однако есть у этой Аргентины и слабое место. И это позиция наставника. Хавьер Маскерано был талантливым, жестким и уверенным в себе опорным хавбеком и центральным защитником с двумя сердцами, но эти качества не помогают ему на тренерской скамье. Маскерано — не из тех, кто в состоянии изменить ход неудачно складывающегося матча правиольными тактическими решениями.

На бумаге Аргентина фаворит не только квартета, но и турнира в целом. Однако потенциал — не всегда гарантированный успех. Именно об этом следует помнить Украине перед началом встречи с южноамериканским грандом.